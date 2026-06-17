Во Владивостоке стартует экспедиция по исследованию российского бизнеса

Фото: Т-Банк

«Локальный код» — новый федеральный проект о предпринимательстве в России. Его запускает Т-Бизнес. Первое событие в рамках проекта состоится во Владивостоке 23 июня, это будет бизнес-фестиваль с интерактивными сессиями и концертом живой музыки. Деловые дискуссии начнутся в 12.00, в них примут участие успешные предприниматели Приморья и представители известных российских брендов.

Так, дискуссию «Большой разговор» о текущей экономической ситуации, посетят главный экономист Т-Банка Софья Донец и замначальника Дальневосточного ГУ Центробанка Денис Давыдов. Сессию «Хочу все знать» о курсах для предпринимателей проведут руководитель программы Executive MBA Академии Управления ДВФУ Мария Овчинникова, гендиректор ГК «Трансгаз» Иван Молчанов. На дискуссию «Как бизнес зажигает людей» приглашены руководитель парусного клуба VLADMORE Алексей Волошенко, основатель сервиса «Периодика» Варвара Веденеева, первооткрыватель авторских туров в Приморье Максим Колюжный. Полную программу с расписанием можно посмотреть на сайте события, и там же зарегистрироваться для бесплатного участия в фестивале.

Весь день на площадке будут работать зоны нетворкинга в разных форматах. В «Нетворкинг Доке» модератор задаст направление для бесед и деловых знакомств, а в зоне «Экспертной разгрузки» расскажут о современных инструментах, которым можно делегировать часть бизнес-рутины. В конце дня гости фестиваля смогут отдохнуть и послушать живую музыку, любуясь закатом.

Организаторы проекта «Локальный код» исследуют деловую активность в регионах: ищут перспективные ниши и создают цифровую платформу, которая посвящена локальному бизнесу.

— «Локальный код» — это один из первых интерактивных проектов о бизнесе в регионах с акцентом на малое и среднее предпринимательство. Проект посвящен силе локального бизнеса — предпринимателям и компаниям, которые формируют экономику, городскую среду и сообщества в своих регионах, — рассказал руководитель управления развития малого бизнеса Т-Бизнеса Егор Раннев.

Топ-менеджер акцентировал, что сегодня по стране формируются собственные подходы к развитию бизнеса, локальные сообщества и сильные независимые компании. Поэтому организаторы хотят показать, чем сегодня живет бизнес в разных регионах России и какие решения помогают ему развиваться.

Ядром «Локального кода» станет исследовательская работа о предпринимательстве на местах. Эксперты изучат рыночную конъюнктуру в регионах на базе данных аналитической платформы T-Data и анализ местного рынка. Горожан привлекут к соцопросам, чтобы узнать, какие бренды любимы и формируют идентичность региона.

По результатам активностей создадут цифровую платформу: она станет актуальным снимком деловой активности и запечатлит бизнес-лидеров в каждом регионе.

После Приморья экспедиция отправится по маршруту через Новосибирск, Екатеринбург, Казань и Краснодар. В каждой локации мероприятие «обернут» в региональную специфику. Во Владивостоке фестиваль пройдет в формате «бизнес-порта», в Новосибирске появится «НИИ предпринимательства», Екатеринбург станет площадкой для «хард и арт феста», объединяющего индустриальный бизнес и креативные индустрии.

Помимо крупных мероприятий, по маршруту экспедиции запланированы пять остановок — в Красноярске, Челябинске, Перми, Уфе и Нижнем Новгороде. Здесь состоятся беговые встречи бизнес- комьюнити со спортивным предпринимателем Владимиром Волошиным и кофейные рейвы для нетворкинга в неформальной атмосфере.