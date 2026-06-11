Языки Восточной Азии: насколько сложно приморцам их изучать

Перед овладевшими азиатскими языками открываются широкие возможности Фото: Алексей ФОКИН.

Интерес к языкам стран Восточной Азии всегда был высок в Приморье. Но и сейчас все больше студентов выбирают китайский, японский, корейский языки, вдохновляясь культурой, музыкой, кино и перспективами международного сотрудничества. Однако за увлечением часто стоит серьезная работа, потому как эти языки считаются одними из самых сложных для изучения.

Популярность азиатских языков

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона стремятся постоянно укреплять свои позиции в мировых экономике и культуре. Взаимодействие России с ними открывает новые возможности для молодых специалистов, а знание языка становится важным преимуществом на рынке труда.

Кроме того, на выбор студентов влияет популярность корейской поп-культуры, японских анимации и кинематографа, а также развитие китайских технологий и бизнеса. Многие начинают изучение языка из интереса, а затем превращают увлечение в профессиональную сферу.

Более того, многие начинают изучать сложные азиатские языки еще со школьной скамьи, и для ряда учреждений Приморья это – профильное направление.

«В нашей школе корейский язык является обязательным вторым иностранным языком. Процесс обучения выстроен таким образом, чтобы максимально погрузить учащихся в языковую и культурную среду. Обучение корейскому языку ведется непрерывно и охватывает среднюю и старшую школу – с 5-го по 11-й классы.

Несмотря на кажущуюся простоту алфавита хангыль, который можно выучить за пару часов, корейский язык таит в себе серьезные лингвистические вызовы для русскоязычных школьников: это грамматический строй, лексика, омонимия.

Чтобы преодолеть эти трудности и превратить учебу в живой процесс, школа активно использует проектную и творческую деятельность.

В нашей школе действует образовательный обмен с Корейской международной школой в Яньбянь-Корейском автономном округе КНР. Такой обмен позволяет школьникам увидеть, как корейский язык используют в мультикультурной среде Китая», – рассказывает Екатерина Симоненко, учитель корейского языка в Центре образования № 28 с углубленным изучением иностранных языков города Владивостока.

Некоторые приморцы изучают азиатские языки со школьной скамьи. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Китайский язык: испытание иероглифами

Китайский считается одним из самых сложных языков для изучения. Главная трудность заключается в постижении письменности. Вместо привычного алфавита используются тысячи иероглифов, каждый из которых имеет собственное значение и произношение.

Японский язык: простота и сложность вместе

Особое место среди азиатских языков занимает японский. Его изучение требует освоения сразу трех систем письма – хираганы, катаканы и иероглифов кандзи, количество которых исчисляется тысячами. Дополнительную сложность создают особенности грамматики и развитая система вежливых форм речи, выбор которых зависит от статуса собеседника и ситуации общения. В то же время японский язык отличается четкой фонетикой и сравнительно небольшим набором звуков, что облегчает постановку произношения и делает его доступным для начинающих при регулярной практике.

Корейский язык: логичная система и непривычная грамматика

Корейский язык считается более доступным благодаря алфавиту хангыль, созданному по фонетическому принципу. Тем не менее учащимся приходится сталкиваться с особенностями грамматики, системой вежливости и большим количеством речевых форм, которые меняются в зависимости от возраста и статуса собеседника.

Студентка второго курса Ирина, изучающая корейский язык, признается, что по сей день сталкивается с рядом трудностей в процессе изучения:

«Причин, по которым я решила изучать корейский язык, было много, но главным поводом стало желание поехать учиться в Корею по программе обмена. Все началось с любви к музыке, а со временем мое увлечение корейской культурой переросло в настоящий социологический интерес.

Самым сложным для меня до сих пор остается произношение. В корейском языке даже неправильно произнесенный звук может полностью изменить смысл предложения. Кроме того, некоторые звуки, которые есть в корейском, отсутствуют в русском языке, поэтому их постановка требует постоянной практики.

Я не планирую становиться преподавателем или дипломатом, однако знание корейского языка открывает для меня перспективы в профессии международного журналиста. Уверена, что владение иностранным языком может стать серьезным преимуществом в будущей карьере.

Тем, кто только начинает изучать корейский язык, я бы посоветовала не бояться задавать вопросы. Любое недопонимание лучше решать сразу, потому что именно из таких мелочей складывается успешное освоение языка».

Язык как инвестиция в будущее

Сегодня владение азиатскими языками открывает широкие возможности в сфере международного сотрудничества, туризма, бизнеса, переводческой деятельности и образования. Поэтому все больше молодых людей готовы тратить годы на изучение непривычных письменностей и сложной грамматики.

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