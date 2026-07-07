Открытая студия радио «КП» Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

4 июля центральная площадь Владивостока стала одной из главных площадок празднования Дня города. Для жителей и гостей подготовили спортивные и культурные мероприятия, концерты, мастер-классы и гастрономические площадки. Одним из самых популярных событий вновь стал фестиваль гребешка «На гребне» (6+), где дальневосточный деликатес представили в десятках необычных интерпретаций.

В этот день в открытой радиостудии «Комсомольской правды», работавшей в формате прямого эфира с видеотрансляцией с центральной площади, побывали шеф-повара известных ресторанов Владивостока и организаторы фестиваля. Они рассказали, каким сегодня становится гастрономический Владивосток и почему местная кухня все чаще становится причиной приехать в Приморье.

Фестиваль «На гребне»

«На гребне» – один из первых гастрономических фестивалей, который начали проводить во Владивостоке. В этом году он проходит уже в четвертый раз, и за это время, как рассказал заместитель директора АНО «ТИЦ Приморского края» и руководитель постоянно действующей экспозиции Национального центра «Россия» в Приморском крае Виталий Станиславчук, фестиваль значительно расширил свои масштабы и стал важной частью событийного календаря Владивостока.

Виталий Станиславчук в студии «КП» Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

«У нас это получилось, потому что было сильное общее желание сделать Владивосток интереснее. Качественно выросли наши шеф-повара – если первый фестиваль включал всего 10 блюд из гребешка, то сейчас их 53. Со временем мы поняли, что гастрономические фестивали становятся частью бренда города», – рассказал Виталий Станиславчук.

Сегодня в Приморье проходит уже 12 подобных фестивалей. Они стартуют в апреле и продолжаются практически до конца сентября, поэтому, приехав в регион почти в любой месяц, турист сможет попасть на один из гастрономических праздников.

По мнению Виталия Станиславчука, вместе с фестивалями меняется и сам Владивосток. Появляются новые общественные пространства, развивается транспортная инфраструктура, растет туристический поток.

«Сейчас у нас 4 миллиона туристов в год, было бы неплохо удвоить этот показатель – чтобы люди ехали круглый год», – поделился организатор фестивалей.

Дальневосточные вкусы

В радиостудию «КП» шеф-повара приходили не с пустыми руками. На столе ведущего появлялись запеченный и жареный гребешок, блюда с овощами, авторские соусы и необычные сочетания, демонстрирующие, насколько многогранным может быть этот дальневосточный морепродукт.

Елена Пяй Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Шеф-повар сети корейских ресторанов «Миринэ» Елена Пяй рассказала, что такие праздники становятся для ресторанов возможностью экспериментировать и получать обратную связь от гостей.

«Мы всегда особенно готовимся к таким праздникам. Для нас это возможность попробовать разные способы приготовления какого-то ингредиента, в данном случае – гребешка. Посмотреть, что понравилось, узнать, что гости говорят о блюде», – отметила она.

По словам шефа, отрицательных отзывов о блюдах из гребешка она пока не слышала. В этот раз команда «Миринэ» представила не только их, но и приготовила гигантский пибимпаб на 400 порций.

Особое место в меню другого участника гастрономического фестиваля – сети кафе «Омлет станция» занимает дальневосточный плов. Основатель и шеф-повар Азамат Мухамедов переехал во Владивосток в 2010 году и, проникнувшись любовью к приморской столице, объединил традиционный рецепт таджикского плова с местными морепродуктами.

Азамат Мухамедов Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Это совмещение наших культур. В плов мы добавляем гребешок, креветку, минтай – все, что в море плавает», – рассказал Мухамедов.

Он отметил, что туристы с удивлением относятся к таким блюдам, как омлет с гребешком или плов с морепродуктами, однако подобные гастрономические эксперименты становятся визитной карточкой Владивостока.

На фестивале команда ресторана Zuma готовила гребешок на открытом огне с двумя соусами – апельсиновым, символизирующим азиатское влияние, и сырным, который подчеркивает сладость морепродукта.

Роман Котовский Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Фестивали помогают почувствовать регион через гастрономию, показывают вкус Дальнего Востока, раскрывают его потенциал», – считает бренд-шеф ресторана Роман Котовский.

По словам шефа, кухня Приморья давно обрела собственный гастрономический стиль – это сочетание азиатских и российских направлений в приготовлении еду. Потенциал Дальнего Востока в этой сфере значительно шире одних морепродуктов.

«Сейчас есть модная тенденция «surf-and-turf», когда в одной тарелке сочетаются мясо и рыба. У нас море, тайга, реки, и мы можем объединить их дары это в одном блюде. Из тайги взять мед, бруснику, кедровые орехи, дичь и совместить это с морепродуктами», – поделился Роман.

Фестиваль Гребешка Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Несмотря на разные кулинарные подходы, участники фестиваля сходятся в одном: сегодня гастрономия становится одной из главных причин приехать во Владивосток. Местные шеф-повара все смелее экспериментируют, объединяя дальневосточные морепродукты с кухнями разных народов и создавая блюда, которые невозможно попробовать больше нигде.

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