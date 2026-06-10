День сдачи ЕГЭ стал для нее вдвойне трудным: выпускницу избил и ограбил знакомый по пути на экзамен во Владивостоке

После нападения школьница нашла в себе силы пойти на экзамен. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке день сдачи ЕГЭ стал для одной из одиннадцатиклассниц вдвойне серьезным испытанием – перед экзаменом ее избил знакомый и отобрал у нее сотовый телефон. Подозреваемого в нападении уже задержали сотрудники Росгвардии. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Приморскому краю.

Утром 10 июня во Владивостоке в районе гаражных массивов на улице Невельского произошло нападение на девушку. Пострадавшей оказалась выпускница школы, которая в тот момент спешила на сдачу единого государственного экзамена.

Выяснилось, что по пути к пункту проведения испытания к ней подошел знакомый, устроил скандал, несколько раз ударил школьницу и выхватил мобильный телефон. Несмотря на стресс, девушка отправилась сдавать ЕГЭ, а сигнал о преступлении в полицию передала ее мать, описавшая приметы обидчика.

Получив ориентировку, экипаж росгвардейцев приступил к прочесыванию прилегающей территории и отработке гаражного кооператива. Вскоре в районе совершения преступления они заметили молодого человека, полностью подходившего под словесный портрет, составленный со слов матери потерпевшей. Бойцы вневедомственной охраны задержали подозреваемого и потребовали от него предъявить содержимое карманов для проведения личного досмотра.

В ходе проверки у задержанного обнаружили похищенный смартфон. Выяснилось, что подозреваемым оказался 23-летний местный житель, который даже не пытался избавиться от улики. На месте молодой человек не стал отпираться и полностью признался в содеянном грабеже. По словам нападавшего, причиной его неадекватного поведения и рукоприкладства стало личное недовольство поведением девушки, что, впрочем, никак не смягчает тяжесть совершенного им проступка.

Сотрудники вневедомственной охраны оперативно доставили злоумышленника в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и составления процессуальных документов. Теперь 23-летнему парню предстоит ответить перед законом по статье за грабеж, совершенный с применением физического насилия. А пострадавшей от его рук девушки такой день, без сомнения, запомнится надолго – и не с самой лучшей стороны.

Ранее «КП» писала, что нетрезвый житель Приморья до смерти забил свою мать кухонным табуретом.

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