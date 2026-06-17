Солнце не должно становиться врагом: врач-косметолог дал ценные советы приморцам, как правильно поддерживать красоту летом

Красота да и только! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Вопреки убеждению, что зима – самое требовательное время для ухода за кожей лица, лето бросает ей не меньший вызов. Жаркое солнце, высокая влажность, свойственная нашему приморскому климату, - еще то испытание. Врач-косметолог Приморского краевого клинического кожно-венерологического диспансера Анастасия Романова рассказала, как сохранять красоту и здоровье, и сделать так, чтобы солнце не стало нашим противником. Подробнее – в материале ««Комсомольская правда» - Владивосток».

Врач-косметолог Анастасия Романова знает, как оставаться красивой в любое время года. Из личного архива героини публикации

- Анастасия Игоревна, как летом должен меняться состав набор косметических средств на полочке? Что стоит вводить в ежедневный уход за кожей, учитывая особенности приморского климата?

«Летом уход должен быть направлен на защиту от солнца, интенсивное увлажнение и контроль себума. Это секрет, который вырабатывают сальные железы кожи. Во влажном климате поры забиваются быстрее из-за активного потоотделения и смешивания кожного сала с пылью. В связи с этим рекомендовано заменить плотные питательные кремы на легкие гели и флюиды, а базовый набор обязательно дополняется солнцезащитными и антиоксидантными средствами».

- В Приморье официально пляжный сезон открыт 15 июня. Но мы знаем, что пик отдыха на море наступает гораздо позже. Еще есть время подготовить кожу лица и тела к летнему этапу. Как поддержать ее защитные и барьерные свойства?

К отдыху на море надо готовиться заранее. Фото: Анастасия МЕЛЬНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Подготовка кожи к пляжу включает мягкое отшелушивание и интенсивное увлажнение за 2-4 недели до этого. На отдыхе используйте солнцезащитный крем с SPF 30–50, обновляя его каждые два часа. После пляжа восстанавливайте барьер средствами с церамидами и пантенолом, чтобы избежать обезвоживания и ожогов».

- Что должно быть в косметичке на пляжном отдыхе? Какие средства нужно наносить перед солнечными ваннами и использовать после пребывания на солнце?

«Обязательно положите в сумочку солнцезащитный крем (SPF 30/50), увлажняющий бальзам для губ и средство после загара с алоэ или пантенолом. Наносите SPF за 20 минут до выхода, а после пляжа восстанавливайте кожу успокаивающим лосьоном. Освежить лицо и охладить кожу в жару поможет термальная вода".

- Отличаются ли рекомендации по уходу для тех, кто много времени находится на свежем воздухе в городе, и для тех, кто на даче?

«Лето в мегаполисе и за городом - это совершенно разные условия для кожи. Городская пыль и выхлопные газы густонаселенных территорий оседают на лице, смешиваясь с себумом. Это забивает поры и провоцирует воспаления. Жара на улице в сочетании с кондиционерами в помещениях вытягивает влагу, из-за чего кожа может стать тусклой и менее упругой.

Рекомендовано использовать средства с антиоксидантами (например, витамин C, ниацинамид) для нейтрализации свободных радикалов, которые ускоряют старение. Тщательно следите за гигиеной и смывайте городскую пыль и макияж в два этапа: мицеллярной водой и пенкой/гелем. Замените плотные кремы на увлажняющие флюиды или сыворотки, которые не будут утяжелять кожу.

В отличие от городской среды, загородный отдых подразумевает активное пребывание на солнце. Прямые солнечные лучи гораздо активнее, что повышает риск ожогов, фотостарения и пигментации. Ветер, пыльца и активный отдых могут вызывать покраснения и сухость. Применяйте кремы с SPF 30 или 50. Рекомендовано обновлять защиту каждые два часа, если находитесь на открытом воздухе. Вечером используйте продукты с пантенолом, алоэ вера или церамидами, чтобы снять раздражение и восстановить защитный барьер.

Для борьбы с ороговением кожи добавьте тоники с кислотами после умывания вечером».

Летом кожа требует особого внимания. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Какую защиту и какие фильтры выбирать летом для ребенка и для себя? Можно ли детям пользоваться средствами из маминой косметички?

«Для ребенка необходимо выбирать средства с физическими (минеральными) фильтрами (оксид цинка, диоксид титана) и фактором защиты SPF 50. Для взрослых подойдут как физические, так и современные химические фильтры (например тиносорб, мексорил, ювинул) с SPF 30–50. Детям нельзя пользоваться средствами из маминой косметички из-за агрессивных отдушек и компонентов, которые могут вызвать аллергию».

- Какие экстренные меры можно предпринять, если кожа обгорела? Что должно быть в аптечке?

«Если ваша кожа обгорела, немедленно уйдите в тень или прохладное помещение, примите прохладный душ или сделайте компресс на 10–15 минут. Пейте больше воды и нанесите аптечные средства с пантенолом. Ибупрофен или парацетамол помогут снять боль».

- Какие сейчас есть тренды в сфере красоты и насколько они соответствуют представлению о здоровой коже? От каких привычек девушкам пора отказаться, а какие пересмотреть?

«Современные тенденции максимально соответствуют дерматологическим нормам, так как наука и индустрия перешли от агрессивных средств к бережной заботе. Уход сместился от экстренного омоложения к профилактике. Использование пептидов, церамидов и антиоксидантов направлено на поддержание ресурсов клеток и защиту от стресса. Вместо высушивания кожи «до скрипа» тренд делает ставку на мягкое очищение и увлажнение. Привычки, от которых пора отказаться – это многослойный уход. То есть нанесение множества разных сывороток, кислот и ретинола за один раз. Это может повредить липидный барьер, вызывая воспаления.

Агрессивное отшелушивание тоже нежелательно. Чрезмерное использование скрабов и жестких кислот провоцирует покраснения и чувствительность. Избегайте использование плотных тональных основ каждый день. Они забивают поры. Вместо этого в моду вошла «скинификация макияжа» - применение легких тинтов и кремов с SPF».

- Что нужно употреблять в пищу, чтобы кожа чувствовала себя хорошо?

«Для здоровья кожи необходим рацион, богатый Омега-3 жирными кислотами, витаминами А, С, Е и антиоксидантами. Эти вещества укрепляют защитный барьер, стимулируют выработку коллагена и защищают клетки от старения, а также значительно снижают воспалительные процессы изнутри.

Для защиты от солнца прекрасно подойдут помидоры, богатые ликопином, морковь, сладкий перец (источники бета-каротина). Они работают как естественные антиоксиданты против фотостарения.

Для глубокого увлажнения прекрасно подойдут арбузы, дыни и огурцы. Эти продукты отлично восполняют запас влаги в клетках, содержа при этом минимум калорий. Для упругости и выработки коллагена сама природа создала сезонные ягоды (малина, черника, клубника). Они насыщены витамином C и защищают клетки от повреждений. Липидный барьер восстанавливают жирная рыба (лосось, скумбрия) и орехи. Они дают организму жирные кислоты Омега-3, которые снимают воспаления и питают сухую кожу.

- Какие кремы полезнее или вреднее: от загара или для загара? Что лучше брать с собой на отдых?

«Солнцезащитные кремы (от загара) полезнее, так как они предотвращают ожоги, пигментацию и фотостарение. Кремы для загара опаснее. Они притягивают лучи и увеличивают риск повреждения кожи.

Большинство таких средств либо вообще не имеют SPF, либо имеют минимальный фактор (SPF 2–10), из-за чего легко обгореть. Берегите свою красоту и здоровье. Это, в принципе, не сложно. Однако можно избежать серьезных проблем, требующих внимания врачей».

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