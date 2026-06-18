В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Фото: скриншот видео СК Сахалина

В Южно-Сахалинске полиция задержала 18-летнюю жительницу Смоленска, которая под диктовку телефонных аферистов вскрыла болгаркой два сейфа в чужой квартире и похитила имущество на сумму более 1,5 миллиона рублей. Девушку взяли в аэропорту перед вылетом в Москву с драгоценностями при себе, сейчас она заключена под стражу. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Девушка попалась на уловку лжесотрудников поликлиники: она передала им свои личные данные и код из СМС, после чего мошенники перешли к угрозам уголовным преследованием и предложили «сотрудничество с органами безопасности» как единственный выход. Выполняя поручения кураторов в разных регионах, девушка прилетела на Сахалин, где по их указу купила болгарку, лом, молоток и перчатки, а затем получила адрес и ключи от квартиры пожилого мужчины, которые злоумышленники добыли через его внучку.

Следствие установило, что несколькими днями ранее аферисты «обработали» и внучку потерпевшего. Представившись работниками доставки, они выманили у нее код из СМС, а затем убедили, что на счета ее родственников террористы оформили доверенность. Под видом проверки на экстремистскую символику девушка по видеосвязи показала квартиру дедушки и бабушки, продемонстрировала сейфы, а после оставила ключи в почтовом ящике и организовала поход пожилых людей в кино, чтобы обеспечить доступ в пустое жилье.

На Сахалине задержали жительницу Смоленска за кражу драгоценностей из сейфов

Когда ключи оказались у жительницы Смоленска, мошенники приказали ей проникнуть в квартиру и забрать все ценности для «проверки». Вооружившись инструментом, она вскрыла два металлических ящика и забрала оттуда ювелирные украшения, золотые монеты и наличные, при этом всё время общалась с кураторами по видеосвязи. Сразу после кражи девушка купила билет до Москвы, но в аэровокзальном комплексе Южно-Сахалинска ее задержали оперативники уголовного розыска при содействии службы безопасности. При ней нашли похищенные драгоценности и деньги, часть которых она уже успела положить на свою банковскую карту.

«В ходе допроса выяснилось, что подозреваемая некоторое время назад попала под влияние телефонных мошенников», – сообщили в УМВД.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). На время следствия суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Изъятые ценности после всех процессуальных действий вернут законному владельцу – 73-летнему жителю Южно-Сахалинска.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.