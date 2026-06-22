Уйдет к Японии и растворится в водах океана: Борис Кубай рассказал о судьбе тайфуна MEKKHALA

По прогнозам Бориса Кубая, седьмой тайфун года Приморскому краю не угрожает Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Над просторами Тихого океана зародился уже седьмой в текущем сезоне тропический циклон, получивший имя MEKKHALA. Стихийный вихрь набрал силу и уверенно устремился на остров Тайвань. Метеорологи сразу же начали отслеживать его перемещения, чтобы оценить потенциальные риски для прибрежных территорий Дальнего Востока. Руководитель Примгидромета Борис Кубай рассказал, чего ожидать от этого циклона, пишет «Комсомольская правда – Владивосток».

Согласно расчетам синоптиков, траектория движения воздушных масс окажется довольно замысловатой. 25 июня вихрь совершит маневр восточнее Тайваня, сместившись на север-северо-восток, после чего выйдет к южным берегам японского острова Хонсю. Пройдя над Японским архипелагом, циклон к 28 июня окончательно уйдет на восток, растворившись в водах открытого океана.

Для жителей российского Дальнего Востока такие новости можно назвать настоящим облегчением.

«По текущим расчетам, тайфун MEKKHALA угрозы для Приморского края не представляет», – отметил Борис Кубай.

Несмотря на благополучный исход с седьмым циклоном, расслабляться метеорологи не советуют. Впереди у региона наступают традиционные месяцы пиковой активности тропических штормов – июль, август и сентябрь. Специалисты Примгидромета обещают держать руку на пульсе и продолжать пристальный мониторинг синоптической обстановки, чтобы вовремя предупреждать население о любых новых вихрях.

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