Ремонт в разгаре: в Приморье создают комфортные условия для учебы и раскрытия потенциала

Завершение подготовительных работ в учреждениях для детей запланировано в середине августа. Фото: Олег АДАМОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае кипит работа по подготовке образовательных учреждений к предстоящему учебному году – масштабная ремонтная кампания охватила десятки школ и детских садов. Власти региона делают ставку на системное обновление инфраструктуры: речь идет не просто о косметическом ремонте, а о капитальной модернизации, которая поможет обеспечить еще большему числу детей комфортные и безопасные условия для обучения и развития.

Широкий охват

Сегодня в фокусе – 16 школ и 14 детских садов: в них приводят в порядок здания, переоснащают классы, вводят в эксплуатацию новые объекты. География работ впечатляет: преобразования идут в Арсеньеве, Артеме, Владивостоке, Дальнереченске, Партизанске, а также в Анучинском, Надеждинском, Ольгинском, Октябрьском, Черниговском, Чугуевском, Кавалеровском, Яковлевском округах и в Спасск Дальнем. По данным министерства образования Приморского края, все основные мероприятия планируется завершить к 15 августа – чтобы к старту учебного года не осталось ни одного «подвисшего» объекта.

Конкретные примеры уже дают представление о масштабе преобразований. Так, в детском саду села Мельгуновка Ханкайского округа полностью обновили кровлю. В школе села Благодатное привели в порядок спортивный зал и заменили окна, аналогичные работы выполнены в школе села Новодевица Хорольского округа. Не осталась без внимания и краевая столица: отремонтированы кровли в школах № 64 и № 66.

При этом отдельные проекты рассчитаны на более длительный срок. Например, реконструкция школы в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа – это комплексная задача, которая требует больше времени. Сейчас специалисты занимаются ремонтом фундамента, решают вопросы водоотведения, обустраивают колодцы наружной ливневой канализации и водоснабжения. По плану, этот объект будет готов не раньше осени 2027 года.

Пристальное внимание уделяется дошкольному звену. В рамках программы модернизации детских садов приведут в порядок три учреждения – в Арсеньеве, Михайловском и Черниговском округах. Сейчас заключаются договора с подрядчиками, но власти отмечают, что все работы специалисты успеют завершить к началу учебного года.

Глава Приморья держит на личном контроле вопрос по модернизации школ и детских садов. Фото: Оксана Шишенко/vlc.ru.

Стоит отметить, что в ближайшие месяцы в Приморье появится 440 новых мест для дошкольников.

«В Уссурийске завершается строительство детского сада на Выгонной: сейчас ведутся работы по устройству фасада, идут внутренние отделочные работы. Уже в новом учебном году дошкольное учреждение встретит почти 220 малышей. Также во Владивостоке в саду на Постышева идёт капремонт, а в сад по адресу Сочинская, 17 полным ходом идёт поставка учебного оборудования», – уточнили представители министерства образования Приморского края.

Так, в Уссурийске на улице Выгонной завершается строительство детского сада: сейчас идут фасадные и внутренние отделочные работы. Уже в новом учебном году учреждение сможет принять почти 220 малышей. Завозят оборудование и в садик, расположенный на Сочинской, 17, в густонаселенном и динамично развивающемся микрорайоне Патрокл. Во Владивостоке также кипит капитальный ремонт в саду на улице Постышева. «КП» ранее подробно рассказывала, что заброшенное здание удалось вернуть в собственность города и полностью его перестроить под дошкольное образовательное учреждение.

Комплексный подход

Масштаб этих преобразований напрямую связан с системной работой на федеральном и региональном уровнях. Капитальное обновление образовательных организаций – ключевой приоритет Народной программы партии «Единая Россия» и проекта «Новая школа». Значимым драйвером перемен выступает и национальный проект «Молодежь и дети», разработанный и запущенный по указу президента России Владимира Путина. Именно эта инициатива позволяет консолидировать ресурсы и добиваться ощутимых результатов.

Заместитель председателя правительства – министр образования Приморья Эльвира Шамонова подчеркивала, что в 2025 году в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» капитально отремонтировали и оснастили 17 общеобразовательных организаций на общую сумму свыше 560 миллионов рублей. При этом общий объем финансирования на капитальные ремонты в образовательных учреждениях в прошлом году достиг порядка двух миллиардов рублей.

Многие здания ремонтируют капитально. Фото: Ярослав ЮРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ближайшие планы не менее амбициозны. На 2026–2027 годы министерство образования края наметило ремонт 22 школ и 21 детского сада. Как ранее отмечала Эльвира Шамонова, приоритетными направлениями при проведении работ остаются ремонт пищеблоков, спортивных залов, кровли, фасадов, а также обновление инженерных коммуникаций – то есть именно тех элементов инфраструктуры, от которых напрямую зависит повседневная жизнь школ и садов.

Приморье демонстрирует комплексный подход к модернизации образовательной среды: от точечных ремонтов до строительства новых объектов, от федеральных программ до местных инициатив. И главная цель этой масштабной работы остается неизменной – создать для детей пространство, где будет комфортно учиться, расти и раскрывать свой потенциал.

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