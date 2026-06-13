Кроноцкое озеро образовалось около 12 тысяч лет назад Фото: Александр Перевозов, Наталия Акбирова

Природа таит в себе сотни уникальных объектов, но некоторые из них поражают даже искушенных путешественников. На Камчатке у подножия величественного вулкана раскинулось Кроноцкое озеро – крупнейший пресный водоем на севере Дальнего Востока, который возник тысячелетия назад после извержения, а сегодня не имеет аналогов в мире. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

История появления Кроноцкого озера напоминает сценарий фильма-катастрофы. Около 12 тысяч лет назад на этой территории произошло мощное извержение. Раскаленные потоки лавы от вулканов, которые позже получили названия Кроноцкий и Крашенинникова, намертво перекрыли русло реки Палеокроноцкой.

Из озера вытекает лишь одна река Фото: Александр Перевозов, Наталия Акбирова

Вода оказалась заперта в природной чаше, образовав огромное высокогорное озеро. Сегодня из гигантского водоема вытекает лишь одна река – Кроноцкая, отличающаяся своими непреодолимыми порогами.

УНИКАЛЬНЫЕ ОБИТАТЕЛИ

Спустя тысячелетия закрытая экосистема озера превратилась в настоящую загадку для ученых. Благодаря своей изоляции водоем приобрел невероятное биологическое богатство. По разнообразию обитающих здесь видов лососевых рыб Кроноцкое озеро не имеет аналогов во всем мире.

По разнообразию лососевых рыб озеро не имеет аналогов в мире Фото: Александр Перевозов, Наталия Акбирова

Особую атмосферу этому месту придают птицы. Как рассказали представители Кроноцкого государственного заповедника, территория идеально подходит для тех, кто хочет насладиться первозданной красотой природы и почувствовать с ней единение.

«А крики тихоокеанских чаек, которые гнездятся на островах озера в нескольких десятках километров от океана, лишь дополнят это ощущение», – рассказывают специалисты.

ЗЕРКАЛО ДЛЯ ВУЛКАНА

Сегодня на берегу уникального водоема располагается кордон «Исток». Место притягивает путешественников, которые хотят окунуться в абсолютную тишину вдали от цивилизации.

Главной жемчужиной пейзажа остается сам вулкан Кроноцкий. Его высота достигает внушительных 3528 метров, а форма считается идеальной. В тихую, безветренную и солнечную погоду этот величественный исполин полностью отражается в глади озера, словно в природном зеркале.

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