В 2026 году дальневосточной столице исполняется 166 лет Фото: Вадим ПОПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Владивосток готовится отметить День города. В 2026 году дальневосточной столице исполняется 166 лет. Жителей и гостей ждут концерты, спортивные соревнования, гастрономические площадки, выставки, фестиваль уличного кино и грандиозный фейерверк. «КП» публикует полную программу мероприятий на день города во Владивостоке в 2026 году.

КОГДА ПРОЙДЕТ ДЕНЬ ГОРОДА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 2026

Праздничные мероприятия пройдут со 2 по 5 июля во всех районах города. В день основания города:

- в 10:00 часов состоится возложение венков и цветов к памятнику генерал-губернатору Николаю Муравьеву-Амурскому;

- в 12:00 часов – церемония возложения цветов к стеле «Владивосток – город воинской славы»;

- в Приморской краевой филармонии в 14:00 часов пройдет торжественное собрание, на котором вручат звание «Почетный житель города Владивостока»;

- с 12:00 до 16:00 часов в Амурском заливе состоится традиционная парусная регата с участием юных спортсменов;

- любителей кино приглашают на центральную площадь, где с 19:00 до 22:00 часов пройдет фестиваль уличного кино «Молодые киноленты».

Также в этот день откроются выставки «Порт приписки – Владивосток» в сквере на Светланской и в Центре современного искусства «Артэтаж».

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ НА ДЕНЬ ГОРОДА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 2026

3 июля праздничные мероприятия охватят сразу несколько общественных пространств города:

- в поселке Трудовое с 18:00 до 19:00 часов пройдет концертная программа «Город в лицах времени». Адрес: Лермонтова, 81;

- на площади Адмирала Фокина с 18:30 до 20:00 часов жителей ждут музыкальный вечер «В ритме города» и световое шоу «Огни Владивостока»;

- на центральной площади с 19:30 до 21:30 часов пройдет тематическая игра «Квиз, плиз! Про Владивосток»;

- на стадионе «Строитель» в 10:00 часов стартует открытый Кубок «Города воинской славы» по гонкам дронов. Адрес: проспект 100-летия Владивостока, 30г.

КУДА СХОДИТЬ НА ДЕНЬ ГОРОДА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 2026

Самая масштабная программа запланирована на субботу, 4 июля:

- в 10:00 часов на центральной площади пройдут массовая зарядка с чемпионкой мира Олесей Корсак и турнир по ГТО;

- в 12:00 часов начнется фестиваль «Владивосток – мы вместе», на котором развернутся площадки «Городской мастеровой», «Герои среди нас», «Город как роман», фотозоны и другие активности. На протяжении всего дня на сцене будут выступать творческие коллективы и артисты.

Особое внимание уделят гастрономической программе. Гости смогут попробовать блюда разных кухонь мира, научиться готовить дальневосточный суп «Влад-Ям», заваривать таежный чай и принять участие в кулинарных мастер-классах.

Одной из самых ярких традиций праздника вновь станет раздача лимонада. Если в прошлом году приготовили 165 литров напитка, то в этом году организаторы планируют угостить гостей 166 литрами лимонада – по числу лет Владивостока.

СПИСОК МЕРОПРИЯТИЙ НА ДЕНЬ ГОРОДА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 2026

Праздничные площадки будут работать не только в центре города:

- с 10:30 до 14:30 часов в Филиале Национального центра «Россия» запланирована конференция с участием делегаций из городов-побратимов – Владикавказа, Бреста, Рыбинска, Якутска и Благовещенска;

- в 11:00 часов три влюбленные пары Владивостока скажут друг другу «да» и распишутся в Нагорном парке;

- с 11:00 часов на Светланской улице (от ТЦ «Центральный» до ДОФа) пройдет выставка «Автосалон-2026»;

- на набережной Спортивной гавани в 11:00 часов откроется «Улица мастеров у моря»;

- в 11:30 часов у фонтана на набережной Спортивной гавани стартуют мастер-классы по акварели «Пишем и слушаем море»;

- в 11:00 начнется концертная программа «Город в лицах времени» на острове Попова. Адрес: Подгорная, 13.

- в парке Лазо на станции Санаторная с 12:00 до 14:00 часов выступят поэты и музыканты;

- с 14:00 до 15:30 часов в Адмиральском сквере запланирован цикл лекций «Азбука искусства» с картинной галереей;

- с 18:00 до 19:00 часов там же пройдет уличный спектакль «Пушкин. Сказки наяву»;

- с 16:00 до 22:00 часов в Театральном сквере зазвучат «Приморские струны»;

КТО ВЫСТУПИТ НА ДЕНЬ ГОРОДА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 2026

Главными хедлайнерами Дня города Владивостока станут группа «Марлины», певица Женя Любич и исполнитель NЮ (Юрий Николаенко). Они выступят вечером 4 июля на центральной площади.

САЛЮТ НА ДЕНЬ ГОРОДА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 2026

Завершится празднование Дня города Владивостока 4 июля ярким праздничным фейерверком. Его запустят в 22:00 часа на центральной площади Владивостока.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ НА ДЕНЬ ГОРОДА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 5 ИЮЛЯ 2026

В воскресенье, 5 июля, празднование продолжится на острове Русском. В 12:00 часов на улице Зеленой, 2-4 пройдет концертная программа «Город в лицах времени». С 18:00 до 19:00 часов вновь пройдет уличный спектакль «Пушкин. Сказки наяву» в Адмиральском сквере.