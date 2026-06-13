Успел произнести одно слово: вскрывшие дверь спасатели нашли на полу обездвиженного пенсионера в Приморье

Единственное слово «Плохо» стало сигналом для вызова спецслужб Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жизнь 73-летнему пенсионеру из Уссурийска спасло единственное слово, с трудом сказанное в телефонную трубку. Глубокой ночью мужчину разбил инсульт, но он успел позвать на помощь до того, как потерял способность двигаться. Чтобы вызволить пациента из запертой квартиры и прооперировать во Владивостоке, спецслужбам пришлось развернуть целую спасательную операцию. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ЗВОНОК О ПОМОЩИ

Тревожный сигнал поступил на станцию скорой медицинской помощи Уссурийска 10 июня в 1:28. Встревоженная женщина рассказала диспетчеру: ей позвонил 73-летний знакомый, но смог произнести лишь одно слово – «Плохо». После этого связь оборвалась.

Спустя 19 минут по адресу уже прибыла бригада: фельдшеры Роман Стволовой и Юлия Морозова, а также водитель Иван Колодочка. Но попасть внутрь медики не смогли. Хозяин не отзывался, а дверь оказалась заперта изнутри. Понимая, что терять время нельзя, диспетчер Татьяна Кравченко вызвала на место полицию и отряд спасателей.

НАШЛИ НА ПОЛУ

Как только спасатели вскрыли замки, худшие опасения подтвердились: пенсионер лежал на полу и не мог подняться самостоятельно.

Фельдшеры сразу же приступили к осмотру. У мужчины оказалась нарушена речь, он практически не мог пошевелить левой рукой и ногой. Все эти симптомы указывали на острое нарушение мозгового кровообращения – инсульт. В таких случаях любое промедление ведет к необратимым повреждениям мозга.

ОПЕРАЦИЯ БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ

Установив предварительный диагноз, фельдшеры прямо из квартиры связались по телемедицинской системе с дежурным нейрохирургом Регионального сосудистого центра Приморской краевой клинической больницы №1. Они оперативно передали врачу все данные осмотра.

Сразу после онлайн-консультации пациента перенесли в машину и экстренно повезли во Владивосток. По прибытии в краевую столицу пенсионера направили в операционную, где специалисты провели срочную операцию.

«Спасти жизнь мужчине удалось только благодаря бдительности его знакомой и безупречно слаженной работе всей цепочки: диспетчера, бригады скорой помощи, спасателей, полиции и сосудистых хирургов», – рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края.

Жителям в очередной раз напоминают важнейшее правило: при инсульте решающее значение имеет время, поэтому за помощью нужно обращаться немедленно.

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