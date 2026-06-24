Жителям Приморья рассказали о преимуществах колледжей, льготах при поступлении и самых востребованных специальностях

В Приморье молодежи гарантируют серьезную поддержку. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сейчас перед тысячами выпускников приморских школ стоит самый важный вопрос: куда пойти учиться дальше? Как найти профессию по душе, но при этом перспективную и востребованную работодателями?

Эти темы, волнующие и детей, и родителей, обсудили на недавней пресс-конференции в правительстве Приморья. Отдельно обсуждались возможности поступления в колледжи для девятиклассников, не сдавших ОГЭ. Подробнее – в материале ««Комсомольская правда» – Владивосток».

Рабочие профессии по-прежнему остаются одними из самых востребованных в Приморье. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ШАНСЫ ПОПАСТЬ НА «БЮДЖЕТ» ВЫСОКИЕ

Нынешняя приемная кампания в средние специальные учебные заведения Приморского края демонстрирует внушительные цифры. Доступно 10 736 бюджетных мест в 70 колледжах, включая филиалы. Это обеспечивает обучение для 51 тысячи студентов.

«Мы продолжаем двигаться в главном направлении - доступности среднего профессионального образования. В Приморье в системе региональных колледжей, где учредителем является правительство края, 40 учебных заведений, которые реализуют программы среднего профессионального образования. По сути, более чем 50 процентов выпускников девятых классов гарантированно попадут на бюджетные места», - рассказал глава министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края, ответственный за развитие системы среднего профессионального образования (СПО) в регионе, Сергей Дубовицкий.

Приморский край очень достойно представлен системой среднего профессионального образования как среди колледжей Дальневосточного федерального округа, так и в целом по России.

В правительстве края обсудили вопросы, которые сейчас волнуют и выпускников, и родителей. Фото: Ирина ФАСОВА.

Как отметил Дубовицкий, из 36 кластеров профессионалитета, действующих в ДВФО, 13 работают на территории Приморья. За последние три года они прошли глубокую модернизацию материально-технической базы. Учебные заведения обеспечены современным оборудованием, обновлены образовательные программы. Перестроили свой учебный процесс с тем, чтобы представить практически все отрасли, приоритетные для Приморского края.

УСПЕТЬ ДО 15 АВГУСТА

Набор в колледжи уже открыт. Подать заявление можно до 15 августа. Однако, если выбранная специальность требует дополнительных испытаний, вроде творческого конкурса, то документы нужно успеть принести до 10 августа. Как подать заявление?

«Есть несколько удобных вариантов: прийти в колледж лично, воспользоваться порталом «Госуслуги» или отправить все по почте. Главное, не забывайте, что оригиналы документов должны быть у вас на руках», - напомнил Сергей Викторович.

По его словам, одно из преимуществ среднего профобразования перед высшим – это свобода выбора. Вы можете подавать заявления сразу в несколько колледжей, не ограничиваясь одним. Это отличная возможность оценить свои шансы, сравнивая проходные баллы, и выбрать наиболее подходящий вариант. Можно даже подать документы на одну и ту же специальность в разные учебные заведения или же выбрать совершенно разные направления.

«При подаче заявлений приоритетное право поступления имеют, в первую очередь дети участников СВО и сами участники СВО. Второй приоритет - это ребята, которые при поступлении готовы заключить договор целевого обучения с работодателями. Еще одна категория - дети медицинских работников, погибших в период ковида», - подчеркнул Сергей Дубовицкий.

Отдельные условия предусмотрены для девятиклассников, которые не смогут сдать ОГЭ даже после повторной попытки в сентябре. Им все равно доступно качественное образование. Выпускники смогут обратиться в колледж и бесплатно освоить рабочую профессию по краткосрочной программе.

В ТРЕНДЕ - СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Министр отметил, что точный средний проходной балл в колледжи на текущий момент определить невозможно, поскольку приемная кампания только стартовала. Однако, основываясь на данных прошлого года, ожидается сохранение аналогичной динамики.

Тренд Приморья – обучаться на специальностях, востребованных в сельском хозяйстве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

«Исторически сложилось, что средний проходной балл выше в крупных городах Приморья, таких как Владивосток, Уссурийск и Находка. Наиболее высокие конкурсные баллы традиционно прогнозируют на направлениях, связанных с информационными технологиями. Среди специальностей, неизменно пользующихся высоким спросом, можно выделить судостроение, сварочное производство, автоматизацию производственных процессов, наземную и морскую логистику, медицину и педагогику. В последние годы растет конкурс по направлению «Туризм»», - проинформировал Дубовицкий.

Все больше абитуриентов проявляют интерес к аграрному сектору. Например, Уссурийский агропромышленный колледж фиксирует повышенный спрос на сельскохозяйственные специальности, экономику и ветеринарию. Это уже тренд.

Министр также подчеркнул расширение спектра образовательных программ в текущем году, особенно в сферах мехатроники и роботизации.

Он посоветовал, как правильно выбрать будущую профессию.

«Приоритет должен отдаваться не модным тенденциям или высокому конкурсу, а личным предпочтениям и представлению о будущей трудовой деятельности. Ведь ей вы посвятите значительную часть жизни», - сказал Сергей Дубовицкий.

НАУЧАТ СНИМАТЬ КИНО И МУЛЬТФИЛЬМЫ

Руководитель Дальневосточного колледжа урбанистики, благоустройства и креативных индустрий Александр Харлан рассказал о том, где будут востребованы их будущие выпускники.

«В общей сложности в этом году мы набираем 425 студентов на бюджетную основу по пятнадцати направлениям. В том числе на профессиональное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья. Наше отделение логистики и благоустройства ждет студентов на программы сварочного производства, водоснабжения и сантехники», - проинформировал Александр Александрович.

«При поддержке правительства Приморского края и Минвостокразвития. открыты восемь современных мастерских. Это сварочное производство, комплекс мастерских по городскому благоустройству. То есть летом ребята смогут получать навыки, не выходя из колледжа. При этом еще и зарабатывать», - рассказал Хардан.

Он подчеркнул, что с нынешнего года открывается новое отделение Креативных индустрий. Идет набор на такие уникальные направления, как разработка компьютерных игр, кинопроизводство, анимация, звукооператорское мастерство, а также реклама и дизайн.

«По этим направлениям с нынешнего года выделено 175 бюджетных мест. У ребят действительно появилась уникальная возможность реализовать себя в очень перспективном секторе. Очень много звонков в приемную комиссию по поводу классических специальностей колледжа. Это сварочное производство, ландшафтное строительство», - поделился руководитель колледжа.

О ПРЕИМУШЕСТВАХ ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ

Как прозвучало на пресс-конференции, целевое обучение идет на основе договора между двумя субъектами. Один из них - образовательное учреждение, которое берет на себя обязательства по обучению студента конкретной специальности. Причем обучение должно быть синхронизирована с ожиданиями второй стороны - работодателя.

«Он берет на себя обязательства по сопровождению студента. Назначает стипендию, которая, к слову, не замещает академическую, обеспечивает производственную практику на своей базе. Некоторые работодатели берут на себя дополнительную ответственность. К примеру, оплачивают проезд к месту практики, учебному заведению, либо возмещают расходы на проживание. Но основная норма целевого обучения - это то, что выпускник гарантировано будет трудоустроен», - акцентировал внимание Дубовицкий.

По словам заместителя главного инженера АО «ВПЭС» Александра Кунгурцева, выпускники колледжей пользуются высоким спросом в практическом секторе. Он подчеркнул роль своего предприятия, как жизненно важного холдинга для Владивостока, объединяющего критически важные городские системы - электросети, тепловые сети и сети наружного освещения. «Уже сегодня мы готовы предложить выпускникам колледжей стабильную зарплату, гарантийный социальный пакет, возможность дополнительного заработка в рамках предприятия. Так, за счет предприятия можно пройти обучение заочно в высшем учебном заведении с дальнейшей отработкой. В нашем предприятия есть все условия для карьерного роста», - подчеркнул Кунгурцев.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.