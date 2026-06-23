Контакт акул с людьми заканчивается печально. Фото: @dpskontrol_125rus

Паблики Приморья кишат сообщениями о кровожадных акулах, которые все чаще появляются около близлежащих островов Владивостока и даже в 50-ти километрах от приморской столицы.

Одни выловили трехметровую хищницу, другие делятся своим трофеем – акулой мако, которая заглотила рыболовные снасти.

«Это мако! Смотри, это мако. Ой-ой-ой», - с неподдельным ужасом комментирует происходящее рыбак с борта лодки.

Суровые мужики вытаскивают рыбину из воды и расчленяют ее. Страх перед акулами настолько велик, что местные убивают даже их детенышей.

ОТКУДА СЕЗОННАЯ ПАНИКА

Истерия по поводу нашествия акул – ежегодное явление во Владивостоке.

«Каждое лето приходят они именно для того, чтобы питаться той рыбой, которая подошла в большом количестве с юга. Это обычный цикл. Сейчас в изобилии иваси, скумбрия. На острове Путятина метра полтора была акула, детеныш мако, судя по всему. Они несъедобны», - рассказал старший научный сотрудник Лаборатории ихтиологии ННЦМБ ДВО РАН Владимир Шелехов.

По его словам, ни в одном море, даже якобы кишащим акулами, не убивают детенышей ради развлечения.

«Никакого пристрастия к человеческой крови у акул нет. Только у человека есть жажда утвердить свое превосходство над любым живым существом, оказавшимся на его пути», - уверен Шелехов.

Белая акула вызывает особые опасения местных и не только.

«Думали приехать во Владивосток на недельку. В море поплескаться. Но у вас же кругом белые акулы. Лучше дома посидим», - делятся в соцсетях жители других городов.

БЕЛЫХ АКУЛ СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ. ПРИЧИНА - ЧЕЛОВЕК

Ученые пытаются просвещать население по поводу вызывающих ужас морских обитателях.

«Белая акула – крупный океанский хищник тропических и умеренных широт. На протяжении почти всего прошлого столетия было выявлено только два случая их поимки в Японском и Охотском морях. В нашем, 21 веке, таких случаев также единицы. Подчеркиваем: официально и достоверно зарегистрированных», - говорят в Лаборатории ихтиологии ННЦМБ ДВО РАН.

По наблюдениям ученых, в настоящее время численность белых акул в Мировом океане сокращается ввиду нерегулируемого рыболовства.

ТУНЕЦ – ТАКОЙ ЖЕ ХИЩНИК, НО ВКУСНЫЙ

Морской сенсацией этого года в Приморье стал заход тунца. Рыбаки ощутили настоящую эйфорию: «Невиданное дело!» и бросились скупать дорогущие снасти для поимки не менее дорогостоящей рыбы.

«Тунцы, это название объединяет группу рыб семейства скумбриевых, всегда заплывали в наши воды. Так, например, 100 лет назад возле Большого Пелиса существовала база по ловле тунцов. Все тунцы - очень быстрые активные хищники. Именно синеперые, имеющие торпедообразное тело, могут развивать скорость до 90 километров в час», - рассказывают специалисты.

АКУЛЫ ЛЮДЬМИ НЕ ПИТАЮТСЯ. НЕ ТРОГАЙТЕ ИХ!

Акулы у берегов Приморья. Автор видео @brevenchatyye_domiki

Ученые доказывают: человек акулам в качестве пищи не интересен. У них нет этого в генетической памяти. Но что же становится причиной несчастных случаев?

«Незнание аспектов поведения диких животных, неосмотрительность, любая неосторожность часто может привести к ЧП. Именно это обстоятельство побудило нас еще раз пояснить: из-за своего образа жизни акулы опасны только при неосторожных столкновениях с ними», - снова и снова напоминают ученые.

Это не останавливает азартных приморцев. Они скидывают в море рыбьи потроха, игнорируя тот факт, что кровь может спровоцировать акул.

«Что происходит при рыбалке с лодок или катеров? Кровавые очистки включают акульи инстинкты. Акуле достаточного одного мгновения, чтобы выхватить со спиннинга огромный кусок. Человеку не следует в эти моменты прыгать в воду», - предостерегают ученые.

Крайне опасно при любительской рыбалке «бороться» с хищницей, уже пришедшей на свою добычу. Крупная акула даже на борту судна или лодки способна натворить немало бед. Еще одно предупреждение специалистов.

«Многие несчастные случаи происходят только из-за неправильного поведения человека, в результате которого даже неагрессивные животные, испуганные неожиданным вторжением, вынуждены защищаться и могут напасть. Исключительно в целях защиты», - продолжает Шелехов.

ВЫВОД УЧЕНЫХ

Акул не стало больше. Большая часть получаемых через соцсети данных не проверена и лишена информации, позволяющей провести надежное видовое определение объекта. Больше стало современных средств связи и соцсетей, благодаря чему мы все чаще становимся свидетелями «поимок» акул, отчего создается ложное впечатление, что опасные акулы вовсю кишат в наших водах.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.