Хищник дожидается отправки в столичный зоопарк Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

Дальнейшая жизнь краснокнижного хищника, который минувшей зимой напал на человека в Чугуевском районе, теперь будет протекать вдали от приморской тайги. Специалисты Росприроднадзора решили навсегда изъять амурского тигра из естественной среды обитания. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

СМЕРТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА В ТАЙГЕ

Пойманного в Чугуевском районе тигра готовят к отправке в Московский зоопарк Видео: «Центр Тигр»

Напомним, страшная трагедия произошла 15 февраля. Двое коллег выехали в тайгу, чтобы разложить зерно на подкормочных площадках для диких копытных. В урочище ключа «Белка», примерно в 20 километрах от ближайшего жилья, мужчины разделились.

Когда напарник вернулся к месту стоянки, он обнаружил 23-летнего парня мертвым. На растерзанном теле виднелись явные следы нападения крупного хищника. Позже на месте трагедии в районе села Березовка специалисты нашли отпечатки лап тигра. Эксперты предполагали, что он мог быть ранен или же парень по трагической случайности вышел прямо к добыче хищника.

ОПЕРАЦИЯ ПО ОТЛОВУ

Сразу после ЧП в регионе развернулась масштабная операция. Сводная спецгруппа из полицейских, специалистов охотнадзора и сотрудников Центра «Амурский тигр» приступила к поиску опасного зверя. Полиция патрулировала прилегающие дороги, а участковые предупреждали местных жителей об угрозе. Вскоре хищника, вступившего в конфликт с человеком, удалось выследить и отловить.

Эксперты изъяли краснокнижного зверя из естественной среды обитания. Долгое время он находился в реабилитационном центре, пока компетентные ведомства решали его дальнейшую судьбу.

ПУТЬ В СТОЛИЦУ

Росприроднадзор принял окончательное решение о том, где зверь проведет остаток жизни.

«Хищник изъят из естественной среды обитания. В настоящее время ведется подготовка к его транспортировке в Московский зоопарк», – рассказали представители «Центра Тигр».

Свой новый дом амурский тигр обретет в столичном вольере, навсегда покинув дальневосточную тайгу.

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