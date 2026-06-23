На старте - малыши в возрасте от полугода до трех лет. Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Это не просто состязания на скорость, а подлинный праздник нежности и умиления, способный растопить любое сердце. За организацию незабываемого события «Маленький чемпион, или Бег в ползунках» (0+), традиционно дарящего море улыбок и позитивных эмоций, отвечает медиагруппа «Комсомольская правда». Это были юбилейные, десятые соревнования.

Находка в третий раз стала площадкой для трогательного забега, в котором приняли участие самые юные спортсмены – малыши в возрасте от полугода до трех лет.

На беговых дорожках в течение нескольких часов кипели спортивные страсти. Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

ПРИЯТНЫЕ БОНУСЫ УЖЕ НА СТАРТЕ

20 июня в стенах гостеприимного спортивного комплекса «Руслан» царила атмосфера азарта и семейного единения. Самые отважные малыши, конечно, вместе со своими родителями, приняли участие в захватывающем состязании. Для многих это стало первым шагом к спортивным свершениям, отмеченным заслуженными дипломами и медалями, а для кого-то – очередным триумфом. Главное же – все семьи получили заряд позитива и незабываемые моменты.

Уже на входе в зал, во время регистрации, юных героев ждали приятные бонусы: подарки от «Комсомолки» и неизменного партнёра – природной воды «Монастырская детская». Соревнования, пусть и детские, - дело серьезное. Важно обеспечить маленьких бегунов комфортом и правильными напитками. Вода «Монастырская детская» способна придать силы на старте и восстановить их после окончания состязаний. Жители Приморья давно признали ценность природной воды «Монастырская детская». Она полюбилась не только малышам, но и их родителям. Секрет популярности кроется в источнике добычи – живописном районе Шмаковских курортов, откуда вода поступает с идеально сбалансированным минеральным составом. Важно отметить, что согласно заключению НИИ питания РАМН, «Монастырская детская» рекомендована к употреблению младенцами с рождения, не требуя предварительного кипячения.

Юные атлеты подкрепляли силы водой «Монастырская детская». Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Маленьких триумфаторов ожидала настоящая битва. Ценные награды им приготовили: торговая марка Joonies, строительная компания «Мира», агентство недвижимости «Азбука Метров» и другие партнеры.

Воздух в зале буквально искрился от шума, смеха и всеобщего приподнятого настроения. На игровой площадке неустанно трудились аниматоры из студии детских праздников Kids Point, создавая атмосферу волшебства. Рядом аквагример превращал лица малышей в настоящие произведения искусства, а специально оборудованные фотозоны от наших партнеров предлагали запечатлеть эти яркие моменты.

Аниматоры студии Kids Point очень понравились детям. Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

ДОПОЛЗТИ К ФИНИШУ БЫСТРЕЕ ВСЕХ

К началу испытаний готовились более ста (!) спортсменов в подгузниках. Находка всегда радует рекордным количеством участников. Маленьких атлетов ждал захватывающий забег на десять метров. Стиль передвижения каждый выбирал сам: от стремительного или не очень ползания до уверенного бега. Главная задача - первым пересечь финишную черту. За честностью каждого рекорда бдительно наблюдали секунданты «Комсомолки».

Малышей заманивали к финишу с помощью их любимых игрушек. Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Площадка мероприятия прекрасно подходила для ответственных стартов. «Руслан» - не просто спорткомплекс, а настоящая кузница талантов. Здесь зарождаются первые спортивные победы детей. Воспитанники спорткомплекса известны не только в Приморье, но и по всей стране. Они регулярно покоряют пьедесталы общероссийских турниров. Комплекс является популярным местом для проведения масштабных городских и краевых мероприятий, а его просторные арены создают идеальные условия для юных дарований, стремящихся к вершинам спортивного мастерства. Здесь действительно воспитывают будущих чемпионов.

Гостей праздников приветствовал «главный по спорту» в Партизанском округе Владислав Фисенко. Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

С приветственным словом к участникам соревнований обратился начальник отдела физической культуры и спорта Партизанского муниципального округа, инструктор по рукопашному бою Владислав Фисенко. Он не первый раз наблюдает за уникальными стартами. В прошлом году был главным судьей соревнований.

««Маленький чемпион» – важное событие для нашего города и Приморья в целом. Прививать любовь к спорту и здоровому образу жизни с юных лет – первостепенная задача. Это залог будущих побед наших детей, которые прославят наш город, край и страну. Отдельная благодарность родителям за их участие в этих соревнованиях», - сказал Владислав.

СОРЕВНОВАНИЯ В РАЗГАРЕ: СМЕЮТСЯ ДАЖЕ СЕКУНДАНТЫ

В зависимости от возраста участники делились на три категории - ползуны, бегуны и несуны (бег с мячом). Главное условие: легкоатлеты должны двигаться к финишу самостоятельно. Родителям подталкивать их нельзя, а всячески мотивировать и завлекать различными предметами разрешается.

Ускорение карапузам придавал популярный «мотиватор» - ключи от машины Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

На беговых дорожках в ход шли самые немыслимые «мотиваторы» - часы, ключи, телефоны, на экране показывали мультики или музыкальные клипы. Некоторым бойцовский дух вселяли пульты от телевизора, бананы, игрушечные машинки и воздушные шарики. Кто-то из спортсменов не смог справиться с эмоциями и рыдал на старте. Причем, потом, также продолжая рыдать, шустро летел к финишу.

Бежать к финишу, рыдая. Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Один из спортсменов вышел на старт с внушительной группой поддержки. Шесть человек улюлюкали, корчили рожицы, пританцовывали, пытаясь уговорить атлета двигаться. Однако малыш прочно сидел на коврике, с удовольствием лицезрел «концерт» и явно ждал его продолжения.

Забавных моментов была масса. Широкие улыбки светились даже на лицах серьезных людей – секундантов. Невозможно было без смеха наблюдать за малышней, которая не смотря на трудности, преодолевала дистанции. Так один из спортсменов-«ползунов» запутался в своей амуниции, буквально барахтался в ползунках, но упорно двигался к финишу.

Спортсмены по-разному воспринимали команду «старт». Так, один из бегунов два раза показал фальстарт и два раза в начале забега почему-то ложился на спину и перекатывался. Ну, что ж, путь к победе бывает разным.

МАМЫ, ПАПЫ, НА СТАРТ!

Неизменной изюминкой детских соревнований становятся состязания среди взрослых. В прошлом году в Находке папы доказывали, кто самый сильный, удерживая на вытянутых руках «блины» от штанги весом пять килограммов. На этот раз ведущий мероприятия предложил новое испытание – арм-реслинг. Папы приняли вызов. Боролись друг с другом с упорством чемпионов.

Папы мерялись силой в армрестлинге. Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

В итоге были выявлены трое сильнейших. В их честь звучали аплодисменты зала. В качестве награды вручили сертификаты от проката гидроциклов и квадроциклов Grizzly125.

Свою волю к победе и прекрасную физическую форму продемонстрировали и мамы ползунов и бегунов. Им предложили сделать «планку». Это статическое упражнение с упором ладонями или предплечьями в пол. Главное - держать тело параллельно полу. Результат участниц восхитил даже опытных спортсменов. Они продержались больше четырех минут! Троим победительницам достались подарки - сертификаты от студии-школы Светланы Авдеевой.

Мамы делали «планку», выясняя, кто выносливее. Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ И СТИЛЬНЫЙ

Соревнования в Находке доказали, что к спортивным рекордам можно готовится буквально с пеленок. Самым маленьким участником забега стал Баженов Еремей, который родился 25 ноября 2025 года.

Самый маленький участник забега Еремей Баженов. Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Карапуза также признали самым стильным ползуном. И зрители, и судьи отметили красивый наряд малыша - клетчатые штанишки и кепочку. Еремею вручили специальный приз от партнера соревнований торговой марки для мам и малышей JOONIES. Мамы знают: счастье – в мелочах! Только представьте: ваш малыш сладко спит в ультратонких подгузниках с защитой от протекания, а ваше утро начинается с комфорта благодаря нежным вкладышам для груди. Вы спокойны с гипоаллергенными салфетками, которые всегда под рукой. Joonies создал то, что действительно облегчает материнство: послеродовые трусики, которые являются воплощением нежности к себе; ультрамягкие прокладки, дарящие уверенность на весь день. Joonies – забота, которая говорит на вашем языке. Ведь когда мама счастлива – счастлива вся семья!

Joonies – забота, которая говорит на вашем языке. Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Кстати, вместе с Еремеем спортивный олимп покорял и брат Елизар. Вообще, семейственность – это яркая черта «Маленького чемпиона».

«В прошлом году участвовал наш старший ребенок. Очень понравилось. В этом году успел и старший, и уже младший. Пусть они не выиграли первые места. Главное, что дети в восторге, а мы счастливы за детей. Хотелось бы побольше таких мероприятий», – поделилась эмоциями мама Карина Баженова.

Малыши демонстрировали завидную волю к победе. Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

ЛУЧШАЯ МАМА НАХОДКИ

«Комсомолка» любит не только организовывать мероприятия, но и дарить подарки. Прямо на сцене под звуки фанфар торжественную благодарность вручили находкинскому инфлюенсеру Ольге Данилушкиной. Ведь многие участники узнали о соревнованиях именно благодаря ее блогу «сумасшедшая мама». Памятный подарок с символичной надписью «Лучшая мама Находки по версии «Комсомолки»» Ольге вручила пиар-директор Владивостокского филиала «КП» – Юлиана Виноградова.

Ольга Данилушкина получила благодарность от «КП». Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

ДОМ ДЛЯ ЧЕМПИОНА

Компания «Мира» создает дома, в которых хочется жить. Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Праздник в Находке получился массовым и радостным благодаря жизнелюбию и активности горожан. Свою значимую лепту внесли и партнеры соревнований. Поэтому хочется рассказать о компаниях, которые поддержали «Маленьких чемпионов». Строительная компания «Мира» не просто возводит дома, а создает пространство, в котором хочется жить и растить таланты! Для компании «Мира» важно качество, за которое не стыдно, полная прозрачность на каждом этапе и ответственность перед клиентом.

Маленьких чемпионов поддерживали родные. Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Компания верит, что такие семейные праздники, как «Маленький чемпион» закладывают фундамент счастливого будущего для новых поколений жителей города. Прямо сейчас СК «Мира» ведет активные строительные работы, ежедневно подтверждая свой опыт делом, ведь надежный дом – это основа, где начинается история каждой большой победы маленького человека. Проектная декларация на сайте строим Дом.рф.

Агентство недвижимости «Азбука метров» помогает находить верные решения для жизни. Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Еще один партнер мероприятия - агентство недвижимости «Азбука Метров» Команда, которая помогает находить не просто недвижимость, а уверенные решения для жизни и инвестиций. «Азбука метров» – когда сделка проходит спокойно, понятно и под контролем на каждом этапе — от первого просмотра до получения ключей.

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

Независимо от продемонстрированных спортивных результатов каждый из участников – уже победитель. Это фраза - не дань традиции, а констатация факта. Абсолютно все маленькие чемпионы, даже те, кто не смог взойти на пьедестал, чувствовали себя счастливыми. Их родители – это точно.

За несколько минут до заветного финиша. Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Но соревнования – есть соревнования. Как же без оглашения имен самых быстрых и ловких спортсменов. Итак, как распределились места на этот раз.

Среди «ползунов» рекордное время показали мальчики. Самым шустрым оказался Иван Кузьмин, который и занял первое место. «Серебро» у Леонида Калинника, «бронзу» взял Елисей Годин.

«Ползуны» получают свои первые спортивные награды в жизни. Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Бегуны» поделили пьедестал так: первое место у Егора Гапоненко, второе – у Захара Насекина, третье – у Дианы Улановой.

Самые шустрые «бегуны» принимают поздравления. Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

В списке победителей среди «Несунов» опять в большинстве мальчики. Павел Шкурик отправился домой с золотой медалью, Евгений Прокопьев – с серебряной. «Бронзу» завоевала Ева Рольдер.

Победители в категории «Ползуны» на пьедестале. Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

ПЕРВЫЕ ОТЗЫВЫ: «РЕБЯТА, ВЫ КРУТЫЕ!»

Эмоции переполняли и детвору, и родителей. Взрослые уже успели поделиться своими чувствами и мыслями в мессенджере «Комсомолки» и даже внесли свои предложения.

«Два год участвуем и всегда в полном восторге», - написала Анна Дедюхина.

«Спасибо большое организаторам. Было очень классно!», - поделилась Виктория Запорожская.

«Нам тоже все очень понравилось, первый раз участвовали в категории «Несуны». Пожелание к организаторам: все-таки рассмотрите возможность разделить забеги на мальчиков и девочек. Но мероприятие просто удивительное. Запомнится на всю жизнь», - призналась София.

«Ребята, вы крутые! Спасибо большое. Это супер мероприятие, организаторы умнички. Дети наигрались, подарочки получили. Пакет с водой и салфетками очень кстати», - считает Мария.

«Благодарим за этот день! Второй раз участвуем и это, конечно , круто! Не важно, заняли какое-то место или нет. Сама атмосфера бесценна. Процветания вам! Пусть каждый город встречает вас с теплом и позитивом», - пожелала Анна Кириллова.

БЛАГОДАРНОСТИ

От команды «КП» и жителей Находки огромное спасибо спорткомплексу «Руслан» за предоставленную площадку для соревнований. Этот удобный, безопасный современный зал очень любят горожане.

Особая благодарность партнерам соревнований, которые предоставили призы, полезные для юных спортсменов.

Призы и подарки от партнеров соревнований. Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Все призеры месте с дипломами и медалями получили:

продукцию торговой марки JOONIES;

игровые наборы от строительной компании «Мира»;

сертификаты от агентства недвижимости «Азбука метров»;

фирменные наборы от «Монастырской детской»;

сертификаты от студии детских праздников Kids Point и семейного пляжного парка «Акваландия»;

сертификаты и подарки от «Дэдди Дакс бургер»;

призы от оздоровительного центра «Аквапузики»;

книги от Издательского дома «Комсомольская правда».

Активные мамы получили сертификаты от студии-школы Светланы Авдеевой, а папы от проката гидроциклов и квадроциклов Grizzly125.

Также благодарим арт-студию О!Dari за украшение зала шарами.

СТАТЬ РОДИТЕЛЯМИ ЧЕМПИОНОВ

Важная информация для тех, кто тоже хочет влиться в дружное сообщество поклонников забега для малышей. Отборочные туры в Уссурийске пройдет 18 июля. А 12 сентября состоится финал во Владивостоке. Становитесь родителями маленьких чемпионов. Этот титул останется в памяти навсегда.

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