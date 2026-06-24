Ущерб больше 25 миллионов рублей – результат незаконной вырубки во Владивостоке

Для вырубки необходимо официальное разрешение. Фото: Генриэтта ПЕРЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В столице Приморья проблема незаконной вырубки зеленых насаждений приобретает все более тревожные масштабы. С начала 2026 года во время рейдовых мероприятий специалисты зафиксировали уже 72 нарушения – эта цифра красноречиво свидетельствует о серьёзности ситуации.

По данным управления охраны окружающей среды и природопользования, ущерб, нанесенный городу, превысил 25 миллионов рублей. При этом в бюджет пока поступило лишь 2,6 миллиона рублей – остальная сумма еще ждет возмещения.

Начальник управления Александр Волобуев с сожалением отмечает, что новые случаи незаконной вырубки зеленых насаждений выявляются довольно часто.

«Все собранные материалы передаем в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности. Нарушителям придется компенсировать нанесенный ущерб», – подчеркнул глава управления охраны окружающей среды и природопользования.

Специалисты администрации Владивостока напоминают, что вырубка деревьев допускается исключительно при наличии официального разрешения. Для его получения необходимо обратиться в отдел экологического мониторинга и предоставить установленный пакет документов.

В зависимости от масштаба ущерба нарушители могут быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности.

Сохранение природы – задача, требующая внимания каждого. Если у вас есть вопросы о порядке получения разрешения или необходим список документов, вы можете воспользоваться указанной ссылкой либо проконсультироваться по телефонам управления: 8 (423) 2 614 283, 8 (423) 2 614 264.

Как ранее писала «КП», в дальневосточной столице в этом году высадят более 30 тысяч деревьев и кустарников. При этом большую часть сеянцев – это 20 тысяч кедра корейского и пять тысяч абрикоса маньчжурского укоренили во время весенних озеленительных работ специалисты МКУ «Зеленый Владивосток», а также с помощью участия в экологических акциях неравнодушных жителей. Дополнительное озеленение проводится в ряде общественных пространств.

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