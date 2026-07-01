«Не променяю Владивосток ни на Москву, ни на Европу»: истории людей, чьи судьбы навсегда связаны с городом

Владивосток не зря считают лучшим городом Земли. Фото: Софья Марусина. Перейти в Фотобанк КП

Отмечать свой день рождения всегда приятно, а когда твой личный праздник становится частью общегородских торжеств – вообще красота! Известные владивостокцы, рожденные 2 июля, рассказали, за что любят лучший город земли. Подробнее – в материале ««Комсомольская правда» - Владивосток».

ДАНИЛ МАКАРЫЧЕВ, ТЕЛЕЖУРНАЛИСТ: «ПОДАРОК МЕЧТЫ У МЕНЯ УЖЕ ЕСТЬ»

Данила Макарычева прекрасно знают не только во Владивостоке, но и всем крае, и за его пределами. Он заместитель главного редактора «ОТВ» и организатор прямых трансляций. Создавал передачи «Сельсовет», «Дачный десант», «Территория развития». В этом году Данил стал победителем конкурса «Золотое перо Приморья» в номинации «Видеосюжет года». Награду своей личной не считает. Говорит, это работа большой и дружной команды. На телевидении вообще так не бывает, чтобы успеха достигал один человек. Это всегда коллективный труд.

Данил Макарычев уверен, что Владивосток еще очень молод. Фото: Личный архив героя публикации.

«Комсомолка» попросила коллегу вспомнить курьезный случай, связанный телесъемками во Владивостоке.

«Таких историй масса, но никогда не забуду, как мы делали репортаж о загрязнении Первой речки. Кто-то туда сбросил десятки килограммов здоровенного лука, видимо просроченного. Обличающий сюжет – это одно, но мы с оператором решили сделать город лучше – взялись вылавливать лук из воды. Когда с добрым делом закончили, поняли, что мы источаем чудовищное зловоние. Как возвращаться в машине на студию? Решили ехать не только с открытыми окнами, но и дверьми. Иначе все бы задохнулись. Нас тормозили изумленные гаишники, но не штрафовали. Жалели, учуяв смрад», - с улыбкой вспоминает Данил.

Данил не скрывает, что в день рождения радуется любым подаркам и вниманию со стороны друзей. Их не очень много, несмотря на специфику работы.

«Приятелей у меня с избытком, а близких друзей мало. Они точно знают, что мне подарить. Как-то угадывают мое настроение, состояние души. Многие презенты не просто в памяти, а по-прежнему рядышком со мной. О каком подарке я мечтаю? Он у меня уже есть – моя семья, мои сыновья», - говорит Макарычев.

Владивостоку 166 лет. Разве это возраст?

«Мы - молодой город, и я себя считаю достаточно молодым человеком. Есть куда расти. Поэтому я желаю всем нам вместе с Владивостоком расти и развиваться. И пусть наш город всегда остается гордым, независимым и самым лучшим на этой Земле», - желает Макарычев.

ГАЛИНА ФОМИНА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВОСТОЧНЫХ ТАНЦЕВ: «ЛЮБЛЮ УЛОЧКИ С ЗАПАХОМ МОРЯ И БУХТЫ»

Галина уже 21 возглавляет студию восточного танца «Караван». В мире бальных танцев с пяти лет, но в равной степени увлекали танцы народов мира, эстрадные направления, историко-бытовые постановки, джаз-модерн, ирландский степ, хип-хоп. Так что она универсальный танцор!

Галина Фомина влюбилась в восточные танцы в 18 лет. Фото: Личный архив героя публикации.

В 18 лет Галина открыла для себя восточный танец и сразу же влюбилась в него. Обучалась у ведущих педагогов мира. Становилась победителем крупнейших российских фестивалей, а также получила приз на одном из самых масштабных мировых фестивалей Cairo Khan в Каире (Египет). Была членом жюри на крупных фестивалях в России, Китае и Японии. Сама автор свыше 15-ти фестивалей. Сейчас Галина организатор независимого фестиваля восточного танца «Шамадан» - крупнейшего на Дальнем Востоке. Галина разработала авторскую методику преподавания, ее ученики неоднократно становились чемпионами Дальнего Востока. Шесть лет назад Фомину пригласили консультантом в Мариинский театр (Приморская сцена). Она создавала хореографию для балета «1001 ночь».

«Главное – я сделала счастливыми огромное количество женщин, раскрыв их через танец», - называет свое главное достижение Галина.

Галина твердо уверена, Владивосток – лучший город Земли. А потому, ей всегда есть что ответить людям, которые удивляются: «Почему ты со своим талантом еще во Владивостоке? Тебе надо в Москву, Европу».

Счастье для Галины Фоминой – это жить и творить во Владивостоке. Фото: Личный архив героя публикации.

«Свой выбор я сделала давным-давно. Хочу жить во Владивостоке, здесь трудиться, создавать и творить. Не потому, что боюсь московской конкуренции. Я безумно люблю свой город и край, людей, которые тут живут. Не променяю это богатство на самую заманчивую карьеру. Без ума от нашей природы, особенно диких бухт. Это мой лучший отдых и вдохновение. Всем сердцем люблю узкие владивостокские улицу с запахом моря, аккуратные кофейни, красивые виды. С ними всегда приятно знакомить друзей из других городов», - говорит Галина.

Считает, ей повезло родиться в один день с любимым городом.

«Каждый год 2 июля я чувствую единение с Владивостоком. Всегда невольно благодарю судьбу, что так случилось со мной», - делится сокровенным Фомина.

Она поздравляет каждого жителя Владивостока с прекрасным днем.

«Говорю вам «спасибо» за то, что вы живете в этом городе, создаете в нем какие-то прекрасные вещи, вьете семейное гнездо. Вместе с Владивостоком строите счастье. Давайте же будем заботиться о нашем городе. Это будет лучшим подарком от всех нас», - призывает Галина.

АНАТОЛИЙ КРОТОВ, ХУДОЖНИК: «ПРИДАТЬ МИРУ НОВЫЕ КРАСКИ И ОЩУЩЕНИЯ»

2 июля поздравления с 88-летием будет принимать Анатолий Кротов – один из старейших и уважаемых художников Владивостока. Его мастерство проявляется в монументальном искусстве, дизайне интерьеров, графических работах, включая книжную графику, и живописи.

Анатолий Кротов желает владивостокцам беречь любимый город. Фото: Личный архив героя публикации.

«Сила и выразительность работ Анатолия Ивановича проистекают из его глубокого понимания мирового художественного наследия. Его творчество можно метко охарактеризовать как «беседа с природой один на один»», - говорят о Кротове искусствоведы. Анатолий Иванович родился в Хабаровске, но своей малой Родиной считает Владивосток. Профессиональный путь тесно связан с Владивостокским художественным училищем. Он его выпускник, а позже наставник молодого поколения. Образование продолжил в стенах Московского высшего художественно-промышленного училища (известного как Строгановское), где специализировался на дизайне интерьеров и оборудования.

Среди значимых творческих достижений Анатолия Ивановича - монументальный памятник, посвященный воинам-ополченцам, студентам и преподавателям Московского химико-технологического института им. Менделеева (Москва, 1966 г.). Его талант проявился в монументальных проектах в Ижевске и Владивостоке, включая роспись фойе Приморской краевой государственной филармонии. К сожалению, роспись была утрачена при реконструкции здания.

Картина Анатолия Кротова «Осень» (бумага, масло) из коллекции Приморской государственной картинной галереи. Фото: Личный архив героя публикации.

«Особое почетное место в моей творческой коллекции занимает абстракция или, как я сам для себя определил это направление, «ассоциативная живопись». Она увлекает меня последние 20 лет и помогает придать миру вокруг нас новые краски и ощущения», - говорит художник.

Любимое место во Владивостоке у Анатолия Ивановича – улица Фокина, местный Арбат. Здесь в мастерской он уже более полувека пишет свои картины. В День рождения города художник желает всем владивостокцам беречь город, хранить историю, созидать, а не разрушать.

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