Оживший исполин не намерен успокаиваться: раскаленная лава бежит по склонам Крашенинникова в Кроноцком заповеднике

Пробуждение Крашенинникова стало сенсацией в мире науки. Фото: Антон Нуждаев

Камчатский исполин, проспавший без малого полтысячи лет, не собирается успокаиваться. Ученые завершили масштабную экспедицию к жерлу проснувшегося вулкана Крашенинникова. Огненная река продолжает стекать по восточному склону, а из кратера валит густой пар и газ. Специалисты уже взяли пробы свежей лавы и сделали точные замеры, чтобы понять, как долго продлится извержение. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Плановые научные работы в районе бушующего исполина заняли у сотрудников Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН больше недели. Несмотря на сложные условия, исследователи выполнили весь запланированный объем: измерили состав вулканических газов с помощью приборов, провели тепловую съемку местности и собрали образцы минералов с поверхности только что застывших потоков. Позже по этим данным эксперты рассчитают, сколько тонн породы выбросил на поверхность проснувшийся гигант и с какой скоростью прибывает новый материал.

Огромные сугробы, все еще покрывающие склоны, сыграли ученым на руку.

«В районе исследований еще очень много снега, благодаря чему восхождения к кратеру вулкана были относительно комфортны. Единственный минус – холод», – поделился деталями Антон Нуждаев, старший научный сотрудник и заведующий лабораторией вулканохимии.

Напомним, что нынешнее пробуждение Крашенинникова стало сенсацией в мире науки. Первое за историю наблюдений извержение этого вулкана, входящего в восьмерку активных огнедышащих гор Кроноцкого заповедника, грянуло ранним утром 3 августа. Тогда пепел поднялся на высоту до 6 километров, а склоны пересекли первые лавовые реки. Для вулканологов это событие действительно выдающееся – ведь до этого момента вулкан хранил молчание около 400-600 лет, и сейчас специалисты фиксируют каждый этап его долгожданного пробуждения.

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