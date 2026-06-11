Тунец притягивает опасность? Ученые внесли ясность по поводу возможного нашествия акул в Приморье

Ученые считают, что в генетической памяти акул не заложена охота на людей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В социальных сетях Приморья все чаще вспыхивают паникерские настроения: появление у берегов тунца якобы провоцирует массовое нашествие кровожадных акул. Однако специалисты Лаборатории ихтиологии ННЦМБ ДВО РАН спешат успокоить общественность и внести ясность в ситуацию, пишет «Комсомольская правда – Владивосток».

Ученые подчеркивают, что миграция хищников – это естественный процесс следования за кормовой базой, а миф о «полчищах» морских убийц рожден исключительно развитием современных средств связи и отсутствием достоверных данных у пользователей сети.

Приход тунцов в акваторию залива Петра Великого напрямую связан с температурой воды и наличием мелкой стайной рыбы, такой как сардина иваси. Вслед за косяками кормовых объектов заходят и хищники. Чаще всего это абсолютно нормальные для широт Приморья колючие и сельдевые акулы, которые появляются уже в июне. Из крупных видов в приморских водах изредка встречается быстроходная акула мако, чей рацион также состоит из стайных рыб. Теоретически она может погнаться за тунцом, однако чаще всего хищницы просто отбирают уже пойманную на спиннинг добычу, срывая ее с крючка.

Особое внимание обывателей традиционно приковано к большой белой акуле, однако ее появление у берегов Приморья – из ряда вон выходящая редкость. За последние десятилетия задокументированы лишь единичные достоверные случаи встречи с этим видом. К тому же, крупные белые акулы не охотятся на быстрых тунцов: их основная и энергетически выгодная добыча – это ластоногие, такие как тюлени и морские котики. Иллюзию того, что опасные хищники «кишат» в родных водах, создают исключительно смартфоны: люди массово публикуют непроверенные снимки, не предоставляя ученым точные координаты и даты для научного анализа.

«Акулы людьми не питаются, у них нет этого в генетической памяти. Незнание или недостаточное знание аспектов поведения диких животных, неосмотрительность, любая неосторожность часто может стать причиной несчастных случаев», – отмечают эксперты Лаборатории ихтиологии ННЦМБ ДВО РАН.

Потенциальную опасность может представлять лишь редкая для залива акула-молот, которую, впрочем, как и других хищниц, мгновенно привлекает запах свежей крови. В большинстве случаев инциденты происходят из-за того, что пловцы или рыбаки сами провоцируют животных беспорядочными движениями, яркой экипировкой или блеском украшений, заставляя акул защищаться или проявлять любопытство.

В связи с этим ихтиологи сформулировали строгие правила поведения на воде и во время морской рыбалки. Категорически запрещено выбрасывать за борт потроха и кровь при очистке улова, если в воде находятся люди. Нельзя заходить в море при наличии даже незначительных порезов или ран. Кроме того, специалисты категорически не рекомендуют вступать в силовую борьбу с хищницей, если она уже схватила добычу рыбаков на крючок. Соблюдение этих простых мер предосторожности сводит вероятность несчастного случая к абсолютному минимуму.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.