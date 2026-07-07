Открытая студия радио «КП». Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Центральная площадь Владивостока стала главной локацией празднования Дня города. Организовали широкую программу с концертами, интерактивными площадками, мастер-классами, спортивными активностями и гастрономическими зонами. К праздничной атмосфере приобщились тысячи жителей и гостей приморской столицы.

В честь 166-летия Владивостока открытая студия радио «Комсомольская правда» работала в прямом эфире прямо с центральной площади. В течение трех часов ведущий Илья Кузнецов общался с участниками мероприятий, организаторами и представителями городской администрации, передавая атмосферу события в режиме реального времени. О самых запоминающихся моментах эфира читайте в материале «Комсомольской правды» – Владивосток».

В открытой студии было много гостей. Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вещаем из сердца Владивостока

Несмотря на пасмурную погоду, праздничный день собрал на центральной площади Владивостока тысячи приморцев и гостей края. В центре всех активностей работала открытая студия радио «Комсомольская правда». Партнером трансляции выступила природная минеральная вода Slavda. Slavda там, где спорт!

В течение трех часов – с 13:00 до 16:00 – ведущий Илья Кузнецов в прямом эфире встречал гостей праздника: спортсменов, кулинаров, представителей власти. Все они признавались в любви родному городу у моря, с теплотой рассказывали о местах и людях, которые окружают их здесь.

Кто он – житель Владивостока?

Владивосток – город, который не спутаешь ни с одним другим на свете. Непредсказуемый, динамичный, контрастный не только благодаря своей природе, но и благодаря людям, которые его населяют. А какие они, владивостокцы?

Павел Зайцев в открытой студии. Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Быть жителем Владивостока – значит, быть человеком свободолюбивым, инициативным, энергичным, не сидящем на месте. Такие люди и основали этот город, и сейчас живут в нем. Это человек, который не ждет у моря погоды, человек рисковый, ищущий удачи», – поделился в открытой студии редактор «Комсомольской правды» – Владивосток» Павел Зайцев.

Одной из тем эфира стало то, как меняются сами владивостокцы – и как вместе с ними меняется городская среда. Депутат думы Владивостока Мария Лагунова отметила, что сегодня у жителей краевой столицы есть множество инструментов, с помощью которых они могут влиять на развитие города, и с каждым годом их вовлеченность в общее дело растет.

Гость студии – Мария Лагунова. Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Люди поверили, что можно объединяться и преобразовать место, где ты живешь. Мы очень много работали с волонтерами – самыми обычными горожанами, которые радеют за свои районы. Это вызывает восхищение, и мы понимаем, что мы на правильном пути», – отметила депутат.

В студии побывал и глава Владивостока Константин Шестаков. Он рассказал о своих пяти годах работы на посту мэра и о том, как за это время изменился город. Он отметил, что такой результат стал возможным только благодаря совместной работе администрации, жителей города и краевой власти.

Константин Шестаков в студии радио «КП». Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Мы настолько отдаемся своему делу, что я ощущаю внутреннее спокойствие, когда хожу по улицам и смотрю в глаза жителям Владивостока. В городе, безусловно, еще есть чем заняться, и мы в это максимально вовлечены», – поделился глава города.

Впереди у Владивостока – создание новых общественных пространств, масштабные транспортные и инфраструктурные преобразования, цель которых – сделать город более комфортным для жизни, учебы и работы.

Город движения

В разговоре о Владивостоке невозможно обойти стороной спорт. Сегодня приморская столица все чаще становится площадкой для массовых стартов, соревнований и фестивалей, а здоровый образ жизни постепенно превращается в часть городской культуры.

Владивосток за здоровый образ жизни. Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Что молодое поколение, что старшее – все тяготеют к занятиям спортом. Такая у нас ментальность», – отметил в эфире заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации Владивостока Валерий Курочкин.

Гость студии – Валерий Курочкин Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

По его словам, за последние три года размещено более 20 универсальных спортивных объектов, построено четыре спортивных комплекса. В ближайшие годы таких площадок станет еще больше.

В течение всего празднования центральная площадь также была большой спортивной ареной. Несмотря на то, что утренняя массовая зарядка не состоялась из-за непогоды, весь оставшийся день горожане выполняли нормативы ГТО, участвовали в открытых тренировках, наблюдали за показательными выступлениями.

Горожане в День города выполняли нормы ГТО Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Со вкусом Владивостока

Еще одной темой разговора стала гастрономия. Ведь сегодня Владивосток узнают не только по мостам и морю, но и по кухне. В открытую студию заглядывали участники гастрономического фестиваля «На гребне», которые рассказывали о дальневосточных продуктах и новых гастрономических традициях.

Проведение фестиваля «На гребне» совпало с Днем города Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Кухня Приморья давно обрела собственный стиль – это сочетание азиатских и российских традиций. Потенциал Дальнего Востока в гастрономии значительно шире одних морепродуктов», – считает бренд-шеф ресторана «Зума» Роман Котовский.

В рамках фестиваля «На гребне», проходившего на центральной площади в тот же день, гости могли попробовать блюда из дальневосточного гребешка в десятках необычных интерпретаций, познакомиться с авторскими рецептами шеф-поваров и по-новому открыть для себя вкус моря.

Роман Котовский в студии радио «КП» Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

За три часа эфира гости говорили о разном – о дорогах и новых общественных пространствах, о спортивных победах и гастрономических открытиях, о молодежи, которая остается жить в городе, и о людях, которые каждый день делают его лучше. Но все эти разговоры неизменно возвращались к одному: Владивосток – это прежде всего характер. Характер людей, которые умеют мечтать, работать и искренне любить место, которое называют своим домом.

Запись трансляции открытой студии радио «Комсомольской правды» со Дня рождения Владивостока можно посмотреть на нашем Rutube-канале и в социальной сети ВКонтакте.

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