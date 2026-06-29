«Занимался по 10-12 часов, почти не выходил из дома»: 100-балльники ЕГЭ из Приморья честно рассказали, как побеждали страх и усталость

Владивосток бьет рекорды по числу стобалльников. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Этот год стал знаковым для Приморья: количество выпускников, набравших абсолютный результат на ЕГЭ, достигло рекордных показателей. 71 человек! Таких ошеломительных итогов еще не было. Подробнее – в материале ««Комсомольская правда» - Владивосток».

Настоящим героем поры ЕГЭ стал выпускник лицея «Технический» Артем Шунтов. Он единственный в Дальневосточном федеральном округе смог набрать 400 баллов, успешно сдав экзамены по математике, русскому языку, химии и физике. Кстати, Артем, как истинный герой, предпочел остаться в тени, не захотел общаться со СМИ.

Два выпускника продемонстрировали результат в 200 баллов. Это курсант филиала Нахимовского училища Никита Коновалов (физика, математика) и ученик университетской школы ДВФУ Павел Печников (русский язык, математика).

Как талантливые школьники Владивостока готовились к ЕГЭ и справлялись с волнением? Какими видят себя через десять лет? Об этом и не только «Комсомолка» расспросила одних из самых ярких выпускников.

Павел ПЕЧНИКОВ: «МИР СЛИШКОМ БЫСТРО МЕНЯЕТСЯ»

Павел Печников смог удивить своих одноклассников и не только грандиозным результатом – 200 баллов по совокупности итогов экзаменов по русскому и математике! Успех не дался сам собой. Павел готовился со всей серьезностью и отдачей. Прошел годовой онлайн-курс «Школково», но хорошо помогли с подготовкой и в школе.

Павел Печников прославился, набрав на ЕГЭ 200 баллов по русскому и математике. Фото: Личный архив героя публикации.

«Особенно ценными стали уроки математики повышенной сложности с Натальей Трикашной и обычные уроки русского языка с Татьяной Зинкиной. Большой упор на подготовку сделал в последний месяц перед ЕГЭ: каждый день занимался около 10-12 часов, почти не выходил из дома», - признался Павел.

Универсальной рекомендации по подготовке, на его взгляд, не существует. Кто-то добросовестно учился всегда и к 11 классу уже заимел значительный багаж знаний. Кому-то приходится начинать подготовку с нуля.

«К тому же стоит учитывать индивидуальные особенности памяти и мышления. Поэтому каждый сам должен понять, какие у него слабые и сильные стороны, в чем нужно развиваться в первую очередь. Очевидно, что откладывать подготовку на последний момент не стоит», - уверен двухсотбалльник.

Выпускник признался, что итоги по русскому языку стали для него настоящей неожиданностью. Больший интерес всегда вызывали технические предметы, а не гуманитарные.

«Вторая «сотка» пришла за профильную математику. Не могу сказать, что это стало сюрпризом: математика всегда была одним из любимых моих предметов. Сдать ЕГЭ по математике на 85+ баллов я вполне мог бы еще в конце девятого класса», - без ложной скромности говорит Павел.

Он признает, что свою роль на экзамене играет и удача. В двух разных регионах варианты вопросов на ЕГЭ могут значительно отличаться.

«Однако любая сложность всегда может быть нивелирована хорошей подготовкой», - это высказывание Печникова звучит как своеобразный девиз.

Павел говорит, что на самом экзамене волнения почти не было. Перед каждым ЕГЭ он хорошенько высыпался, а потому был спокоен.

«За день перед самим экзаменом однозначно стоит переключить внимание с подготовки на что-то отвлеченное, чтобы не перегружать мозг лишней информацией. Много за это время не выучишь, зато можно погулять, успокоиться и лечь спать пораньше», - дает рекомендации будущим выпускникам Павел.

По словам школьника, когда стали известны результаты ЕГЭ, его одноклассники, учителя, родители «были в легком шоке».

«Все поздравляли, у меня не смолкал телефон. Радость от первых результатов, однако, довольно быстро прошла, поскольку нужно было продолжать готовиться к информатике», - описывает свои эмоции Печников.

По поводу шпаргалок у него есть собственное мнение. Если человек нацелен на хороший результат, то «нелегальные подсказки» никак ему не помогут. «Особенно это касается технических предметов. Для русского языка, конечно, можно составить шпаргалку со всеми исключениями и правилами. Но как это спасет при написании сочинения? Думаю, скорее, наоборот, прибавит волнения», - рассуждает талантливый парень.

Павел планирует поступить в Центральный университет, отучиться, потом, возможно, пойти в магистратуру.

«Не могу сказать, кем буду через десять лет: мир сейчас слишком быстро меняется», - философски замечает Печников.

МАРИЯ БЛИНОВА: «ПО-МОЕМУ, ВОКРУГ ЕГЭ СЛИШКОМ МНОГО МИФОВ»

Мария, у которой абсолютный результат по ЕГЭ по литературе, готовилась к главным экзаменам целенаправленно и вдумчиво - в онлайн-школе, смотрела вебинары, тренировалась писать сочинения.

Мария Блинова влюбилась в литературу, как предмет, именно во время подготовки к ЕГЭ. Фото: Личный архив героя публикации.

«Зимой готовилась очень плотно, по 6-7 часов в день. Потом был перерыв, во время которого я почти не занималась, а затем в середине апреля - снова активная подготовка. Последнюю неделю перед экзаменами сидела над учебниками по 9-10 часов», - описывает свой график Мария.

Она убеждена, что к экзаменам лучше идти размеренно и не откладывать все на последний момент.

«Мои друзья, видя сколько времени я трачу на подготовку, пророчили мне стобалльный результат, но сама я этого не ожидала. Когда увидела баллы первый раз, подумала, что их перепутали», - делится чувствами Мария.

Она считает, что именно на экзамене по литературе есть элемент удачи, поскольку произведения, встречающиеся в кодификаторе, а также темы стихотворений разные по сложности. Кому-то может попасться простая пьеса, а кому-то серьезная поэма.

«На ЕГЭ я шла с абсолютным спокойствием, потому что все свои нервы потратила еще в 9 классе на ОГЭ (при этих словах Мария улыбается – от Авт.). Просто понимала: раз я весь год упорно готовилась, значит, сидя в аудитории, точно смогу мобилизоваться и применить свои знания. По-моему, вокруг ЕГЭ слишком много мифов о сложности. Многие ребята себя слишком накручивают. На деле все не страшно, поверьте», - успокаивает девушка тех, кому предстоит сдавать ЕГЭ на будущий год.

К шпаргалкам она относится скептически, считая их бесполезными.

«Не думаю, что трясущимися руками за пару минут в туалетной комнате получится воспользоваться «шпорой». А вот лишние переживания о том, что тебя могут застукать, явно пользы не принесут», - уверена Мария.

Она призналась, до 11 класса совсем не увлекалась литературой, но в списке обязательных предметов на поступление в вуз она была, поэтому выбора не оставалось.

«Сначала приходилось заставлять себя читать и готовиться, но буквально через месяц литература стала моим любимым предметом. В процессе подготовки я открыла для себя множество интересных произведений, помимо тех, что есть в кодификаторе. Сейчас с уверенностью могу сказать, что сдавать литературу было лучшим решением. Она привела меня в совсем новый мир. Моя любимая книга - «Отцы и дети». Помню, как плакала, когда читала и разбирала это произведение в рамках подготовки. Любимый писатель - Достоевский, его произведения можно перечитывать и каждый раз находить что-то новое для себя. Еще люблю поэзию Бродского, особенно стихотворение «Натюрморт»», - рассказала Блинова.

Она планирует учиться профессии дизайнера в ДВФУ, очень надеется поступить на бюджет.

«Хочу за время обучения как можно больше практиковаться, чтобы после выпуска иметь достаточно опыта. Сложно ответить какой я себя вижу через 10 лет, но очень надеюсь, что к этому моменту я смогу добиться успеха в творческой сфере». – строит будущее Мария.

ВИКТОРИЯ КУКЛИНА: «МОЯ МАМА, НАВЕРНОЕ, РАДОВАЛАСЬ БОЛЬШЕ МЕНЯ»

Виктория готовилась к ЕГЭ по русскому, по которому набрала 100 баллов, весь 11-й класс в своей школе (МБОУ СОШ № 51) и в онлайн-школе («100б»). Занималась примерно 6-7 часов в неделю (просмотр вебинаров и выполнение домашней работы).

Виктория Куклина уверена, что шпаргалки полезны, если ты не берешь их на экзамен. Фото: Личный архив героя публикации.

«Самое главное при подготовке - это система, потому что бывают дни, когда совершенно нет желания учиться. Однако для достойного результата нужно взять себя в руки и продолжить заниматься. Я считаю, что готовиться нужно заранее, так как русский язык - достаточно объемный предмет с огромным множеством правил и исключений, которые нужно выучить и отработать. Все это, конечно же, невозможно сделать за неделю до экзамена - нужны месяцы, а лучше годы», - считает Виктория.

Она призналась, что изначально даже не могла мечтать о 100 баллах по русскому языку (разве что о 80+).

«У меня с этим предметом постоянно были какие-то сложности и проблемы, которые я закрывала бесконечной практикой. Но после того, как я увидела свой КИМ, поняла, что все задания решаемы», - восстанавливает ход экзамена стобалльница.

Виктория считает, что итоговый балл зависит от того, насколько качественно ты готовился в течение года. Однако нельзя отрицать, что на ЕГЭ присутствует элемент удачи: есть как и легкие варианты, так и сложные.

«Но если ты претендуешь на 100 баллов, то нужно знать и уметь буквально все», - делает выводы девушка.

Говорит, от волнения не могла избавиться вплоть до получения результата. «При подготовке переживаешь, что не получишь заветный балл. После экзамена думаешь, что где-то обязательно ошиблась. Наверное, моя мама радовалась за мой результат больше, чем я сама», - улыбается Куклина.

Выпускница-рекордсмен уверена, что шпаргалки (которые лучше не брать на экзамен, чтобы не создавать себе дополнительный стресс) полезны только тогда, когда ты пишешь их сам. Тем самым ты лучше запоминаешь информацию.

Виктория собирается поступить в медицинский университет. Через десять лет она видит себя в ординатуре, возможно, станет анестезиологом.

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