На праздник на центральной площади собрались сотни горожан и гостей Владивостока. Фото: Ирина ФАСОВА.

День молодежи, пожалуй, один из самых демократичных и веселых праздников, который неизменно привлекает огромное количество участников. Возраст совершенно не имеет значения.

Зрители танцевали под задорные русские народные песни, звучавшие со сцены. Фото: Ирина ФАСОВА.

27 июня на центральной площади Владивостока одинаково радовались происходящему и малыши, которых привели родители, и школьники, и пенсионеры. Ради того, чтобы стать участником феерического действа, люди приезжали из соседних районов. Кто-то вливался в шумную толпу незапланированно. Проходил мимо площади и просто не мог остаться в стороне от всеобщего веселья.

ПОДАРОК СДЕЛАЛА ДАЖЕ ПОГОДА

В этом году в городе организовали поистине масштабную праздничную программу. Почти на весь день главная площадь Владивостока превратилась в эпицентр молодежного драйва. В каждом уголке – интересно по-своему. Для гостей выступали творческие коллективы и работали многочисленные тематические площадки, посвященные творчеству, молодежным инициативам, патриотическому воспитанию, спорту, интеллектуальным играм. Сама природа подыгрывала празднику – яркое солнце, синее небо, изредка очень кстати набегал ветерок, чтобы остудить разгоряченную публику. Дети, с присущей им непосредственностью, с визгом плескались в струях «сухого» фонтана. На них с завистью смотрели взрослые.

Праздничный день выдался жарким, и детвора охлаждалась в "сухом" фонтане. Фото: Ирина ФАСОВА.

Тем, кто присоединился к празднованию Дня молодежи, ждала масса сюрпризов и подарков. В ходе акции «Сад памяти» волонтеры раздавали рассаду цветов. Производители мороженого бесплатно угощали всех желающих холодным лакомством.

Для тех, кто любит погорячее, работал фудкорт, где прошел гастрофестиваль «На гребне». Повара предлагали самые необычные блюда из морского гребешка – пянсе и шаверму.

Духовной пищи вдоволь было в арт-маркете «Создано молодыми». Юные мастера предлагали авторские открытки, брелоки и постеры с сюжетами, вдохновленными видами Владивостока.

Невдалеке расположилась выставка «Земли, моря и легенды», где свои работы представили приморские художники.

ПОСТАВИЛИ СВОЕОБРАЗНЫЙ РЕКОРД

В спортивном уголке резались в гигантские шашки, в хобби-зоне – ретроприставки и настольные игры, созданные владивостокскими авторами. А можно было просто поваляться в огромных креслах-грушах, установленных в шатрах, и понаблюдать за происходящим.

На огромном баннере каждый желающий мог написать свое желание или признаться в любви. Фото: Ирина ФАСОВА.

Поклонники головоломок с азартом собирали кубики Рубика. Кстати, в этот день спидкуберы установили своеобразный рекорд. Из 5252 кубиков Рубика создали гигантское панно в виде двухтысячной купюры. На ней, как известно, изображен владивостокский Золотой мост.

Рядом с огромным дензнаком поставили баннер таких же внушительных размеров, который можно было разрисовать по своему желанию. Кто-то маркером выводил самые заветные желания, например, «Хочу сдать ЕГЭ в 2027 году на 100 баллов». Кто-то делился самым сокровенным: «Рита плюс Кирилл равно любовь». Другие просто оставляли напоминания: «Здесь была Камчатка», а также Чукотка, Магадан, Хабаровск.

Любители головоломок с удовольствием собирали кубики Рубика. Фото: Ирина ФАСОВА.

Кстати, праздничные мероприятия прошли и в других уголках Владивостока. Так, в Нагорном парке представили литературно-музыкальный спектакль «Это Приморье, детка», где прозвучали сказки под музыку о родном крае. На площади Адмирала Фокина собрались поклонники «квартирника».

ОТДЫХАЛИ И УЧИЛИСЬ НОВОМУ

Программа праздника была составлена не только с учетом развлечений, но и ненавязчивого обучения. Так, на локации «Молодость без опасности» развернулся иммерсивный тренинг по вождению электросамокатов под руководством инструкторов. В интерактивной зоне спасателей были представлены квадрокоптеры, пугающих размеров монстр-трак, а еще манекен для обучения первой помощи. «Пострадавшему мужчине» с особым старанием делали перевязки юные владивостокцы.

На локальной площадке спасателей с помощью манекена шло обучение оказанию первой помощи. Фото: Ирина ФАСОВА.

«Молодец! Теперь мы спокойны за здоровье раненого, но все равно доставим его в стационар», – хвалили профессионалы начинающего медика лет шести.

А в это время юные творцы давали мастер-классы по плетению украшений, рисованию.

ПОЗДРАВЛЯЛИ САМЫХ ТАЛАНТЛИВЫХ И КРЕАТИВНЫХ

Одним из ключевых моментов вечера стало вручение почетного знака «Молодежный вектор – 2026». Этой наградой отмечают тех, кто своими достижениями в науке, творчестве, спорте, волонтерстве и общественной жизни делает Владивосток лучше и комфортнее для всех.

Первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко вручал знаки «Молодежный вектор – 2026». Фото: Администрация Владивостока.

Из почти сотни претендентов на знак лишь 25 лучших прошли конкурсный отбор. Каждый из них выходил на сцену, чтобы получить из рук почетных гостей памятный знак и денежное поощрение в размере 25 тысяч рублей. Зрители встречали каждого победителя аплодисментами.

«В 2024 году Владивосток гордо носил звание молодежной столицы России, но мы знаем, что этот статус для нашего города навсегда. Здесь живут самые умные, сильные, смелые и энергичные люди. Пусть премия "Молодежный вектор" станет для вас отправной точкой к новым вершинам. Спасибо за ваш вклад, за вашу страсть к творчеству и за любовь к нашему городу», – поздравил талантливых и креативных горожан первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко.

С приветственной речью также выступила председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Думы города Владивостока Мария Лагунова.

«"Молодежный вектор" – не просто премия. Это реальные проекты, которые были созданы благодаря усилиям наших молодых людей. Давайте же поддержим их аплодисментами, а также еще раз поздравим всех с прекрасным праздником – Днем молодежи», – обратилась Лагунова ко всем собравшимся на площади.

В этом году во Владивостоке снова выбрали 25 горожан, достойных знака «Молодежный вектор». Фото: Администрация Владивостока.

Знак «Молодежный вектор» вручается во Владивостоке с 2013 года. Престижная награда предназначена для активной молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, чьи заслуги в развитии города неоспоримы.

ПОДПЕВАЛИ MARY GU

Весь день на сцене, установленной на площади, продолжался концерт, в котором приняли участие лучшие коллективы и исполнители. Зрители с восхищением следили за необычным номером на пилоне, который подготовили артисты цирковой студии «Маленький принц» из города Находка. Площадь дружно подпевала солистам из вокальной студии Алены Вазеровой. Они стали победителями конкурса «Музыкальная волна Приморья», направленного на поиск и продвижение молодежных авторов, создающих музыкальные произведения про Владивосток и край.

Выступление Mary Gu стало настоящим подарком Владивостоку на День молодежи. Фото: Николай Иванов

Несколько раз в течение праздника на сцену поднималась стендап-комик Варвара Щербакова, которая приехала из Москвы. Она добавила еще больше улыбок и веселья, напрямую общаясь со зрителями. Также Варвара поделилась эмоциями о пребывании во Владивостоке.

«Потрясающие виды, шикарные мосты, шикарная природа», – восхищалась артистка.

Изюминкой праздника стало выступление Mary Gu – известной российской певицы, а еще поэтессы и блогера. Ее появления на сцене ждали с нетерпением до самого вечера. Когда Mary Gu подошла к микрофону. По площади прокатилась волна аплодисментов.

Певица признавалась в любви к Владивостоку и исполняла композиции, которые подхватывали сотни ее поклонников.

Праздник продлился до 22 часов. Владивостокцы, заряженные массой положительных эмоцией, покидали площадь с неохотой.

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