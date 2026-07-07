Обмотала скотчем и задушила: жительницу Благовещенска подозревают в убийстве сына с ДЦП

Тело мальчика нашли в одной из квартир Благовещенска. Фото: СУ СК России по Амурской области

Жительницу Благовещенска задержали по подозрению в страшном преступлении – убийстве собственного сына, страдавшего ДЦП. Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Амурской области.

Региональное СУ СК России по Амурской области уже возбудило уголовное дело по факту смерти ребенка. Преступление квалифицировано по пунктам «в» и «д» части 2 статьи 105 УК РФ – убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью. Тело 12-летнего мальчика было обнаружено 6 июля в вечернее время в квартире жилого дома на улице Чайковского.

Согласно предварительным данным, ребенок лежал на кровати, его тело было обмотано скотчем, смерть наступила от удушения. В той же квартире на балконе обнаружена мертвая кошка. В социальных сетях распространяется информация, что животное было повешено. Официального подтверждения этой версии от следственных органов пока не поступало.

По подозрению в совершении преступления задержали мать погибшего. Следователями направлено в суд ходатайство об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Женщина направлена на судебно-психиатрическую экспертизу — по имеющимся сведениям, она может страдать шизофренией. Окончательный диагноз установят в ходе экспертного исследования.

В настоящее время следователи и криминалисты проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии.

«КП» продолжает следить за расследованием этого дела.

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