В поселке Береговое во Владивостоке проведут дополнительное благоустройство

Подъездные пути продолжат модернизировать. Фото: vlc.ru.

Глава Владивостока Константин Шестаков встретился с жителями полуострова Песчаный и поселка Береговое, которые относятся к Фрунзенскому району города. Целью визита стала оценка текущего благоустройства и обсуждение насущных задач. В рабочем визите также приняли участие представители профильных ведомств, включая сферу ЖКХ, образования, топливно-энергетического комплекса и административно-территориального управления.

Задачи в Береговом

Мэр посетил поселок Береговое совместно с депутатом городской Думы Артемом Володиным. Во время выезда особое внимание уделялось благоустройству пляжных зон поселка, которые пользуются популярностью не только у жителей Приморья, но и у туристов из других регионов. Предложение главы Владивостока по улучшению этих территорий поддержали местные жители. Некоторые приморцы выразили готовность организовать эту работу для обеспечения чистоты и комфорта отдыхающих, что также может способствовать созданию новых рабочих мест для жителей.

Важным аспектом обсуждения стала дорожная инфраструктура. Подрядная организация уже ведет работы по содержанию грунтовых дорог в поселке. Жители не высказывали претензий к текущему состоянию дорог, но выразили пожелания по их дальнейшей модернизации. Речь об обустройстве двух остановочных павильонов, установке дорожных знаков и нанесение разметки на пешеходный переход у школы. Также прозвучала просьба о ремонте пешеходного мостика. Глава города поручил проработать варианты обустройства нового перехода и внести соответствующие работы в план.

Константин Шестаков оценил ход работ и пообщался с местными жителями. Фото: vlc.ru.

Во время выезда специалисты также посетили социальные объекты: школу, библиотеку и фельдшерско-акушерский пункт. В текущем году в муниципальном образовательном учреждении запланирован ремонт кровли и установка освещения на спортивной площадке. Депутат городской Думы и глава Владивостока подарили школе акустическое оборудование, долгожданное для преподавателей и учащихся.

По итогам визита Константин Шестаков дал распоряжение профильным ведомствам заняться решением вопросов качества отопления в зимний период, усилить контроль за поставками твердого топлива для домов с печным отоплением, а также уделить внимание нарезке кюветов и другим вопросам, поднятым жителями Берегового.

Дороги полуострова

На полуострове Песчаный продолжается строительство подъездных путей к земельным участкам, выделенным многодетным семьям. Глава Владивостока лично оценил прогресс работ.

В прошлом году здесь уже решен значительный объем задач по созданию дорожной инфраструктуры, и в текущем сезоне строительство продолжится. Как отметил мэр, ведется комплексная работа, включающая расчистку территории от деревьев и пней, обустройство кюветов, установку водопропускных сооружений и формирование дорожного полотна с использованием скальных материалов. В 2025 году подъездные пути были проложены к 72 участкам.

На полуострове Песчаный приводят в порядок дорожную инфраструктуру. Фото: vlc.ru.

«Проведена уже большая работа в этом направлении. Ее будем продолжать и в этом, соответствующие средства заложили в бюджет», – сказал Константин Шестаков.

На 2026 год запланировано создание проездов еще к 46 участкам.

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