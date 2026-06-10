Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».
Столица Дальнего Востока вновь готовится к встрече с магией цирка. На протяжении долгого времени каждое лето заслуженный артист РФ Гия Эрадзе приезжает в город с грандиозным шоу. Это становится одним из главных культурных событий.
Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».
Жители и гости Владивостока уже успели оценить все проекты прославленного «Королевского цирка». Каждое представление оставляло неизгладимое впечатление. Аншлаги следовали один за другим, а медиапространство пестрело восторженными отзывами.
«Зрители писали на официальный сайт «Королевского цирка» письма с просьбой вернуться во Владивосток. И вот, в честь 25-летия «Королевского цирка Гии Эрадзе», с 12 июня заслуженный артист РФ Гия Эрадзе совместно с «Росгосцирком» представит публике легендарное шоу «5 континентов». Это представление, созданное в лучших традициях продюсерского центра, уже завоевало сердца жителей и гостей города», - отметили в продюсерском центре.
ПООБЩАТЬСЯ С АРТИСТАМИ НАПРЯМУЮ
По традиции большие гастроли «Королевского цирка Гии Эрадзе» предваряет особая встреча со зрителями, среди которых представители СМИ, блогеры, дети. Счастливчикам повезло не только насладиться фрагментами удивительных номеров, но и пообщаться с артистами. На вопросы зрителей отвечали, в том числе, дрессировщики медведей Алексей и Екатерина Плотниковы, заслуженный артист России, клоун-коверный Александр Сарнацкий, заслуженная артистка России, клоунесса Лада Сарнацкая, художественный руководитель, главный хореограф-балетмейстер Нелли Газзаева, заслуженная артистка России, дрессировщица хищников Наталия Губанова, заслуженный артист России, дрессировщик хищников Андрей Широкалов, дрессировщик канадских бизонов Рустам Газзаев.
Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».
«5 континентов» Гии Эрадзе – это не просто шоу, это легенда, которая родилась именно во Владивостоке. В далеком 2001 году здесь зародился первый фрагмент этого будущего шедевра. Сегодня это незабываемое зрелище, где собраны все цирковые жанры в исполнении более 100 титулованных артистов «Росгосцирка», обладателей свыше 30 международных наград. Современная программа мирового уровня – это симбиоз масштабных многотонных декораций, эксклюзивных костюмов, авторской музыки, завораживающего светового оформления и невероятных спецэффектов. Зрелищные номера и захватывающие аттракционы гарантируют незабываемые эмоции», – поделился дрессировщик медведей, директор коллектива Алексей Плотников.
Как рассказали зрителям, цирковые номера представлены в уникальной авторской подаче, с потрясающим художественным оформлением и использованием передовых технических решений для создания головокружительных спецэффектов. Зрителей ждет полное погружение в атмосферу грандиозного циркового перфоманса!
ОТ ИДЕИ – ДО УНИКАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Программа поражает своим разнообразием: от воздушных гимнастов, парящих на кор-де-воланах, корд-де-парели и даже в сетке, до акробатов на дорожке, роликах и батуте. Вы увидите отважных девушек-джигитов, воздушного антипода, утонченную эквилибристку на шаре, зажигательную клоунаду и, конечно же, огромное количество дрессированных животных.
Как и всегда у Гии Эрадзе, в «5 континентах» представлено впечатляющее разнообразие фауны. Зрителей ждут тигры, лигры, пантеры, леопарды, медведи, голуби, лошади, а также уникальный аттракцион с шестью канадскими бизонами – единственный в России!
Маленькая девочка София задала вполне взрослый вопрос: чем вдохновлялись создатели шоу «5 континентов», когда приступили к проекту?
«Если копнуть историю и вернуться на 25 лет назад, все произошло достаточно случайно и спонтанно. Скажем так: звезды сошлись. С легкой руки известного циркового продюсера Геннадия Гордиенко, с которым работал Гия Эрадзе, появилось название «5 континентов» и образовался такой аттракцион. Но основной генератор идей - Гия Эрадзе, благодаря которому вырос сам коллектив и впоследствии продюсерский центр. Его гениальные идеи мы воплощаем на манеже», - рассказал Алексей Плотников.
У ВАС ЕСТЬ ШАНС СТАТЬ ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ
Объединяющим звеном всего динамичного действа на манеже станет искрометный и талантливый клоунский дуэт «Долли и Домино». Творческий союз заслуженных артистов России Лады и Александра Сарнацких, чьи репризы заставляют смеяться от души и забыть о повседневности, дарит зрителям возможность взглянуть на мир через призму юмора и добра.
Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».
Лада Сарнацкая обрадовала первых зрителей шоу «5 континентов», отвечая на вопрос из зала: «Возможна ли в перспективе коллаборация творческих людей Владивостока с продюсерским центром?». Это не просто перспектива. Коллаборация происходит прямо сейчас.
«Наша с Александром программа построена на тесном взаимодействии с аудиторией. Особое место в ней отводится детям, которые приглашаются на манеж и становятся полноправными участниками шоу», - объяснила клоунесса.
Что важно, Гия Эрадзе активно следит за актуальными тенденциями на международных и российских фестивалях, а также за творческой молодежью из самодеятельных коллективов. Для самых талантливых молодых артистов открывается возможность стать частью команды «Королевского цирка Гии Эрадзе». Показательным примером является недавнее присоединение к коллективу Алисы Вардосанидзе. До перехода в цирк она занималась в цирковой студии и активно участвовала на фестивалях, где ее и заметил Гия Эрадзе.
Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».
«Раскрывать всех тайн не станем. Приглашаем жителей и гостей Владивостока в незабываемое кругосветное путешествие, не покидая стен цирка. Ждем вас на долгожданную премьеру! С 12 июня и все лето на манеже Владивостокского цирка легендарное шоу Гии Эрадзе «5 континентов»», - приглашают артисты.
СПРАВКА «КП»
Создатель шоу «5 континентов», художественный руководитель продюсерского центра «Королевский цирк», Заслуженный артист России Гия Эрадзе, является обладателем множества престижных наград как российских и европейских, так и мировых цирковых конкурсов и фестивалей. Особо стоит отметить его высшую цирковую награду мира – «Золотого клоуна» Международного фестиваля циркового искусства в Монте-Карло. В декабре 2025 года он был удостоен премии Правительства РФ в области культуры.
Приобрести билеты можно на сайте владивостокского цирка.
Реклама. ООО «Королевский цирк» ИНН 6163152667 еrid: 2W5zFJ31Eo3
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).
Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.
При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.