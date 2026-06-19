Школьница из небольшого приморского села победила в федеральном проекте

Просветительский проект, посвящен истории Великой Отечественной войны. Фото: Милана СОКОЛ. Перейти в Фотобанк КП

Выпускница приморской школы блеснула на федеральном уровне благодаря отличным знаниям и целеустремленности. Юная жительница села Витязь, расположенного в Хасанском округе, оказалась среди федеральных лауреатов международной исторической викторины «Диктант Победы» (6+), получив заслуженное признание. Наградят 17-летнюю Валерию в торжественной церемонии в Москве, которая традиционно состоится 24 июня в Центральном музее Великой Отечественной войны. Поездку для Леры в столицу Родины организовывает приморское отделение партии «Единая Россия».

Валерия проживает в живописном селе Приморья, у берегов залива Петра Великого. В этом году она завершила обучение в школе и готовится к поступлению в Дальневосточный федеральный университет на отделение востоковедения. Девушка увлекается историей, английским языком и культурой азиатских стран, любит чтение, дайвинг и морской отдых. Также активно участвует в различных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах.

Валерия решила проверить свои знания, продемонстрировав отличный результат. Фото: Из личного архива героя публикации.

«Лера сдавала ЕГЭ по истории и совсем недавно получила результат – 82 балла. Когда ей предложили принять участие в «Диктанте Победы», она с удовольствием согласилась. Для нее это была возможность проверить свои знания перед экзаменом и попробовать себя в новом формате. Результат превзошел все ожидания. Отличная награда за труд и старания дочери!», – поделилась мама победительницы Марина Зорина.

Стоит отметить, что в Приморье модернизации системы образования и в целом просвещению уделяется особое внимание. Это ремонт школ и вузов, льготы и преференции для талантливой молодежи, награды для 100-бальников и другие меры для мотивации грамотности. В этом году в крае было организовано порядка 450 площадок для проведения акции «Диктант Победы». Жители региона смогли проверить свои знания в школах, университетах, музеях и других общественных местах. Среди них были Приморская государственная картинная галерея, Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского, аэропорт Владивосток, национальный парк «Земля леопарда», Нахимовское военно-морское училище и Государственный архив Приморского края. Всего в акции приняли участие около 15 тысяч приморцев.

Также местные власти держать на контроле вопрос по патриотическому воспитанию и привитию правильных ценностей подрастающему поколению. «Диктант Победы» – инициатива партии «Единая Россия», реализуемая при поддержке Министерства просвещения РФ и Российского исторического общества. На сегодняшний день это крупнейший международный просветительский проект, посвященный истории Великой Отечественной войны.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.