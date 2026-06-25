По предварительному прогнозу, серьезных ухудшений погоды не ожидается Фото: Александра ШОПЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики рассказали, какой будет погода в Приморском крае в последние июньские выходные. По предварительному прогнозу, серьезных ухудшений не ожидается. Местами пройдут кратковременные дожди, однако большую часть региона ждет теплая и комфортная летняя погода. Подробнее - в материале «КП» - Владивосток».

Погода в Приморье 27-28 июня 2026

В субботу, 27 июня, на севере Приморья под влиянием атмосферных процессов местами ожидаются дожди. В остальных районах края существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Ночью столбики термометров покажут от +10 до +17 градусов. Днем в северных районах воздух прогреется до +23 градусов, на юге края температура повысится до +30 градусов. Прохладнее всего будет на восточном побережье, где ожидается всего +14+19 градусов.

В воскресенье, 28 июня, погодные условия улучшатся. Осадки прекратятся, а над регионом усилится влияние антициклона. Ночью станет немного прохладнее — температура воздуха окажется на 1–3 градуса ниже, чем сутками ранее.

Днем сохранится сухая и преимущественно солнечная погода. В континентальных районах Приморья воздух прогреется до +22+28 градусов. Самыми теплыми станут северные территории края. На юге температура немного снизится по сравнению с субботой.

На побережье, включая южные районы, будет заметно свежее — от +15 до +21 градуса.

Погода во Владивостоке 27-28 июня 2026

Жителей Владивостока в субботу ждет малооблачная и теплая погода. Ночью температура составит +15+18 градусов, а днем воздух прогреется до +23+27 градусов.

В воскресенье в столице Приморья станет более облачно. Существенных осадков синоптики не ожидают, однако усилится юго-восточный ветер. Именно он принесет прохладу: дневная температура понизится до +17+21 градуса.

Последние выходные июня в Приморском крае пройдут преимущественно без осадков. Самая жаркая погода ожидается в южных районах в субботу, а наиболее комфортные условия для отдыха на природе сохранятся в воскресенье.

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