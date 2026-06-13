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Общество13 июня 2026 7:23

Лось с восемью ногами и зеркальный мир мертвых: как коренные народы Приморья видели вселеннуюфото

Выставка о коренных народах Приморья проходит в музее Арсеньева
Элина ИВАНОВА
Три витрины выставки делят мир коренных народов на мужской, женский и шаманский

Три витрины выставки делят мир коренных народов на мужской, женский и шаманский

Фото: Элина ИВАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Белые пятна в этногенезе коренных народов – скорее правило, чем исключение. Их «корни» скрываются под толщей веков, переплетаются с историей соседних родовых групп. Работа этнографа состоит как раз в том, чтобы с предельной точностью распутать эту «подземную» сеть, не пытаясь превращать ее в прямую линию там, где история и даже природа создали сложные переплетения. Экспозиция «Мир традиционной культуры коренных народов Приморья» в музее истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева не дает простых ответов, зато позволяет увидеть их мировоззрение без искажений. Полный обзор выставки читайте в материале «Комсомольской правды» – Владивосток».

Выставка «Мир традиционной культуры коренных народов Приморья» проходит в главном корпусе музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева

Выставка «Мир традиционной культуры коренных народов Приморья» проходит в главном корпусе музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева

Фото: Элина ИВАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Происхождение коренных народов Приморья

Отсчет истории народов Приморья можно вести со Средневековья. Доподлинно известно, что в эту эпоху на территории современного Приморья существовали крупные государства, оказавшие значительное влияние на развитие региона. Первым из них стало Бохай, возникшее в VII веке как союз тунгусо-маньчжурских племен, объединившихся перед лицом внешних угроз: с запада давили кочевники-кидани, с юга – китайская империя Тан. В китайских летописях эти племена называли «мохэ».

Золотая империя (Цзинь) – могущественное государство с собственной письменностью, развитой военной организацией и сложной системой управления

Золотая империя (Цзинь) – могущественное государство с собственной письменностью, развитой военной организацией и сложной системой управления

Фото: Элина ИВАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Спустя несколько столетий ему на смену пришла Золотая империя (Цзинь) – могущественное государство с собственной письменностью, развитой военной организацией и сложной системой управления. Эта империя объединила множество разных племен, но ее политическим и культурным ядром оставались чжурчжэни.

Согласно одной из распространенных теорий, после распада Золотой империи часть ее населения постепенно переместилась в сторону Северного Китая. Именно чжурчжэни чаще всего оказываются в центре дискуссий о происхождении современных коренных народов Приморья.

«Можно ли удэгейцев, нанайцев, тазов и другие народы, населяющие Дальний Восток, считать потомками чжурчжэней – вопрос, остающийся без однозначного ответа. В качестве аргумента «за» некоторые исследователи приводят в пример удэгейское предание про страну Удэге – великое государство, которое было утрачено. Но ведь у многих народов есть сказание о государстве, которое они потеряли», – объясняет экскурсовод музея Анна.

Археологических и генетических данных, которые позволили бы однозначно назвать чжурчжэней предками современных коренных народов Приморья, не существует. Нет и никаких более поздних городищ, свидетельствующих о том, что после этого народа здесь был кто-то еще. Провести генетический анализ также невозможно. Но с другой стороны, нет и таких доказательств, которые бы опровергли эту теорию происхождения.

Сходства и различия соседей

Зато о родстве коренных народов Приморья можно заявлять с уверенностью: они принадлежат к одной тунгусо-манчжурской ветви, относятся к Алтайской семье, у них родственные языки и общие культурные корни. Но и различий между ними немало.

«Нанайцы традиционно селились вдоль рек и строили постоянные стойбища, в то время как удэгейцы вели полукочевой образ жизни, их основным промыслом была охота. Орочи специализировались на морском промысле. Особое место занимают тазы – потомки смешанных браков между местным населением и китайскими переселенцами, унаследовавшие элементы китайского быта, но сохранившие традиционные верования своих предков», – уточняет экскурсовод.

На выставке эти народы представлены тремя стендами, отображающими мужской, женский и шаманский мир. В мужском – орудия для охоты и рыбалки: наконечники копий, лук со стрелами разного назначения, крючки, сети, макеты традиционных долбленных лодок – батов. Игрушки, принадлежавшие мальчикам, – это предметы, которыми пользовались мужчины, в миниатюре.

В «мужском мире» – орудия для охоты и рыбалки

В «мужском мире» – орудия для охоты и рыбалки

Фото: Элина ИВАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Когда мальчик рождался, перед ним не стоял выбор, кем он станет, когда вырастет. Он должен был стать охотником, собирателем, рыбаком – в общем, кормильцем своей семьи. Чем старше он становился, тем больше отдалялся от матери и сильнее примыкал к отцу и другим родственникам-мужчинам.

В этнографических источниках упоминается, что в 7-8 лет мальчик уже должен был уметь охотиться на белку самостоятельно. Когда ему было 8-9 лет – это в первую очередь касается удэгейцев, – ребенка брали на зимнюю медвежью охоту. Он не должен был участвовать в загоне зверя. Он стоял на краю поляны и держал деревянную лопатку, в которую сверху насыпали снег. Пока взрослые сражались с хищником, мальчик должен был стоять и держать лопатку так, чтобы снег не просыпался. Такая вот психологическая закалка», – поясняет Анна.

Стрелы с тупым концом предназначались для охоты на пушного зверя – с их помощью шкура оставалась целой

Стрелы с тупым концом предназначались для охоты на пушного зверя – с их помощью шкура оставалась целой

Фото: Элина ИВАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Наличие следующего элемента одежды на витрине, посвященной мужскому миру коренных народов, может кому-то показаться странным, как и материал, из которого его изготовили. На самом деле, этот предмет гардероба, напоминающий юбку, – максимально практичная и незаменимая вещь для любого охотника. А сшита она из выделанной рыбьей кожи.

«Когда вы большую часть времени проводите в тайге, вам нужно оставаться сухим. Рыбья кожа примечательна тем, что она водонепроницаема», – объясняет экскурсовод.

По ее словам, изготовление подобной одежды было крайне трудоемким: на один халат уходило до двух лет. Материал для него соединяли с помощью рыбьего клея, который изготавливали из костей, внутренностей и плавников.

«Предметы домашней утвари в основном делали из бересты. Работать с металлом из всех коренных народов умели только нанайцы – по некоторой информации у них было две кузницы. Но всем народам была доступна холодная ковка – когда металлические предметы выменивались у китайцев и из них выплавлялись другие предметы», – продолжает Анна.

Предметы домашней утвари в основном делали из бересты

Предметы домашней утвари в основном делали из бересты

Фото: Элина ИВАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Женский мир» составляла различная домашняя утварь: кожемялки, посуда, переносная люлька – амгу, в которую садили малышей от двух месяцев. После родов у представителей коренных народов принято было отселять женщин на неделю в отдельный шалаш. Считалось, что вместе с новой жизнью через женщину в материальный мир может попасть нечто опасное из потусторонней реальности.

Коммуникацию с другими мирами, населенными духами, эти народы доверяли только шаманам. Им в экспозиции посвящен отдельный стенд. Все предметы, представленные здесь, имели цель защитить шамана. В этом крайне опасном для людей мире духи могли захватить и даже погубить шамана. А еще они могли запомнить лицо шамана и начать преследовать его. Именно поэтому шаманы носили маски.

«Когда шаман вступал на путь своей духовной миссии, у него не было этой богатой атрибутики, все это нужно было заслужить. Например, если шаман вылечил кого-то, благодарные родственники могли подарить ему маску. Поэтому если вы видите шамана, обвешанного как новогодняя елка, вы можете быть на сто процентов уверены, что перед вами профессионал», – говорит сотрудница музея.

За стеклом представлена большая коллекция сэвэнов. Гостям предлагают угадать, что перед ними за звери – рыбы, медведи, лягушки-талисманы?

«Обратите внимание, у медведя отсутствует лапка, у тигра – язык. Владимир Арсеньев описывает случай из практики: он как-то зашел к шаману и попросил, чтобы тот подарил ему фигурку для исследования. Шаман согласился, но сказал, что в этой фигурке живет очень сильный дух, и что исследователь Дальнего Востока не выстоит перед ним. Поэтому он сломал фигурку, чтобы та потеряла свою целостность и никогда больше не смогла быть пристанищем духа. Только после этого сэвэна Арсеньеву отдали», – рассказывает Анна.

Духовной стороне жизни этносов Приморья «отдали» не только витрины, но и потолок. На нем – карта, которую нарисовал шаман в 1929 году. На ней представлен весь мир: наш материальный, астральный, принадлежащий духам, и обитель мертвых, куда уходят души людей.

Карта, созданная шаманом, отображает представления коренных жителей Дальнего Востока об устройстве вселенной

Карта, созданная шаманом, отображает представления коренных жителей Дальнего Востока об устройстве вселенной

Фото: Элина ИВАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Души людей, согласно картине мира коренных народов, создаются в озерах и по рекам попадают в наш мир. Сам материальный мир на карте отображен как существо в самом центре с густыми длинными усами и восемью черными лапами – это гигантский лось. Если весь он – Евразия, то его выпирающий позвоночник – Уральский хребет. Орочи верили, что половина народов живет по одну его сторону, а вторая – по другую. Китай находится у лося на голове. Рядом с лосем, у его лап, находится лось поменьше. Он олицетворяет подземный мир, куда уходят души умерших. Он не просто так похож на наш мир: мир мертвых – это зеркальное отражение нашего мира. Логика проста: в этом мире человек умер старым – там родился молодым. Поэтому, когда человека хоронили, вместе с ним специально клали сломанные вещи, чтобы там они служили ему новыми.

Отношения с соседями

Китайское присутствие носило в значительной степени «сезонный» характер. Их поселения были небольшими – всего несколько фанз. Люди приезжали на промысел: за дикоросами, пушниной, трепангом, а затем уходили обратно, часто на зиму.

Экономические связи при этом были постоянными. Китайские торговцы активно включались в обмен пушниной и другими ресурсами, а местные жители оказывались частью этой сети. Владимир Арсеньев в книге «Китайцы в Уссурийском крае» упоминает, что представители Поднебесной не только вели торговлю, но и создавали элементы инфраструктуры – например, небольшие школы для местного населения, где обучали базовой грамоте и счету.

Русские пришли сюда 350 лет назад за соболем, продвигались на восток и обосновались на реке Амур. Когда первые переселенцы – казаки – пошли вглубь Приморского края в начале XIX века, за счет того, что коренное население было малочисленным, контакты случались редко и не имели захватнического характера. У русских и коренных народностей просто не было столкновения интересов, налогом последних тоже не облагали.

«Агрессии во взаимодействии с русскими никогда не было. Они нанимали представителей коренных народов как проводников, развивали с ними торговые отношения. От переселенцев и исследователей удэгейцы, нанайцы и другие народы переняли много полезных предметов», – резюмирует Анна.

Уклад жизни коренных этносов Приморья поменялся только с приходом советской власти.

«Когда пришла советская власть, начали строить школы, коренных людей объединили в совхозы. У них было золотое правило: «Не бери больше, чем тебе необходимо, потому что, если ты выловишь много рыбы, на следующий год ее может и не быть». Поэтому концепция «пятилеток» могла быть им не сразу непонятна», – объясняет экскурсовод.

Перемены XX века заметно изменили привычный уклад жизни коренных народов, однако многие традиции, верования и ремесленные практики удалось сохранить. Сегодня познакомиться с этим наследием можно благодаря музейным собраниям, в которых собраны свидетельства повседневной жизни, духовной культуры и истории народов Приморья.

Выставка «Мир традиционной культуры коренных народов Приморья» проходит в главном корпусе музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева по улице Светланской, 20. Она доступна как для самостоятельного посещения, так и для просмотра с экскурсоводом.

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