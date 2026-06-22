Улыбки будут цвести на лицах горожан и многочисленных гостей города. Фото: Администрация Владивостока.

Владивосток готовится к своему главному празднику. 2 июля он отметит свой 166-й день рождения. Кульминация мероприятий запланирована на 4 июля. Хотя обширная программа, по традиции объединяющая День молодежи и День города, стартует уже 27 июня и продлится до 5 июля.

Детали предстоящих летних торжеств представили на недавней пресс-конференции. В ней приняли участие глава Владивостока Константин Шестаков, начальник управления культуры Светлана Шупиро, начальник управления спорта Юлия Вельбик и директор Туристско-информационного центра Приморского края Ольга Гуревич.

Глава Владивостока Константин Шестаков рассказал о программе праздника, который в сердце каждого владивостокца. Фото: Администрация Владивостока.

Константин Шестаков для описания главной мысли праздников использовал слова из песни «Старый для отель» в исполнении Жанны Агузаровой.

««Город живет счастьем своих людей». И мы постараемся сделать так, чтобы это счастье почувствовали как можно больше жителей. Приближающиеся дни будут очень насыщенными на события. Надеемся, что жители и гости нашего города смогут в этот период хорошо отдохнуть и вновь вспомнить о том, что Владивосток - это действительно лучший город Земли», - сказал глава дальневосточной столицы.

ПРАЗДНИК - КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Праздничная неделя стартует с традиционного ритуала – возложения цветов к памятнику Муравьеву-Амурскому и стеле «Владивосток - город воинской славы». В Приморской филармонии состоится торжественное вручение награды «Почетный житель города Владивостока».

День города по традиции начинается с торжественных мероприятий - возложения цветов к главным памятникам. Фото: Администрация Владивостока.

По информации от Светланы Шупиро, с 3 по 5 июля город наполнится праздничными событиями на различных площадках. Улица Адмирала Фокина превратится в сцену для музыкального вечера и захватывающего фаер-шоу «Огни Владивостока». Спортивная набережная пригласит всех на арт-пикник, а в «Арт-гавани» пройдут увлекательные квизы и мастер-классы. Жители отдаленных районов, включая острова Русский и Попова, поселок Трудовое, также смогут насладиться праздничными концертами.

Главные торжества запланированы на 4 июля. В Нагорном парке пройдет необычная выездная регистрация брака для трех пар. С 12 часов центральная площадь станет эпицентром масштабной программы «Владивосток – мы вместе». Посетителей ожидают интерактивная зона «Городской мастеровой», фотоконкурс «Порт приписки Владивосток».

Горожан и гостей приморской столицы ждут интересные игры и конкурсы. Фото: Администрация Владивостока.

Одной из ключевых зон станет интерактивная площадка Федерации военно-тактических игр «Герои среди нас», где в показательных выступлениях примут участие сотрудники МЧС, УМВД и специалисты по медицине катастроф. Традиционно, улица Светланская превратится в арену для масштабной автовыставки «Автосалон-2026». Ее будет сопровождать яркая шоу-программа и занимательные викторины. И это далеко не полный перечень мероприятий. Главное – каждый сможет выбрать что-то наиболее интересное для себя.

ПОЕМ, ТАНЦУЕМ, ЧИТАЕМ КНИГИ

На протяжении всей праздничной недели Владивосток станет площадкой для реализации проекта «Город как роман». Он организован в сотрудничестве с централизованной библиотечной системой. Известные жители города будут знакомить слушателей с произведениями, посвященными Владивостоку. Помимо литературной составляющей, горожан ожидает увлекательный музыкальный конкурс «Народное караоке», открытый для всех желающих. Жителям Владивостока предлагается записать свои любимые песни и направить заявки на участие в администрацию города. Восемь полуфиналистов будут отобраны 28 июня на площади Фокина, а их финальные выступления состоятся 4 июля на центральной площади. Срок подачи заявок продлится до 24 июня. На данный момент уже зарегистрирован 51 участник.

Зрителей ждут фееричные зрелища. Фото: Администрация Владивостока.

Вечером горожан ждут викторины, конкурсы, на центральной площади пройдет фестиваль уличного кино «Молодые киноленты».

«В 19 часов начнется выступление артистов, которые приехали в город Владивосток со своими творческими подарками. Это российская певица Евгения Любич, музыкант и актер Юрий Николаенко, известный под псевдонимом NU. Музыкальные группы «Марлины», «Четверг»», - анонсировала Светлана Шупиро.

Отметим, что ключевое событие Дня молодежи во Владивостоке состоится 27 июня на главной площади города. Программа мероприятия обещает быть насыщенной: от увлекательного массового квиза до торжественного вручения знака отличия «Молодежный вектор». Кульминацией вечера станет выступление хедлайнера – певицы Mary Gu. Доступ на праздник будет осуществляться по предварительной регистрации. Для получения билета необходимо воспользоваться национальным мессенджером «Макс» и пройти регистрацию через его бот. Для тех, кто предпочитает более камерную атмосферу или не успел оформить билет, предусмотрены альтернативные площадки: литературно-музыкальный спектакль в Нагорном парке и квартирник на площади Адмирала Фокина. Яркой кульминационной точкой всех мероприятий в честь 166 дня рождения Владивостока станет фейерверк на Центральной площади, который запустят 4 июля в 22 часв.

ПАРУСНАЯ РЕГАТА И ГОНКА ДРОНОВ

Начальник управления спорта Юлия Вельбик рассказала о разнообразной спортивной программе.

«Владивосток - морской город, его визитной карточкой всегда были паруса. По традиции пройдет парусная регата, наблюдать за которой можно будет всю праздничную неделю. В регате примут участие лучшие спортсмены не только Владивостока, но и Находки, Сочи», - отметила Вельбик.

Интеллектуалы тоже приглашены на праздник. Фото: Администрация Владивостока.

Как образно заметила начальник управления спорта, Владивосток дышит духом Азии. В городе популярны азиатские виды спорта. Так что День города немыслим без традиционных соревнований по сумо, карате, тхэквондо. Состязания соберут участников со всего Дальнего Востока и Сибири.

«3 июля на стадионе «Строитель» пройдет открытый кубок «Города воинской славы» по гонке дронов. Это новый вид спорта, который только осваивает Владивосток. Свои умения продемонстрирует и молодежь, и взрослое поколение. Планируем выявить лучших спортсменов Приморского края», - выразила надежду Юлия Вельбик.

СОРЕВНУЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЫ

К спортивным мероприятиям может присоединиться любой человек, не зависимо от уровня физической подготовки. Владивосток ждет массовая зарядка, которую проведут известные спортсмены. Помимо этого, 4 июля на центральной площади будет дан старт на Кубок по ГТО среди любителей. Возрастных ограничений нет.

«У нас будет зачет среди семей, среди самых юных горожан. Заявки принимаются уже с 22 июня. Не обязательно проходить абсолютно все дистанции. Можно попробовать что-то одно, установить рекорд и получить ценный подарок. Мы хотим показать не только наш сильный профессиональный спорт, но и охватить ребят, которые сегодня, может быть, даже еще ничем не увлечены. У нас будут разные локации для маленьких спортсменов-героев, в том числе, мини-футбол», - рассказала Вельбик.

В этот же день, 4 июля, на центральной площади пройдет чемпионат Владивостока по трикингу (сочетание гимнастики и боевых искусств). Это молодежное направление активно набирает популярность в столице Приморья. На соревнования приедут спортсмены из Китая.

ГИГАНТСКАЯ ЯИЧНИЦА И ЗАГАДОЧНЫЙ «ВЛАД-ЯМ»

День города – это, безусловно, не только интересно, весело, но и очень вкусно. Владивостокцев и гостей дальневосточной столицы ждет масса гастрономических сюрпризов. 4 июля на центральной площади заработает большая гастрономическая зона, где гостям праздника предложат блюда разных кухонь.

Праздники во Владивостоке – это не только весело, но и очень вкусно. Фото: Администрация Владивостока.

Утро начнется с необычного мероприятия - мастер-класс по жарке яичницы из 166 яиц. Затем лучшие шеф-повара совместно с горожанами приготовят 166 литров лимонада, а ближе к полудню заварят таежный чай.

«В обеденный перерыв каждый желающий сможет присоединиться к приготовление супа «влад-ям». Это наш ответ азиатскому «том-яму», - объяснила директор Туристско-информационного центра Приморского края Ольга Гуревич.

Как и в предыдущие годы запланирован один из самых любимых кулинарных марафонов – фестиваль гребешка. Лучшие рестораторы уже готовятся удивлять участников праздника вкусными и необычными блюдами из этого моллюска – шашлыки и даже чебуреки.

СВАДЕБНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ И ПЕШЕХОДНЫЙ МАРАФОН

В преддверии Дня города Туристско-информационный центр анонсировал новую экспозицию в национальном центре «Россия», посвященную Владивостоку.

«В этом году приезжает несколько значимых делегаций из городов-побратимов. Это представительство из Республики Беларусь (г. Брест). Наши друзья из Владикавказа, Рыбинска, Якутска, Благовещенска. В национальном центре «Россия» состоится конференция с их участием», – подчеркнул глава города.

День города – самое время признаваться в любви Владивостоку. Фото: Администрация Владивостока.

8 июля в этом центре состоится еще одно яркое событие - Владивосток примет эстафету третьего Всероссийского свадебного фестиваля. Концепция проекта строится вокруг темы единства, семейных ценностей и культурных традиций.

Зарегистрировать брак пожелали пары не только из Владивостока и Приморского края, но также из Ростова-на-Дону и Перми.

«У Владивостока есть все шансы стать и семейной столицей», - поделился мыслями Константин Шестаков.

Музеи, арт-пространства Владивостока приготовили свои подарки в честь Дня города. Они будут встречать гостей новыми программами и выйдут с интересными мероприятиями на центральную площадь. Так, Центр современного искусства «Арт-этаж» представит уникальную выставку грампластинок.

По традиции в рамках Дня города стартует марафон пешеходных прогулок. Программы предполагают занимательные экскурсии по знаковым и таинственным местам Владивостока, рассказы об известных людях, которые создавали историю города.

«Конечно, День города – один из наших любимых праздников. Мероприятий много. Уверен, каждый найдет что-то особенное для себя», – заключил Константин Шестаков.

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