Комната невесты в новом ЗАГСе напоминает изысканный будуар. Фото: Администрация Владивостока.

Для кого-то регистрация брака – лишь формальность, но для многих - это заветная мечта о торжественной церемонии в изысканном дворце. Ведь это событие, которое запомнится на всю жизнь! Совсем скоро во Владивостока появится настоящий Дворец бракосочетаний. Он расположится в историческом здание, расположенном в самом сердце города по Океанскому проспекту, 7. Подробнее – в материале ««Комсомольская правда» - Владивосток».

Изысканная люстра, как и весь интерьер, выполнена в классическом стиле. Фото: Администрация Владивостока.

ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ КОРОЛЕВОЙ

Особняк, куда планируется переместить отделение ЗАГСа № 3, построен 110 лет назад и является объектом культурного наследия регионального значения. Он поражает винтовой лестницей, старинной плиткой, изящной лепниной и величественными колоннами, украшающими как фасад, так и интерьер. Добавьте к этому обилие зеркал, мерцающий хрусталь и благородное золото в отделке, которые украсят Дворец. В окружении такой роскоши каждая невеста сможет почувствовать себя настоящей королевой.

Зданию, в котором расположится новый Дворец бракосочетаний, уже 110 лет. Фото: Ирина ФАСОВА.

Работы по ремонту, что называется, кипят. Практически постоянно на объекте находятся представители администрации Владивостока и руководство компании «Дальстройбизнес II». Подрядчик имеет специальное разрешение на проведение работ в историческом здании. Сейчас идет подготовка помещений к чистовой отделке.

«Работы идут по графику, никаких сбоев нет. Как и планировалось, ЗАГС примет первых молодоженов уже в сентябре», - рассказала заместитель главы администрации Владивостока Екатерина Сиволовская во время очередной инспекции объекта.

Замглавы администрации Владивостока Екатерина Сиволовская (слева) постоянно контролирует ход работ. Фото: Ирина ФАСОВА.

Кстати, когда администрация Владивостока анонсировала новый Дворец бракосочетаний, возник по-настоящему ажиотажный спрос со стороны будущих молодоженов. Благо шансы расписаться именно на Океанском проспекте, 7 высокие. Сейчас торжественная регистрация брака во всех отделах ЗАГСа Владивостока идет два раза в неделю - в пятницу и субботу. В этом же Дворце церемонии будут проводить пять дней в неделю – со вторника по субботу.

КАК ИЗМЕНИТСЯ ПРОСТРАНСТВО

В просторном помещении, которое планируется как сердце нового ЗАГСа, идет зонирование пространства. Оно будет разделено на две основные части: зону ожидания для гостей и сам зал, где будут проходить торжественные регистрации браков. Также предусмотрена гардеробная и - особая гордость проектировщиков - комната невесты. Это настоящие будуар с золотым столиком и зеркалом.

Стены в комнате невесты со звукоизоляцией. Фото: Администрация Владивостока.

«Здесь можно будет с комфортом прихорошиться, пошептаться с подружками, родными. Кстати, все останется тайной. Стены выполнены со звукоизоляций», - с улыбкой говорит начальник управления ЗАГС администрации Владивостока Юлия Шакурова.

Для создания торжественной и воздушной атмосферы в залах регистрации брака выбрана светлая цветовая гамма, где доминируют белый и золотой оттенки. Зеркальные поверхности призваны визуально увеличивать пространство и отражать свет, делая его более интенсивным. Представители администрации Владивостока особо отмечают, что все дизайнерские решения были тщательно согласованы, принимая во внимание историческую ценность здания и его статус объекта культурного наследия.

Исторические колонны и лепнина останутся неизменными. Фото: Администрация Владивостока.

Долго время в здании располагалось японское консульство, а в последнее время – Гражданская коллегия Приморского краевого суда. В алькове еще осталась статуя Фемиды. Вместо нее появится арт-объект с особой смысловой нагрузкой.

«Он будет создавать определенное настроение и торжественность у всех входящих. И у тех, кто пришел только подать заявление на регистрацию, и у самих брачующихся. Сейчас продумываем варианты арт-объекта. Возможно, это будет стилизованный образ семейного очага или золотое дерево», - поделилась планами Юлия Шакурова.

Так будут выглядеть туалетные комнаты. Фото: Администрация Владивостока.

СОВЕТОМ ПОМОГАЛИ ФОТОГРАФЫ И САМИ МОЛОДОЖЕНЫ

Генеральный директор компании-подрядчика Ольга Староверова уверена, что этот ЗАГС станет одним из самых уникальных не только на Дальнем Востоке, но и в стране.

«Проект создавался с учетом современных требований к торжественным пространствам. Он проработан до мелочей. Сейчас рабочие заканчивают ремонт потолка, зачищают лепнину, восстанавливают фрагменты, которые были утрачены за время эксплуатации здания. Так что все исторические штрихи будут сохранены», - отметила Ольга Староверова.

Дизайн интерьеров сохранит существующий стиль, но получит современное прочтение. В коридоре появится износостойкое покрытие из керамогранита благородных оттенков. В проемах засверкают многочисленные зеркала. Особое настроение будут создавать две большие красивые золотые люстры, а еще трековая система и большое количество светильников и бра.

«Можно будет регулировать направленность света. Важно, чтобы освещение было максимально удачным и выигрышным. Чтобы невесты и женихи получались красиво на фотографиях. До того, как мы приступили к реализации проекта, привлекали в качестве экспертов свадебных фотографов. Их опыт помог определить, чего не хватает в существующих ЗАГСах для создания идеальных кадров», - рассказала Екатерина Сиволовская.

«Главная по ЗАГСам» Юлия Шакурова (слева) и руководитель компании-подрядчика Ольга Староверова выбирают лучший эскиз для будущего арт-объекта. Фото: Ирина ФАСОВА.

К диалогу приглашали и будущих молодоженов. Какой ЗАГС им был бы любопытен, интересен и комфортен? Все пожелания и предложения прорабатывались во время совещаний в администрации Владивостока.

«Наш приоритет – формирование идеального, актуального пространства для проведения торжественных событий. Мы уделяем внимание каждой мелочи: от продуманной планировки и освещения до изысканной отделки и тщательно подобранных интерьерных решений. Все это направлено на создание неповторимой атмосферы, обеспечивающей максимальный комфорт и эстетическое наслаждение. Мы хотим, чтобы этот особенный день оставил у всех присутствующих, и особенно у молодоженов, самые светлые и незабываемые воспоминания», – поделилась Юлия Шакурова.

ИСТОРИЯ, ИНТЕГРИРОВАННАЯ В СОВРЕМЕННОСТЬ

Она буквально воссоздала сценарий будущих торжеств. Вот люди заходят через массивные деревянные двери, попадают в первую зону, видят арку с арт-объектом. Вот поднимаются по старинной винтовой лестнице и попадают в зону ожидания.

Старинная винтовая лестница станет центральным элементом интерьера. Фото: Ирина ФАСОВА.

Планируется, что лестница станет центральным элементом. Железная с поручнями из массивного дерева она сама по себе арт-объект. Он прекрасно интегрируется в современные интерьеры и прослужит еще долгие годы. Над лестницей разместят длинную хрустальную люстру – будущую точку притяжения для свадебных фотосессий.

Хотя каждый уголок ЗАГСа продуман с таким расчетом, чтобы он стал уникальной фотозоной. Важный момент – универсальность интерьеров.

«Мы хотим, чтобы и через десять лет это помещение сохраняло свою актуальность и на фото, и в памяти людей. Поэтому для ЗАГСа используем классические оттенки: светлые, бежевые, золото, и люстры также классического плана», - особо подчеркнула Екатерина Сиволовская.

Строительные работы идут полным ходом. Фото: Ирина ФАСОВА.

Она добавила, что уже в сентябре новый Дворец бракосочетаний планирует открыть свои двери для жителей Владивостока. Конечно, после приемки работ со стороны администрации.

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