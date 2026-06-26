Сейчас на участке проводятся подготовительные работы. Фото: vlc.ru.

Город продолжает меняться – во Владивостоке не утихает ритм дорожных работ: в разных районах кипит стройка, обновляются проезды, прокладываются новые маршруты. Один из значимых проектов в этом сезоне разворачивается на Нефтеветке: здесь приводят в порядок четырехкилометровый участок дороги, который заметно разгрузит транспортную сеть города.

Благоустроенный отрезок пути свяжет районы «Кунгасного» и «Моргородка» и станет важным дублером проспекта 100 летия Владивостока. Для тысяч автомобилистов это означает более быстрые и удобные поездки, а для города – еще один шаг к решению проблемы загруженных транспортных артерий.

По заказу администрации Владивостока ремонтом занимается подрядная организация АО «СпецСУ». Подрядчик приступил к работам 15 июня. Сейчас на площадке идет подготовка: специалисты расчищают территорию, проводят замеры и разметку участка, укрепляют основание будущей дороги и формируют подпорные стены. Каждый этап соответствует утвержденному графику и условиям муниципального контракта. Ход работ находится под постоянным контролем управления дорог администрации Владивостока – регулярные выезды на объект позволяют оперативно отслеживать качество ремонта и соблюдение сроков.

Заместитель начальника управления дорог администрации Владивостока Юрий Трунов подчеркнул значимость проекта.

«Это один из важных дорожных объектов этого года. Основной объем работ, включая устройство дорожного основания и укладку асфальтобетонного покрытия, планируется завершить до сентября. После этого подрядчик приступит к установке барьерного ограждения, дорожных знаков, нанесению разметки и другим мероприятиям по организации дорожного движения», – поделился специалист.

Стоит напомнить, что дорога на Нефтеветке долгие годы была грунтовой, но при этом оставалась крайне востребованной: водители активно использовали ее как альтернативный маршрут, спасаясь от пробок на проспекте 100 летия Владивостока. Прежде чем приступить к модернизации, специалисты проделали большую предварительную работу. Бригады провели межевание территории, установили красные линии, разработали проект организации дорожного движения и освободили участок от незаконно размещенных объектов.

Как ранее писала «КП», проект предполагает не просто укладку асфальта, а комплексное обустройство дороги. В планах – подготовка основания, строительство подпорных стен, устройство системы водоотведения, асфальтирование, монтаж барьерного ограждения и установка дорожных знаков. Все эти элементы сделают новую дорогу не только удобной, но и безопасной для автомобилистов. Завершить весь комплекс работ планируется до середины ноября.

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