Выборы-2026

Владивостокский филиал АО «ИД «Комсомольская правда» уведомляет о готовности для целей предвыборной агитации размещения агитационных материалов в период избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и выборам в Законодательное Собрание Приморского края (ЗС ПК), назначенным на 20 сентября 2026 года.

Предоставить (оказать) на платной основе услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании «Комсомольская правда» (доменное имя сайта www.dv.kp.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: KP.RU), подготовку и размещение материалов и баннеров.

Сетевое издание «Комсомольская правда», kp.ru (Эл № ФС77-80505 от 15.03.2021)

Цены приведены в рублях, с учетом НДС 22%.

Сведения о размере и других условиях оплаты услуг в сетевом издании на сайте www.kp.ru

Размещение на региональном сегменте сайта: www.dv.kp.ru

Формат размещения – тексты:

Формат размещения – видео:

Формат размещения – баннеры:

Технические требования к медийной рекламе https://docs.google.com/document/d/1zSvweN0-bq86QywlFGTvZR9QPjhWemg9dYerGsYdRDU/edit?tab=t.0#heading=h.9oav0j71q4g6

По вопросам размещения агитационных материалов обращаться:

Владивостокский филиал

АО «Издательский дом «Комсомольская правда»

690091, Приморский край, г. Владивосток, ул.Мордовцева, д.6

Тел.отдела рекламы: 8 (423)230-22-54, vl@phkp.ru