Билайн усовершенствовал сеть 4G за счет отказа от 3G во Владивостоке

Фото: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом»

Билайн во Владивостоке реализует проект по передаче имеющихся частот из сети 3G в более современный и эффективный 4G. Эта модернизация необходима, чтобы эффективнее использовать имеющиеся частотные ресурсы оператора, и, как следствие, предоставлять сервисы большему числу клиентов в более высоком качестве.

Владивосток стал первым этапом в реализации проекта в Приморском крае. Успешное перераспределение частот позволило не только повысить емкость сети, но и увеличить пользовательские скорости мобильного интернета, добавив мощности для решения повседневных задач клиентов. Следующий этап затронет территории города Артема, острова Русского, бухты Лазурной (также известной как Шамора).

На сегодняшний день отказ от 3G успешно реализован в ряде регионов страны, в частности, в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай. Приморский край стал одним из первых регионов Дальнего Востока, где Билайн приступил к реализации проекта.

- Владивосток на правах столицы федерального округа первым начинает переход в технологически новый этап. Темп жизни мегаполиса задает высокие стандарты для необходимого уровня качества связи, поэтому нам как оператору нужно не просто держать руку на пульсе, а предвосхищать потребности жителей и гостей региона. В планах вслед за Владивостоком поэтапно отказаться от 3G на всей территории Приморья. Опыт других регионов показывает, что подобная модернизация помогает оператору продолжить обеспечивать клиентов комфортом в процессе пользования услугами с учетом непрерывно растущей нагрузки на сеть, - комментирует директор Приморского филиала Билайна Андрей Сергиенко.

Звонить с помощью традиционных голосовых вызовов можно, как и ранее, в формате 2G, а также в обновленной сети 4G благодаря технологии VoLTE (Voice over LTE)*.

Чтобы пользоваться возможностями и преимуществами сервисов на базе высокоскоростного мобильного интернета 4G (LTE) необходим смартфон с поддержкой 4G и SIM-карта, выпущенная после 2016 года. Билайн анализирует необходимость замены SIM-карты или устройства. Если клиенту требуется замена, то ему поступит смс или роботизированный звонок.

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* Голос через LTE. Услуга предоставляется бесплатно. Услуга запускается постепенно в зависимости от модели и прошивки телефона. Для автоматической настройки устройства придет специальное уведомление в формате пуш-сообщения, пользователю необходимо подтвердить прием настроек, а позже перезагрузить телефон. Действует при техн. возможности подключения. Недоступна для ряда устройств.

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