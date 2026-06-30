На повестке у депутатов было 27 вопросов. Фото: Законодательное Собрание Приморского края.

В ходе июньского заседания Законодательного собрания Приморского края депутаты утвердили плановые корректировки регионального бюджета, наделили муниципалитеты полномочиями по регулированию использования электросамокатов и привели в соответствие с изменениями федерального законодательства ряд краевых нормативно-правовых актов. Всего на первом летнем заседании народные избранники рассмотрели 27 вопросов.

Доходы – выросли, дефицит – сократился

Проведенная корректировка повысила доходы краевого бюджета до 265,5 миллиарда рублей. Большая часть «дополнительных» денег – 7,2 миллиарда рублей – поступила за счет дохода на налог физических лиц, акцизы и сборы за пользование водными биологическими ресурсами. Еще 784 миллиона поступили из федерального бюджета на расселение граждан из аварийного жилья.

Расходная часть бюджета выросла на 869 миллионов рублей, превысив 290,4 миллиарда рублей. Большая часть дополнительных расходуемых средств направлена в 17 муниципалитетов на приобретение квартир для граждан, переселяемых из аварийных домов. Еще 191 миллион добавили на капитальный ремонт зданий в историческом центре Владивостока.

– Одним из ключевых направлений июньской корректировки также является существенное сокращение дефицита. Приток собственных доходов позволил снизить его на 7,2 миллиарда рублей или на 20 процентов. Теперь его размер будет составлять 27,9 миллиарда рублей, – отметил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян.

Галуст Ахоян (справа) сообщил, что дефицит краевого бюджета удалось сократить на 20 процентов. Фото: Законодательное Собрание Приморского края.

Кроме прочего, депутаты перераспределили средства внутри краевых целевых программ и непрограммных расходов. Так, АО «Экспресс Приморья» получило 100 миллионов рублей на возмещение выпадающих доходов при перевозке жителей края железнодорожным транспортом, а «Пластун Авиа» – 45 миллионов рублей на содержание аэропортов в удаленных населенных пунктах Приморья. Больше 45 миллионов рублей дополнительно направлено на проектирование, строительство и реконструкцию региональных и межмуниципальных дорог, а 39 миллионов – на капитальный ремонт дорог в населенных пунктах.

110 миллионов потратят на строительство газопровода до муниципальной котельной № 61 во Владивостоке, 60 миллионов рублей выделят муниципалитетам на покупку спецтехники для жилищно-коммунального хозяйства. 149 миллионов рублей получит дополнительно «Приморский экологический оператор» для возмещения выпадающих доходов из-за применения льготных тарифов для населения при обращении с коммунальными отходами.

Почти 76 миллионов рублей дополнительно направлены на оплату жилищных сертификатов детям-сиротам, 53 миллиона рублей добавлены на ежегодные выплаты ветеранам боевых действий и членам семей погибших ветеранов, 13 миллионов рублей – выплаты семьям с приемными детьми, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания.

Можно ездить или нет – решит муниципалитет

Краевые депутаты во втором и третьем чтении утвердили поправки в краевой закон, дающие муниципалитетам право регламентировать использование электросамокатов, моноколес, сегвеев, гироскутеров и прочих подобных устройств на территориях общего пользования в населенных пунктах, полностью запрещать его или вводить специальные зоны запрета.

Джони Авдои Фото: Законодательное Собрание Приморского края.

– Сегодня проблема безопасного использования средств индивидуальной мобильности особенно остро стоит в городах, где пешеходы вынуждены постоянно уворачиваться от людей на колесах, а происшествия с участием средств индивидуальной мобильности случаются все чаще. Действующее законодательство Приморского края не содержит детального регулирования порядка использования средств индивидуальной мобильности, в частности четкого определения зон, где движение СИМ может быть запрещено или ограничено в целях обеспечения безопасности граждан. Поэтому был подготовлен законопроект, наделяющий местные власти полномочиями регламентировать использование электросамокатов на территориях общего пользования, – рассказал председатель комитета по экономической политике и собственности Джони Авдои, который стал инициатором разработки и принятия данных поправок.