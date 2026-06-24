В Фокино открылся современный кинотеатр

Теперь у жителей есть возможность смотреть новинки российского и зарубежного кинематографа. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Приморье активно развивает культурную инфраструктуру и досуговую сферу, уделяя особое внимание жителям небольших населенных пунктов. Ярким примером тому стало открытие нового кинотеатра в городе Фокино.

Фонд культурных инициатив при президенте России, созданный Указом Владимира Путина для всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий, выделил грант на обустройство кинозала. Его открыли в местном центре культуры и искусства «Спутник». Ранее в закрытом административно-территориальном образовании работал кинотеатр, но он перестал существовать еще в девяностые годы. Теперь жители города получили возможность вновь наслаждаться просмотром современных фильмов в комфортных условиях.

В честь открытия состоялся торжественный показ картины якутских режиссеров, приуроченной к году Защитника Отечества. Вскоре кинозал будет работать регулярно, предлагая зрителям разнообразные тематические программы.

Директор культурного центра рассказала о ближайших планах. Фото: otvprim.tv.

«В летний период мы сделаем, как мы говорим, «киношную среду». По средам мы пока будем показывать три фильма. Утром – мультфильм, в обед – фильм для подрастающего поколения, для подростков, потом – вечерний сеанс для взрослых», – поделилась Светлана Алдушина.

Таким образом, Приморский край укрепляет свое положение как значимый культурный центр Дальнего Востока, предоставляя доступ к качественному досугу для всех слоев населения.

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