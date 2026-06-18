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18 июня 2026 3:18

Будуар для невесты и гигантская люстра над винтовой лестницей: приморцам рассказали, каким будет новый ЗАГС во Владивостокефото

Один из самых красивых ЗАГСов в России откроют в сентябре во Владивостоке
Марина СМИРНОВА
Комната невесты в новом ЗАГСе напоминает изысканный будуар.

Комната невесты в новом ЗАГСе напоминает изысканный будуар.

Фото: Администрация Владивостока.

Для кого-то регистрация брака – лишь формальность, но для многих - это заветная мечта о торжественной церемонии в изысканном дворце. Ведь это событие, которое запомнится на всю жизнь! Совсем скоро во Владивостока появится настоящий Дворец бракосочетаний. Он расположится в историческом здание, расположенном в самом сердце города по Океанскому проспекту, 7. Подробнее – в материале ««Комсомольская правда» - Владивосток».

Изысканная люстра, как и весь интерьер, выполнена в классическом стиле.

Изысканная люстра, как и весь интерьер, выполнена в классическом стиле.

Фото: Администрация Владивостока.

ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ КОРОЛЕВОЙ

Особняк, куда планируется переместить отделение ЗАГСа № 3, построен 110 лет назад и является объектом культурного наследия регионального значения. Он поражает винтовой лестницей, старинной плиткой, изящной лепниной и величественными колоннами, украшающими как фасад, так и интерьер. Добавьте к этому обилие зеркал, мерцающий хрусталь и благородное золото в отделке, которые украсят Дворец. В окружении такой роскоши каждая невеста сможет почувствовать себя настоящей королевой.

Зданию, в котором расположится новый Дворец бракосочетаний, уже 110 лет.

Зданию, в котором расположится новый Дворец бракосочетаний, уже 110 лет.

Фото: Ирина ФАСОВА.

Работы по ремонту, что называется, кипят. Практически постоянно на объекте находятся представители администрации Владивостока и руководство компании «Дальстройбизнес II». Подрядчик имеет специальное разрешение на проведение работ в историческом здании. Сейчас идет подготовка помещений к чистовой отделке.

«Работы идут по графику, никаких сбоев нет. Как и планировалось, ЗАГС примет первых молодоженов уже в сентябре», - рассказала заместитель главы администрации Владивостока Екатерина Сиволовская во время очередной инспекции объекта.

Замглавы администрации Владивостока Екатерина Сиволовская (слева) постоянно контролирует ход работ.

Замглавы администрации Владивостока Екатерина Сиволовская (слева) постоянно контролирует ход работ.

Фото: Ирина ФАСОВА.

Кстати, когда администрация Владивостока анонсировала новый Дворец бракосочетаний, возник по-настоящему ажиотажный спрос со стороны будущих молодоженов. Благо шансы расписаться именно на Океанском проспекте, 7 высокие. Сейчас торжественная регистрация брака во всех отделах ЗАГСа Владивостока идет два раза в неделю - в пятницу и субботу. В этом же Дворце церемонии будут проводить пять дней в неделю – со вторника по субботу.

КАК ИЗМЕНИТСЯ ПРОСТРАНСТВО

В просторном помещении, которое планируется как сердце нового ЗАГСа, идет зонирование пространства. Оно будет разделено на две основные части: зону ожидания для гостей и сам зал, где будут проходить торжественные регистрации браков. Также предусмотрена гардеробная и - особая гордость проектировщиков - комната невесты. Это настоящие будуар с золотым столиком и зеркалом.

Стены в комнате невесты со звукоизоляцией.

Стены в комнате невесты со звукоизоляцией.

Фото: Администрация Владивостока.

«Здесь можно будет с комфортом прихорошиться, пошептаться с подружками, родными. Кстати, все останется тайной. Стены выполнены со звукоизоляций», - с улыбкой говорит начальник управления ЗАГС администрации Владивостока Юлия Шакурова.

Для создания торжественной и воздушной атмосферы в залах регистрации брака выбрана светлая цветовая гамма, где доминируют белый и золотой оттенки. Зеркальные поверхности призваны визуально увеличивать пространство и отражать свет, делая его более интенсивным. Представители администрации Владивостока особо отмечают, что все дизайнерские решения были тщательно согласованы, принимая во внимание историческую ценность здания и его статус объекта культурного наследия.

Исторические колонны и лепнина останутся неизменными.

Исторические колонны и лепнина останутся неизменными.

Фото: Администрация Владивостока.

Долго время в здании располагалось японское консульство, а в последнее время – Гражданская коллегия Приморского краевого суда. В алькове еще осталась статуя Фемиды. Вместо нее появится арт-объект с особой смысловой нагрузкой.

«Он будет создавать определенное настроение и торжественность у всех входящих. И у тех, кто пришел только подать заявление на регистрацию, и у самих брачующихся. Сейчас продумываем варианты арт-объекта. Возможно, это будет стилизованный образ семейного очага или золотое дерево», - поделилась планами Юлия Шакурова.

Так будут выглядеть туалетные комнаты.

Так будут выглядеть туалетные комнаты.

Фото: Администрация Владивостока.

СОВЕТОМ ПОМОГАЛИ ФОТОГРАФЫ И САМИ МОЛОДОЖЕНЫ

Генеральный директор компании-подрядчика Ольга Староверова уверена, что этот ЗАГС станет одним из самых уникальных не только на Дальнем Востоке, но и в стране.

«Проект создавался с учетом современных требований к торжественным пространствам. Он проработан до мелочей. Сейчас рабочие заканчивают ремонт потолка, зачищают лепнину, восстанавливают фрагменты, которые были утрачены за время эксплуатации здания. Так что все исторические штрихи будут сохранены», - отметила Ольга Староверова.

Дизайн интерьеров сохранит существующий стиль, но получит современное прочтение. В коридоре появится износостойкое покрытие из керамогранита благородных оттенков. В проемах засверкают многочисленные зеркала. Особое настроение будут создавать две большие красивые золотые люстры, а еще трековая система и большое количество светильников и бра.

«Можно будет регулировать направленность света. Важно, чтобы освещение было максимально удачным и выигрышным. Чтобы невесты и женихи получались красиво на фотографиях. До того, как мы приступили к реализации проекта, привлекали в качестве экспертов свадебных фотографов. Их опыт помог определить, чего не хватает в существующих ЗАГСах для создания идеальных кадров», - рассказала Екатерина Сиволовская.

«Главная по ЗАГСам» Юлия Шакурова (слева) и руководитель компании-подрядчика Ольга Староверова выбирают лучший эскиз для будущего арт-объекта.

«Главная по ЗАГСам» Юлия Шакурова (слева) и руководитель компании-подрядчика Ольга Староверова выбирают лучший эскиз для будущего арт-объекта.

Фото: Ирина ФАСОВА.

К диалогу приглашали и будущих молодоженов. Какой ЗАГС им был бы любопытен, интересен и комфортен? Все пожелания и предложения прорабатывались во время совещаний в администрации Владивостока.

«Наш приоритет – формирование идеального, актуального пространства для проведения торжественных событий. Мы уделяем внимание каждой мелочи: от продуманной планировки и освещения до изысканной отделки и тщательно подобранных интерьерных решений. Все это направлено на создание неповторимой атмосферы, обеспечивающей максимальный комфорт и эстетическое наслаждение. Мы хотим, чтобы этот особенный день оставил у всех присутствующих, и особенно у молодоженов, самые светлые и незабываемые воспоминания», – поделилась Юлия Шакурова.

ИСТОРИЯ, ИНТЕГРИРОВАННАЯ В СОВРЕМЕННОСТЬ

Она буквально воссоздала сценарий будущих торжеств. Вот люди заходят через массивные деревянные двери, попадают в первую зону, видят арку с арт-объектом. Вот поднимаются по старинной винтовой лестнице и попадают в зону ожидания.

Старинная винтовая лестница станет центральным элементом интерьера.

Старинная винтовая лестница станет центральным элементом интерьера.

Фото: Ирина ФАСОВА.

Планируется, что лестница станет центральным элементом. Железная с поручнями из массивного дерева она сама по себе арт-объект. Он прекрасно интегрируется в современные интерьеры и прослужит еще долгие годы. Над лестницей разместят длинную хрустальную люстру – будущую точку притяжения для свадебных фотосессий.

Хотя каждый уголок ЗАГСа продуман с таким расчетом, чтобы он стал уникальной фотозоной. Важный момент – универсальность интерьеров.

«Мы хотим, чтобы и через десять лет это помещение сохраняло свою актуальность и на фото, и в памяти людей. Поэтому для ЗАГСа используем классические оттенки: светлые, бежевые, золото, и люстры также классического плана», - особо подчеркнула Екатерина Сиволовская.

Строительные работы идут полным ходом.

Строительные работы идут полным ходом.

Фото: Ирина ФАСОВА.

Она добавила, что уже в сентябре новый Дворец бракосочетаний планирует открыть свои двери для жителей Владивостока. Конечно, после приемки работ со стороны администрации.

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