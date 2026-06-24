В Фокино открылся современный кинотеатр

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Приморье активно развивает культурную инфраструктуру и досуговую сферу, уделяя особое внимание жителям небольших населенных пунктов. Ярким примером тому стало открытие нового кинотеатра в городе Фокино.
Фонд культурных инициатив при президенте России, созданный Указом Владимира Путина для всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий, выделил грант на обустройство кинозала. Его открыли в местном центре культуры и искусства «Спутник». Ранее в закрытом административно-территориальном образовании работал кинотеатр, но он перестал существовать еще в девяностые годы. Теперь жители города получили возможность вновь наслаждаться просмотром современных фильмов в комфортных условиях.
В честь открытия состоялся торжественный показ картины якутских режиссеров, приуроченной к году Защитника Отечества. Вскоре кинозал будет работать регулярно, предлагая зрителям разнообразные тематические программы.
«В летний период мы сделаем, как мы говорим, «киношную среду». По средам мы пока будем показывать три фильма. Утром – мультфильм, в обед – фильм для подрастающего поколения, для подростков, потом – вечерний сеанс для взрослых», – поделилась Светлана Алдушина.
Таким образом, Приморский край укрепляет свое положение как значимый культурный центр Дальнего Востока, предоставляя доступ к качественному досугу для всех слоев населения.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).
Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.
При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.