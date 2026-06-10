«Королевский цирк Гии Эрадзе» покорил миллионы зрителей. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».

Столица Дальнего Востока вновь готовится к встрече с магией цирка. На протяжении долгого времени каждое лето заслуженный артист РФ Гия Эрадзе приезжает в город с грандиозным шоу. Это становится одним из главных культурных событий.

Цирковые номера всегда представлены в уникальной авторской подаче. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».

Жители и гости Владивостока уже успели оценить все проекты прославленного «Королевского цирка». Каждое представление оставляло неизгладимое впечатление. Аншлаги следовали один за другим, а медиапространство пестрело восторженными отзывами.

«Зрители писали на официальный сайт «Королевского цирка» письма с просьбой вернуться во Владивосток. И вот, в честь 25-летия «Королевского цирка Гии Эрадзе», с 12 июня заслуженный артист РФ Гия Эрадзе совместно с «Росгосцирком» представит публике легендарное шоу «5 континентов». Это представление, созданное в лучших традициях продюсерского центра, уже завоевало сердца жителей и гостей города», - отметили в продюсерском центре.

ПООБЩАТЬСЯ С АРТИСТАМИ НАПРЯМУЮ

По традиции большие гастроли «Королевского цирка Гии Эрадзе» предваряет особая встреча со зрителями, среди которых представители СМИ, блогеры, дети. Счастливчикам повезло не только насладиться фрагментами удивительных номеров, но и пообщаться с артистами. На вопросы зрителей отвечали, в том числе, дрессировщики медведей Алексей и Екатерина Плотниковы, заслуженный артист России, клоун-коверный Александр Сарнацкий, заслуженная артистка России, клоунесса Лада Сарнацкая, художественный руководитель, главный хореограф-балетмейстер Нелли Газзаева, заслуженная артистка России, дрессировщица хищников Наталия Губанова, заслуженный артист России, дрессировщик хищников Андрей Широкалов, дрессировщик канадских бизонов Рустам Газзаев.

Дрессировщик медведей, директор коллектива шоу «5 континентов» Алексей Плотников. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».

«5 континентов» Гии Эрадзе – это не просто шоу, это легенда, которая родилась именно во Владивостоке. В далеком 2001 году здесь зародился первый фрагмент этого будущего шедевра. Сегодня это незабываемое зрелище, где собраны все цирковые жанры в исполнении более 100 титулованных артистов «Росгосцирка», обладателей свыше 30 международных наград. Современная программа мирового уровня – это симбиоз масштабных многотонных декораций, эксклюзивных костюмов, авторской музыки, завораживающего светового оформления и невероятных спецэффектов. Зрелищные номера и захватывающие аттракционы гарантируют незабываемые эмоции», – поделился дрессировщик медведей, директор коллектива Алексей Плотников.

Как рассказали зрителям, цирковые номера представлены в уникальной авторской подаче, с потрясающим художественным оформлением и использованием передовых технических решений для создания головокружительных спецэффектов. Зрителей ждет полное погружение в атмосферу грандиозного циркового перфоманса!

ОТ ИДЕИ – ДО УНИКАЛЬНОГО ЦЕНТРА

Программа поражает своим разнообразием: от воздушных гимнастов, парящих на кор-де-воланах, корд-де-парели и даже в сетке, до акробатов на дорожке, роликах и батуте. Вы увидите отважных девушек-джигитов, воздушного антипода, утонченную эквилибристку на шаре, зажигательную клоунаду и, конечно же, огромное количество дрессированных животных.

Как и всегда у Гии Эрадзе, в «5 континентах» представлено впечатляющее разнообразие фауны. Зрителей ждут тигры, лигры, пантеры, леопарды, медведи, голуби, лошади, а также уникальный аттракцион с шестью канадскими бизонами – единственный в России!

Маленькая девочка София задала вполне взрослый вопрос: чем вдохновлялись создатели шоу «5 континентов», когда приступили к проекту?

«Если копнуть историю и вернуться на 25 лет назад, все произошло достаточно случайно и спонтанно. Скажем так: звезды сошлись. С легкой руки известного циркового продюсера Геннадия Гордиенко, с которым работал Гия Эрадзе, появилось название «5 континентов» и образовался такой аттракцион. Но основной генератор идей - Гия Эрадзе, благодаря которому вырос сам коллектив и впоследствии продюсерский центр. Его гениальные идеи мы воплощаем на манеже», - рассказал Алексей Плотников.

У ВАС ЕСТЬ ШАНС СТАТЬ ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ

Объединяющим звеном всего динамичного действа на манеже станет искрометный и талантливый клоунский дуэт «Долли и Домино». Творческий союз заслуженных артистов России Лады и Александра Сарнацких, чьи репризы заставляют смеяться от души и забыть о повседневности, дарит зрителям возможность взглянуть на мир через призму юмора и добра.

Прославленный творческий союз заслуженных артистов России Лады и Александра Сарнацких. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».

Лада Сарнацкая обрадовала первых зрителей шоу «5 континентов», отвечая на вопрос из зала: «Возможна ли в перспективе коллаборация творческих людей Владивостока с продюсерским центром?». Это не просто перспектива. Коллаборация происходит прямо сейчас.

«Наша с Александром программа построена на тесном взаимодействии с аудиторией. Особое место в ней отводится детям, которые приглашаются на манеж и становятся полноправными участниками шоу», - объяснила клоунесса.

Что важно, Гия Эрадзе активно следит за актуальными тенденциями на международных и российских фестивалях, а также за творческой молодежью из самодеятельных коллективов. Для самых талантливых молодых артистов открывается возможность стать частью команды «Королевского цирка Гии Эрадзе». Показательным примером является недавнее присоединение к коллективу Алисы Вардосанидзе. До перехода в цирк она занималась в цирковой студии и активно участвовала на фестивалях, где ее и заметил Гия Эрадзе.

Каждое представление «Королевского цирка Гии Эрадзе» оставляет неизгладимое впечатление. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».

«Раскрывать всех тайн не станем. Приглашаем жителей и гостей Владивостока в незабываемое кругосветное путешествие, не покидая стен цирка. Ждем вас на долгожданную премьеру! С 12 июня и все лето на манеже Владивостокского цирка легендарное шоу Гии Эрадзе «5 континентов»», - приглашают артисты.

СПРАВКА «КП»

Создатель шоу «5 континентов», художественный руководитель продюсерского центра «Королевский цирк», Заслуженный артист России Гия Эрадзе, является обладателем множества престижных наград как российских и европейских, так и мировых цирковых конкурсов и фестивалей. Особо стоит отметить его высшую цирковую награду мира – «Золотого клоуна» Международного фестиваля циркового искусства в Монте-Карло. В декабре 2025 года он был удостоен премии Правительства РФ в области культуры.

Приобрести билеты можно на сайте владивостокского цирка.

Реклама. ООО «Королевский цирк» ИНН 6163152667 еrid: 2W5zFJ31Eo3

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