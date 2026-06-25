«Мурал Победы» на пилоне моста: Владивосток укрепляет патриотическую память

Патриотической составляющей уделяется особое внимание. Фото: Ярослав ЮРИН. Перейти в Фотобанк КП

В столице Приморья на опоре Золотого моста, за памятником Морякам торгового флота, появится монументальный «Мурал Победы». Масштабная роспись станет не просто художественным акцентом городского ландшафта – она превратится в зримый символ исторической памяти и сплоченности народов, отстаивающих общие ценности.

Проект «Муралы Победы», реализуемый на территории всего Дальнего Востока, призван напомнить о важности единства в борьбе с проявлениями неонацизма и неофашизма. На пилоне моста будет изображено крепкое рукопожатие морского пехотинца 155 й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и солдата армии Корейской Народно Демократической Республики. Этот выразительный сюжет, по замыслу автора, олицетворяет нерушимую дружбу двух государств и их готовность вместе противостоять современным угрозам.

Как отметил Егор Кирченко, директор Автономной некоммерческой организации «Союз патриотов Отечества» и автор проекта, мурал – это не только художественное высказывание, но и дань уважения союзникам из КНДР, оказавшим поддержку во время освобождения Курской области.

«Наши народы вместе, плечом к плечу, выступают против неофашизма. Этот мурал – дань уважения поддержке, оказанной нашими союзниками из КНДР в ходе освобождения Курской области», – подчеркнул Егор Кирченко.

Особую ценность работе придает подход мастера: роспись выполнит приморский художник монументалист Василий Шершон, который придерживается классических традиций монументального искусства. Он работает исключительно вручную, без использования цифровых технологий и проекционной обводки. Такой метод требует высочайшего мастерства и позволяет создать по настоящему уникальное произведение, в каждом мазке которого чувствуется живая энергия художника. При благоприятных погодных условиях завершить работу планируют к середине июля.

Важно отметить, что мэрия Владивостока уделяет особое внимание формированию патриотического сознания и воспитанию правильных ценностных ориентиров у подрастающего поколения. Проекты, подобные «Муралам Победы», становятся важной частью городской просветительской повестки: они не только украшают город, но и служат наглядным уроком истории, помогают молодежи осмыслить значимость подвигов и ценность межнационального сотрудничества. Также для школьников и студентов дальневосточной столицы организовывают встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками СВО.

В связи с проведением работ автомобилистов просят не парковать транспортные средства вблизи места нанесения росписи, чтобы не мешать спецтехнике и для обеспечения безопасности.

Стоит отметить, что «Мурал Победы» во Владивостоке станет девятым по счету в рамках проекта, охватывающего весь регион. Инициатива демонстрирует, как искусство способно объединять людей, пробуждать чувство гордости за свою страну и напоминать о важности сохранения исторической правды. Генеральным спонсором проекта выступил Юрий Великанов, директор строительной компании «Фарист Строй».

Следить за развитием событий и узнавать о новых этапах реализации «Муралов Победы» можно в социальной сети «ВКонтакте».

На противоположной опоре уже красуется мурал с дальневосточной тематикой. Фото: Ярослав ЮРИН. Перейти в Фотобанк КП

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.