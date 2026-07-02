Каждый – настоящий герой: участники конкурса «Быть, а не казаться» поделились опытом наставничества

Победителей определят в октябре, в Туле. Фото: предоставлено организаторами.

Во Владивостоке определили тех, кто вышел в полуфинал конкурса «Быть, а не казаться» (16+). В столице Приморья собрались педагоги, студенты, руководители патриотических проектов, представители общественных организаций, активисты и участники СВО со всего Дальнего Востока. С 27 по 30 июня на площадке Дальневосточного федерального университета около 200 участников обсуждали патриотизм и передовые методы работы с молодежью.

Герои нашего времени

Руководитель Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова отметила, что каждый участник конкурса – настоящий герой, демонстрирующий героизм через осознанный выбор действовать и брать на себя ответственность.

«Особенно значима в этом контексте номинация "СВОй наставник". Для участников и ветеранов специальной военной операции конкурс дает возможность стать опорой и ориентиром для молодого поколения. Через личный пример, через честный разговор о долге, мужестве и верности своим принципам они показывают молодежи, что значит по-настоящему "быть", а не казаться», – подчеркнула Елена Беликова.

В числе организаторов конкурса правительство края, по сообщению пресс-службы ведомства, в рамках полуфинала прошла пленарная дискуссия «Герои нашего времени» с участием советника департамента Управления президента Российской Федерации по общественным проектам, кавалера двух орденов Мужества Александра Урюпина, уполномоченного губернатора Приморского края по вопросам взаимодействия с участниками СВО, кавалера двух орденов Мужества Алексея Ефимова. Также в дискуссии поучаствовали проректор по внешним связям Московского государственного психолого-педагогического университета, член экспертного совета Роспатриотцентра Росмолодежи Хож-Ахмед Халадов и мать погибшего бойца СВО Геннадия Старунова – Елена Старунова.

Патриотизм в трогательных деталях

Андрей Зимин, руководитель социальных проектов спортивно-социально-патриотического союза Приморского края, поделился опытом автопробега «Путь к Победе» (18+), в рамках которого было доставлено 20 тонн гуманитарной помощи и четыре автомобиля в Донецк.

«В пути было немало трогательных моментов, но сильнее всего запомнился маленький мальчик, который сам собрал рюкзачок для бойца. Именно такие истории лучше любых слов объясняют, почему для меня наставничество – это про вдохновение и личный пример», – рассказал Андрей Зимин, который особенно проникся темой патриотизма, когда его старший брат отправился в зону проведения спецоперации.

Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться» в этом году собрал рекордные 80 тысяч заявок. И за каждой из них своя история, путь в наставничество и любовь к Родине. Участники проявляют себя в шести номинациях, включая новую «Быть примером». В финал выйдут 400 человек из разных регионов России. 106 победителей определят в октябре в Туле. Их практики пополнят банк проектов патриотического воспитания и получат поддержку для реализации.

Стоит отметить, что конкурс «Быть, а не казаться» проводится по поручению президента России Владимира Путина. Его главная цель – распространить лучшие наставнические практики патриотического воспитания и сформировать кадровый резерв в этой сфере.

Патриотическое воспитание молодежи – одна из приоритетных задач в Приморье. Фото: Ярослав ЮРИН. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, в Приморье вопросам патриотизма и воспитания правильных ценностей у подрастающего поколения уделяется пристальное внимание. В школах проводятся соответствующие беседы и уроки, ребята посещают музеи, встречаются с участниками Великой Отечественной войны и героями СВО.

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