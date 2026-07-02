Владивосток умеет радоваться жизни. Фото: Администрация Владивостока.

Есть теория, что город, как и человек, проходит определенные этапы. В юности - это освоение, поиск своего пути, накопление ресурсов. В зрелости - активное строительство, решение сложных инфраструктурных задач, адаптация к меняющимся потребностям общества. Владивосток в свои 166 лет мудреет. Его накопленный опыт – не только факты и цифры, но и практические решения: как строить транспортные системы, управлять ЖКХ, выстраивать социальные программы. Владивосток хорошеет: улучшается качество жизни, расширяются возможности. Подробнее – в материале ««Комсомольская правда» - Владивосток».

О БЮДЖЕТЕ

Стоит оглянутся хотя бы на пять лет назад, чтобы понять: произошли разительные перемены. Во-первых, Владивосток стал богаче именно в финансовом плане.

«Общий объем бюджета увеличился в полтора раза, достигнув отметки в 35 миллиардов рублей против прежних 23. Параллельно наблюдается уверенный рост собственных поступлений, которые выросли с 10 до почти 17 миллиардов. За впечатляющими цифрами стоят перемены: обновление дорожной сети, благоустройство придомовых территорий, модернизация образовательных учреждений и зон отдыха», - рассказали в администрации Владивостока.

Набережная Спортивной гавани вошли в ТОП-10 лучших практик благоустройства России. Фото: Администрация Владивостока.

Развивается образовательная сфера. Капитальный ремонт провели в 27 школах, благодаря чему более 10 тысяч учеников и преподавателей теперь занимаются и работают в обновленных, современных помещениях. В учебных заведениях активно развиваются специализированные направления – открыто 112 таких классов. Уже свыше 1500 ребят осваивают различные навыки, в том числе управления дронами и подводными аппаратами.

Система образования города привлекает свежие силы: ежегодно в ее ряды вливаются до 150 молодых специалистов. Участниками программы «Учитель для Владивостока» стали около ста педагогов из других регионов. Сегодня по целевым образовательным программам обучаются 93 студента. Кстати, с нынешнего года они получают дополнительную финансовую поддержку от города в размере 10 000 рублей ежемесячно.

О СПОРТЕ…

Во Владивостоке реализуют проекты, которые делают спорт доступнее: обновляют дворовые площадки, создают зоны воркаута, велодорожки, скейт-парки. Проводят массовые мероприятия - фестивали, марафоны, мастер-классы, в которых участвуют тысячи горожан и гостей города.

Скейт-парк сразу после открытия облюбовали экстремалы. Фото: Администрация Владивостока.

За последние годы во Владивостоке построено 19 новых спортивных площадок и 4 современных физкультурно-оздоровительных комплекса. Сеть велодорожек увеличилась до 10 километров, а на Океанском проспекте открылся новый многофункциональный спортивный центр.

Стадион «Авангард» пережил масштабную реконструкцию, вернув жизнь ледовому спидвею после 42-летнего перерыва. Это событие привлекло на трибуны более ста тысяч зрителей за последнее время, свидетельствуя о возросшем интересе к этому виду спорта.

… И АКТИВНОМ ОТДЫХЕ

В минувшем году 10 дворовых территорий превратили в полноценные спортивные зоны. Баскетболом, футболом и настольным теннисом можно заниматься прямо у дома. Для молодежи созданы современные экстрим-парк на острове Русском и скейт-парк на живописной набережной Спортивной гавани.

Трасса «Русская лыжня» на острове Русский стал настоящим центром притяжения для любителей активного отдыха. За пять сезонов здесь проложено 5 километров современных лыжных трасс. За последние годы по ним прокатились более полумиллиона человек.

Набережная на улице Татарской - излюбленное место отдыха у воды. Фото: Администрация Владивостока.

Важным событием для города стало открытие специализированной ледовой арены для керлинга. Это не только площадка для проведения соревнований высокого уровня, но и центр семейного отдыха. Ежегодно более 10 000 человек выбирают «Дом со льдом» для активного времяпрепровождения.

Владивосток гордится своими 12 муниципальными спортивными школами, где почти 10 000 юных спортсменов бесплатно осваивают 41 вид спорта.

«Сегодня 380 тысяч жителей Владивостока ведут активный образ жизни. Наша амбициозная цель – к 2030 году вовлечь в систематические занятия спортом 70% горожан», – заявляют представители администрации.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

За последние пять лет Владивосток укрепил свой статус лидера дальневосточного строительства. Только за прошлый год введено в эксплуатацию 658 тысяч квадратных метров жилья. Параллельно с этим преобразились десятки общественных пространств, включая создание 86 новых парков, набережных и скверов.

«За пятилетку принципиально изменен подход к развитию территорий. В основе – комплексное развитие: новая социальная инфраструктура создается одновременно с жильем», – подчеркивают в администрации Владивостока.

Городу есть чем удивить гостей из других регионов. Набережная Спортивной гавани и площадь Адмирала Фокина вошли в ТОП-10 лучших практик благоустройства России по версии Минстроя России. Это не единичный случай признания опыта Владивостока на федеральном уровне. Ранее в реестр лучших практик уже включали такие объекты, как Орлиное гнездо, озеро на Сафонова, сопка Бурачка, набережная на Татарской, сквер с китами. Важно отметить, что эти пространства стали по-настоящему любимыми местами для жителей и гостей города.

В рамках мастер-плана развития Владивостока поэтапно формируют единую набережную вдоль Амурского залива. В 2022 году обустроили центральный променад, в 2024-м обновили территорию у фонтана, а в 2025 году на набережной открылся первый филиал Национального центра «Россия».

Масса фестивалей самой разной направленности проходит во Владивостоке. Фото: Администрация Владивостока.

Минный городок, обладающий богатой историей, стал объектом реконструкции, которая выходит за рамки простого благоустройства. Это возвращение городу и его жителям важной точки притяжения, идеальной для семейного отдыха. Первый этап проекта, включающий открытие баскетбольных площадок, воркаут-зоны и зимнего катка, уже завершен.

Главное, впереди много грандиозных планов, свершение которых сделает Владивосток еще лучше, красивее и комфортнее.

МНЕНИЕ ГОРОЖАН

Вот, что думают о том, как изменился Владивосток за последние годы, его жители.

СВЕТЛАНА МОРОЗОВА, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ: «СКОЛЬКО ВСЕГО СТРОИТЬСЯ, ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ»

Председатель советов почетных граждан Владивостока и Приморского края Светлана Морозова уверена, что в последние годы город демонстрирует завидное экономическое развитие. Сколько всего строится, делается для людей – от новых детсадов до транспортных развязок.

«Главное, что в лучшую сторону изменились сами жители Владивостока. Я провожу много благотворительных мероприятий, встречаюсь с самыми разными людьми. Заметила, что мои земляки стали добрее, спокойнее, даже красивее! Они живо откликаются на просьбы о помощи малоимущим. Готовы помогать – и самоотверженно помогают тем, кто сейчас защищает нашу Родину от врага. Думаю, такая атмосфера единения возникла не случайно. В этом огромная заслуга краевых и городских властей, которые проводят грамотную политику, понимают настроения и нужды населения», - убеждена Светлана Сергеевна.

Золотой мост стал поистине «драгоценным» украшением города. Фото: Софья Марусина. Перейти в Фотобанк КП

ВАСИЛИЙ АВЧЕНКО, ПИСАТЕЛЬ: «ПОЯВИЛСЯ ТРОЛЛЕЙБУС, НАКОЛДОВАННЫЙ ПЕСНЕЙ»

«Жизнь, наверное, любого города - шахматная доска: есть белые поля, есть черные. В части благоустройства многое делается, это очевидно. Есть где погулять, есть где отдохнуть. Нагорный парк быстро стал одной из визитных карточек города. Пляжная полоса от Кунгасного до Татарки постепенно становится именно пляжной, красивой, а не мусорно-пустырной. С другой стороны, перемещаться по городу становится все сложнее: пробки. Вторая Речка стоит почти постоянно, а рядом строятся новые дома, которые привлекут новые потоки машин, и что с этим делать – непонятно», - пожимает плечами Василий Авченко.

В плане общественного транспорта, на его взгляд, пока делается недостаточно.

«Снова появился красивый троллейбус № 4, видимо, наколдованный одноименной песней почетного владивостокца Ильи Лагутенко. Несколько улучшилось расписание аэроэкспресса. Но вот про обещанное «легкое метро» говорить что-то перестали, а я все-таки его жду», - говорит и за всех горожан Василий.

Или взять назревший вопрос о переносе нефтебазы из долины Первой Речки. Было даже поручение президента по этому вопросу. Авченко надеется, что все рано или поздно выполнят. Лучше ведь поздно, чем никогда.

«В России, говорят, нужно жить долго. Во Владивостоке - тем более. Вот на днях наконец откроют памятник первостроителю города - прапорщику Комарову, от которого не осталось даже фотографий. Давно пора! Говорят, он выпил казенный спирт. Но еще баснописец Крылов говорил: хоть пей, да дело разумей. Николай Комаров именно что разумел: построил то, что было нужно в первую очередь, все солдаты у него были живы и здоровы. Выполнил сложную задачу в очень непростых условиях. Так что памятника и нашей памяти он вполне достоин! И в день города не грех помянуть прапорщика, причем исключительно его любимым напитком», - улыбается Авченко.

АЛЕКСАНДР ГОРОДНИЙ, АРТ-ДИРЕКТОР ЦСИ «АРТЭТАЖ»: «ГОРОДУ НУЖЕН ПРИГЛЯД»

«От души люблю Владивосток с самого детства. И, конечно, неравнодушен к любым изменениям в городе. Мы растем, благоустраиваемся, хорошеем. Важное, видно, что администрация старается. Это без всяких смешков. Какие замечательные места отдыха появляются! Обустраивают парк Минного городка, на который долгие годы было больно смотреть. Но есть вещи, которые душа не принимает. Например, это точечная застройка в историческом центре. Туризм развиваем, много иностранцев. Это прекрасно. Но почему бы не сделать наш «Арбат» действительно пешеходной улицей, как это планировалось много лет назад? Машины, припаркованные по обеим сторонам, портят всю картину. Конечно, городу нужны парковки, в идеале, подземные. Думаю, в Париже автомобилей не меньше, чем во Владивостоке. Однако центр города сохранился практически таким же, каким был в XVIII-XIX веках. Всех «железных коней» загнали под землю. Наш город уникальный и неповторимый. Ему обязательно нужен пригляд».

Маяк Токаревского входит в число самых посещаемых туристических объектов. Фото: Софья Марусина. Перейти в Фотобанк КП

АННА ФИЛИМОНОВА, ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ТУРИЗМА: «МЫ ХВАСТАЕМ И ГОРДИМСЯ ВЛАДИВОСТОКОМ»

Исполнительный директор Приморского отделения Российского союза туриндустрии Анна Филимонова: «Как обыватель, наверное, я готова рассматривать коммунальные достижения Владивостока. Но как специалист в своей области, как человек, которые показывает город для наших гостей, не могу не радоваться, прежде всего, новым локациям. А их в городе в последние годы все больше. Несомненно, включаем практически во все маршруты Нагорный парк. Это отличное видовое раскрытие. На острове Русском обязательно знакомим гостей с новой набережной. Город меняет свой облик и это замечательно! Мы этим хвастаем и гордимся. В прекрасном состоянии поддерживаются уже излюбленные места - маяк Токаревской кошки, Николаевские триумфальные ворота, также известные как Арка цесаревича. Для горожан сохранение достопримечательностей проходит вроде бы незаметно. Но специалисты знают, какого огромного участия, поддержки властей это требует».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.