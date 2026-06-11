Закопал тела в лесу и скрылся на 18 лет: на Сахалине вычислили таинственного «палача», прострелившего головы четверым мужчинам

Тела двух убитых мужчин нашли в лесу спустя 18 лет после трагедии. Фото: скриншот видео пресс-службы СК России

Следователи Сахалинской области установили личность подозреваемого в жестоком убийстве четырех человек, которое произошло весной 2008 года. Спустя 18 лет криминалистам удалось не только вычислить преступника, но и обнаружить останки двух пропавших без вести мужчин, что позволило поставить точку в этом многолетнем расследовании. Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

Трагедия развернулась 25 мая 2008 года в Холмском районе. Четверо местных жителей отправились на автомобиле в лес, чтобы собрать металлолом на заброшенном участке железной дороги. Когда мужчины не вернулись домой, начались масштабные поиски. В шести километрах от села Ожидаево оперативники нашли перевернутую машину и закопанные тела двоих погибших со следами огнестрельных ранений. Судьба еще двух мужчин оставалась неизвестной, из-за чего дело по факту их исчезновения было соединено с основным производством.

Следователи нашли тела двоих убитых в лесном массиве на Сахалине. Видео: Следком РФ

Спустя почти два десятилетия совместная работа следователей СК и сотрудников уголовного розыска дала результат. Эксперты-криминалисты установили личность убийцы – им оказался 43-летний житель Холмска. Выяснилось, что между ним и потерпевшими возник конфликт, в ходе которого мужчина из огнестрельного оружия расстрелял всех четверых. Чтобы скрыть следы, он закопал тела в разных местах лесного массива и сбежал из региона.

Благодаря применению специальной техники в труднодоступной местности в 18 километрах от села Пятиречье следователи наконец обнаружили останки двух других пропавших мужчин с огнестрельными ранениями в голову. В настоящее время подозреваемый объявлен в международный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, а судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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