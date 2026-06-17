Открывая сердца: приморцев приглашают подарить дом хвостикам

Это шанс подарить тепло и заботу тем, кто в этом нуждается. Фото: Ярослав ЮРИН. Перейти в Фотобанк КП

В эту субботу у ТРК «Седанка Сити» в столице Приморья в очередной раз состоится добрая акция по пристройству бездомных животных. Все желающие смогут познакомиться с хвостиками, каждый из которых мечтает обрести любящую семью и уютный дом.

Возможно, именно вы давно мечтаете о верном друге, который будет встречать вас с безграничной радостью, согревать в ненастные дни и дарить вам свою преданность.На выставке будт представлены кошки и собаки разных возрастов, которые прошли ветеринарный осмотр и социализацию. Очень часто животные оказываются на улице именно по вине человека, так что у неравнодушных жителей дальневостчоной столицы есть возможность это исправить, подарив частичку тепла четвероногим.

По сообщению пресс-службы мэрии, мероприятие состоится на парковке ТРК «Седанка Сити» рядом с кафе «Вкусно и точка» по адресу: Полетаева, 6Д. Выставка-раздача животных пройдет с 11:00 до 18:00. Это отличная возможность найти верного друга для тех, кто давно хотел завести питомца.

Важно отметить, что животных отдают по договору о содержании и ненавязчивом отслеживании судьбы, поэтому нужно взять с собой паспорт.

Для комфорта четвероногих также необходимо привезти переноску, это обязательное требование для передачи питомцев в добрые руки.

Напомним, акции по пристройству животных уже стали доброй традицией во Владивостоке. Они проводятся волонтерами движения «Спасем жизнь» в рамках проекта «Животные города_В» при содействии мэрии. Совместными силами удалось пристроить уже сотни кошек и собак.

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