Когда на старт выходят не профессиональные спортсмены, а малыши, удержаться от улыбки невозможно. Уже 20 июня в Находке состоится традиционный семейный праздник «Маленький чемпион», который многие знают как «Бег в ползунках». Подробнее - в материале «КП» - Владивосток».
В спортивном комплексе «Руслан» дети попробуют свои силы в необычных соревнованиях, а их родители и гости смогут поддержать маленьких участников и провести день в теплой семейной атмосфере. Для малышей подготовят безопасную дистанцию, которую они будут преодолевать каждый по-своему: кто-то уверенно поползет к финишу, кто-то сделает первые шаги, а кто-то решит отвлечься на игрушку или маму. Именно этим такие соревнования и покоряют зрителей — здесь невозможно заранее угадать победителя.
За годы проведения «Маленький чемпион» стал доброй традицией «КП». Для родителей это возможность сохранить яркие воспоминания о первых достижениях ребенка, а для малышей — получить новые эмоции и стать главным героем семейного праздника.
«КП» приглашает не только участников, но и всех желающих поддержать маленьких спортсменов. Даже если в вашей семье дети уже выросли, такие соревнования способны подарить хорошее настроение и напомнить, что самые искренние победы случаются именно в детстве.
Когда: 20 июня.
Где: спортивный комплекс «Руслан», Находка, Безымянный переулок, 1, строение 11.
Участие в соревнованиях возможно только по предварительной регистрации.
Дополнительную информацию можно уточнить по телефону редакции: +7 (423) 230-22-54.
А вы бы решились отправить своего малыша на такой необычный старт?
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Бег в ползунках: 20 июня в Находке определят самого быстрого малыша!
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