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1 июля 2026 22:54

«Не променяю Владивосток ни на Москву, ни на Европу»: истории людей, чьи судьбы навсегда связаны с городом

2 июля Владивосток отмечает 166-й день рождения
Ирина ФАСОВА
Владивосток не зря считают лучшим городом Земли.

Владивосток не зря считают лучшим городом Земли.

Фото: Софья Марусина. Перейти в Фотобанк КП

Отмечать свой день рождения всегда приятно, а когда твой личный праздник становится частью общегородских торжеств – вообще красота! Известные владивостокцы, рожденные 2 июля, рассказали, за что любят лучший город земли. Подробнее – в материале ««Комсомольская правда» - Владивосток».

ДАНИЛ МАКАРЫЧЕВ, ТЕЛЕЖУРНАЛИСТ: «ПОДАРОК МЕЧТЫ У МЕНЯ УЖЕ ЕСТЬ»

Данила Макарычева прекрасно знают не только во Владивостоке, но и всем крае, и за его пределами. Он заместитель главного редактора «ОТВ» и организатор прямых трансляций. Создавал передачи «Сельсовет», «Дачный десант», «Территория развития». В этом году Данил стал победителем конкурса «Золотое перо Приморья» в номинации «Видеосюжет года». Награду своей личной не считает. Говорит, это работа большой и дружной команды. На телевидении вообще так не бывает, чтобы успеха достигал один человек. Это всегда коллективный труд.

Данил Макарычев уверен, что Владивосток еще очень молод.

Данил Макарычев уверен, что Владивосток еще очень молод.

Фото: Личный архив героя публикации.

«Комсомолка» попросила коллегу вспомнить курьезный случай, связанный телесъемками во Владивостоке.

«Таких историй масса, но никогда не забуду, как мы делали репортаж о загрязнении Первой речки. Кто-то туда сбросил десятки килограммов здоровенного лука, видимо просроченного. Обличающий сюжет – это одно, но мы с оператором решили сделать город лучше – взялись вылавливать лук из воды. Когда с добрым делом закончили, поняли, что мы источаем чудовищное зловоние. Как возвращаться в машине на студию? Решили ехать не только с открытыми окнами, но и дверьми. Иначе все бы задохнулись. Нас тормозили изумленные гаишники, но не штрафовали. Жалели, учуяв смрад», - с улыбкой вспоминает Данил.

Данил не скрывает, что в день рождения радуется любым подаркам и вниманию со стороны друзей. Их не очень много, несмотря на специфику работы.

«Приятелей у меня с избытком, а близких друзей мало. Они точно знают, что мне подарить. Как-то угадывают мое настроение, состояние души. Многие презенты не просто в памяти, а по-прежнему рядышком со мной. О каком подарке я мечтаю? Он у меня уже есть – моя семья, мои сыновья», - говорит Макарычев.

Владивостоку 166 лет. Разве это возраст?

«Мы - молодой город, и я себя считаю достаточно молодым человеком. Есть куда расти. Поэтому я желаю всем нам вместе с Владивостоком расти и развиваться. И пусть наш город всегда остается гордым, независимым и самым лучшим на этой Земле», - желает Макарычев.

ГАЛИНА ФОМИНА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВОСТОЧНЫХ ТАНЦЕВ: «ЛЮБЛЮ УЛОЧКИ С ЗАПАХОМ МОРЯ И БУХТЫ»

Галина уже 21 возглавляет студию восточного танца «Караван». В мире бальных танцев с пяти лет, но в равной степени увлекали танцы народов мира, эстрадные направления, историко-бытовые постановки, джаз-модерн, ирландский степ, хип-хоп. Так что она универсальный танцор!

Галина Фомина влюбилась в восточные танцы в 18 лет.

Галина Фомина влюбилась в восточные танцы в 18 лет.

Фото: Личный архив героя публикации.

В 18 лет Галина открыла для себя восточный танец и сразу же влюбилась в него. Обучалась у ведущих педагогов мира. Становилась победителем крупнейших российских фестивалей, а также получила приз на одном из самых масштабных мировых фестивалей Cairo Khan в Каире (Египет). Была членом жюри на крупных фестивалях в России, Китае и Японии. Сама автор свыше 15-ти фестивалей. Сейчас Галина организатор независимого фестиваля восточного танца «Шамадан» - крупнейшего на Дальнем Востоке. Галина разработала авторскую методику преподавания, ее ученики неоднократно становились чемпионами Дальнего Востока. Шесть лет назад Фомину пригласили консультантом в Мариинский театр (Приморская сцена). Она создавала хореографию для балета «1001 ночь».

«Главное – я сделала счастливыми огромное количество женщин, раскрыв их через танец», - называет свое главное достижение Галина.

Галина твердо уверена, Владивосток – лучший город Земли. А потому, ей всегда есть что ответить людям, которые удивляются: «Почему ты со своим талантом еще во Владивостоке? Тебе надо в Москву, Европу».

Счастье для Галины Фоминой – это жить и творить во Владивостоке.

Счастье для Галины Фоминой – это жить и творить во Владивостоке.

Фото: Личный архив героя публикации.

«Свой выбор я сделала давным-давно. Хочу жить во Владивостоке, здесь трудиться, создавать и творить. Не потому, что боюсь московской конкуренции. Я безумно люблю свой город и край, людей, которые тут живут. Не променяю это богатство на самую заманчивую карьеру. Без ума от нашей природы, особенно диких бухт. Это мой лучший отдых и вдохновение. Всем сердцем люблю узкие владивостокские улицу с запахом моря, аккуратные кофейни, красивые виды. С ними всегда приятно знакомить друзей из других городов», - говорит Галина.

Считает, ей повезло родиться в один день с любимым городом.

«Каждый год 2 июля я чувствую единение с Владивостоком. Всегда невольно благодарю судьбу, что так случилось со мной», - делится сокровенным Фомина.

Она поздравляет каждого жителя Владивостока с прекрасным днем.

«Говорю вам «спасибо» за то, что вы живете в этом городе, создаете в нем какие-то прекрасные вещи, вьете семейное гнездо. Вместе с Владивостоком строите счастье. Давайте же будем заботиться о нашем городе. Это будет лучшим подарком от всех нас», - призывает Галина.

АНАТОЛИЙ КРОТОВ, ХУДОЖНИК: «ПРИДАТЬ МИРУ НОВЫЕ КРАСКИ И ОЩУЩЕНИЯ»

2 июля поздравления с 88-летием будет принимать Анатолий Кротов – один из старейших и уважаемых художников Владивостока. Его мастерство проявляется в монументальном искусстве, дизайне интерьеров, графических работах, включая книжную графику, и живописи.

Анатолий Кротов желает владивостокцам беречь любимый город.

Анатолий Кротов желает владивостокцам беречь любимый город.

Фото: Личный архив героя публикации.

«Сила и выразительность работ Анатолия Ивановича проистекают из его глубокого понимания мирового художественного наследия. Его творчество можно метко охарактеризовать как «беседа с природой один на один»», - говорят о Кротове искусствоведы. Анатолий Иванович родился в Хабаровске, но своей малой Родиной считает Владивосток. Профессиональный путь тесно связан с Владивостокским художественным училищем. Он его выпускник, а позже наставник молодого поколения. Образование продолжил в стенах Московского высшего художественно-промышленного училища (известного как Строгановское), где специализировался на дизайне интерьеров и оборудования.

Среди значимых творческих достижений Анатолия Ивановича - монументальный памятник, посвященный воинам-ополченцам, студентам и преподавателям Московского химико-технологического института им. Менделеева (Москва, 1966 г.). Его талант проявился в монументальных проектах в Ижевске и Владивостоке, включая роспись фойе Приморской краевой государственной филармонии. К сожалению, роспись была утрачена при реконструкции здания.

Картина Анатолия Кротова «Осень» (бумага, масло) из коллекции Приморской государственной картинной галереи.

Картина Анатолия Кротова «Осень» (бумага, масло) из коллекции Приморской государственной картинной галереи.

Фото: Личный архив героя публикации.

«Особое почетное место в моей творческой коллекции занимает абстракция или, как я сам для себя определил это направление, «ассоциативная живопись». Она увлекает меня последние 20 лет и помогает придать миру вокруг нас новые краски и ощущения», - говорит художник.

Любимое место во Владивостоке у Анатолия Ивановича – улица Фокина, местный Арбат. Здесь в мастерской он уже более полувека пишет свои картины. В День рождения города художник желает всем владивостокцам беречь город, хранить историю, созидать, а не разрушать.

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