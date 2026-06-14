Выглядит как растение, но умеет ползать: сотрудники Морского заповедника в Приморье развеяли миф о дальневосточном трепанге

За прозвищем «морской огурец» скрывается родственник звезд и ежей Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Дальневосточный трепанг хорошо известен жителям Приморья, однако его нередко путают с растением, называя «морским огурцом». На деле же это загадочное животное скрывает весьма интересный образ жизни. Кем именно он приходится другим обитателям глубин и как проводит свои дни на дне, рассказали специалисты Дальневосточного морского заповедника (находится под управлением дирекции «Земля леопарда»). Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

РОДСТВЕННИК ЕЖЕЙ И ЗВЕЗД

Из-за характерной формы за дальневосточным трепангом прочно закрепилось забавное прозвище «морской огурец». Как рассказали специалисты, определенное визуальное сходство с привычным зеленым овощем у этого животного действительно присутствует. Однако на этом простом совпадении все связи с растительным миром заканчиваются.

С биологической точки зрения трепанг является полноценным животным. Более того, его прямые родственники – это известные всем морские ежи и морские звезды.

ПОЛЗКОМ ПО ДНУ

Повседневный образ жизни трепанга полностью подчинен поиску пропитания и не отличается суетой. Морское животное перемещается по своей территории крайне неторопливо.

«Жизнь у трепанга интересная: он медленно ползает по морскому дну в поисках пищи – детрита», – рассказали эксперты Дальневосточного морского заповедника.

Питается дальневосточный трепанг весьма специфично. Его основной рацион составляет именно детрит. С научной точки зрения это частицы органики – останки как растительных, так и животных организмов, оказавшиеся в море.

Чтобы насытиться, трепанг использует два способа добычи такой пищи. Он собирает органические останки, которые уже опустились и осели на морское дно, либо поглощает те частицы, которые все еще плавают в толще воды.

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