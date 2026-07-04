Никакой дождь не помешает владивостокцам радоваться празднику. Фото: Администрация Владивостока.

Приморская погода чуть было не испортила ход праздничных мероприятий, запланированных под открытым небом на центральной площади Владивостока. С самого раннего утра зарядил дождь, периодически переходящий в ливень. Но никакие капризы природы не помешали владивостокцам достойно отметить День города. Пусть даже праздничные наряды горожанам пришлось сменить на дождевики и военные плащ-накидки. Подробнее – в материале ««Комсомольская правда» - Владивосток».

Старт празднику дал традиционный Кубок Владивостока по баскетболу 3×3. Фото: Администрация Владивостока.

СПОРТ И ГРЕБЕШОК СИЛЬНЕЕ НЕПОГОДЫ

Единственное, что пришлось отменить из-за дождя, массовую зарядку на свежем воздухе. Практически все остальные запланированные праздничные мероприятия шли по графику.

Владивостокцы и гости города и не думали прятаться от дождя. Осадки летом – дело привычное, а День города – раз в году.

«Униформой» на День города стали дождевики. Фото: Ирина ФАСОВА.

«Подумаешь – дождь, нас бы и град не остановил. Мы знали прогноз погоды заранее, но все равно приехали во Владивосток из Находки», - с улыбкой рассказала мама с двумя маленькими сыновьями.

Городской праздник - хороший повод для поиска кадров в перспективные структуры. Фото: Ирина ФАСОВА.

Старт празднику дал традиционный Кубок Владивостока по баскетболу 3×3. На протяжении всего дня, пусть и в дождь, за награды боролись 16 команд. Турнир собрал сильнейшие команды города и не менее стойких зрителей. Болельщики не покидали спортплощадку, даже изрядно промокнув. Зонты спасали не всегда, но главное – поддержать своих.

Жительницам Владивостока и плащ-накидка к лицу. Фото: Ирина ФАСОВА.

Самое большое скопление людей наблюдалось на локациях, диаметрально противоположных по своей сути. Внушительная очередь собралась на площадке, где угощали блюдами приморской кухни. Аромат плова с гребешком, мидией, креветками, кальмаром разносился по площади. Можно и помокнуть под дождем в ожидании деликатеса. Кстати, в очереди скучать не приходилось. Можно было послушать секреты приготовления блюд с морепродуктами от известных шеф-поваров, которыми они щедро делились по громкоговорителю.

В ожидании рывка в турнире ГТО. Фото: Ирина ФАСОВА.

Ничуть не меньше людей можно было наблюдать в шатре, где сгруппировались приверженцы спорта. Здесь проходил турнир ГТО. Команды спортивных школ, семьи, участники специальной военной операции проверяли себя на скорость, силу и выносливость. Участники турнира прыгали в длину, поднимали гантели, качали на время пресс.

На празднике горожане учились азам управления дронами. Фото: Ирина ФАСОВА.

ПОДСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ И ГРОМАДНЫЕ ШАШКИ

Немало болельщиков оказалось у самых «ленивых» спортсменов. Владивостокцам предлагали сыграть в подстольный футбол. Это когда два противника сидят друг против друга и гоняют мяч под столом с прозрачной крышкой. Примечательно, что мальчишки умудрялись играть в такой футбол, одновременно уплетая бутерброды.

"Давненько я не играл в шашки". Фото: Ирина ФАСОВА.

Невдалеке развернулась медитативная битва умов. Горожане вдумчиво резались в громадные напольные шашки.

Турнир ГТО стал одним из самых ярких моментов праздника. Фото: Ирина ФАСОВА.

Не смотря на непогоду, без сбоев шла дневная программа «Владивосток - мы вместе». С 12 часов и до самого вечера работали тематические площадки «Городской мастеровой», «Герои среди нас», «Город как роман».

На тематической площадке медики учили горожан даже принимать роды. Фото: Ирина ФАСОВА.

На сцене выступали творческие коллективы. Кстати, жизнерадостные владивостокцы танцевали перед сценой еще за долго до начала концерта, просто под музыку из громкоговорителей.

Погладить служебную собаку, состоящую в штате полиции, особая радость. Фото: Ирина ФАСОВА.

«С ДНЕМ ГОРОДА, РЕБЯТА!»

По традиции в День города чествовали самых ярких его жителей. Тех, кто своим ежедневным трудом подтверждает высокий статус Владивостока.

Глава Владивостока Константин Шестаков вручил награды горожанам за их героический труд. Фото: Администрация Владивостока.

«Владивосток по праву носит звание Города трудовой доблести. Я знаю точно, он его достоин. Мы показали, что всегда стоим горой за нашу страну. Как и во время Великой Отечественной войны, так и сейчас при проведении специальной военной операции наши ребята ведут себя по-геройски. Каждый день трудовые подвиги совершают те, кто служат в МЧС, полиции, здравоохранении. В этот праздничный день их имена должны звучать на весь город. Дорогие друзья! Я хотел бы, чтобы сейчас на эту сцену прошли те, кто достоин самых высоких наград и самых теплых слов благодарности за свой труд. Главное достижение Владивостока – его люди. С днем города, ребята», - приветствовал со сцены земляков глава Владивостока Константин Шестаков.

Представители различных профессий получили заслуженные награды - памятный знак «Владивосток – город воинской славы». Фото: Администрация Владивостока.

20 представителей различных профессий получили заслуженные награды - памятный знак «Владивосток – город воинской славы». Так был отмечен их вклад в развитие города и активная гражданская позиция. В числе награжденных участник СВО, военнослужащий 55 дивизии морской пехоты Роман Берендеев, врач-травматолог-ортопед Владивостокской клинической больницы № 2 Никита Верещак, замначальника отдела уголовного розыска УМВД РФ города Владивостока Евгений Николайчук, оперуполномоченный уголовного розыска УМВД РФ г. Владивостока Инна Репина.

На главной улице Владивостока развернулся «Автосалон-2026». Фото: Администрация Владивостока.

СВЕТЛАНСКАЯ ЧАСТИЧНО СТАЛА ПЕШЕХОДНОЙ

Как и в прошлом году, часть главной улицы Владивосток от центральной площади до ГУМа перекрыли. Проезд преграждал автобус, поставленный поперек Светланской. Недовольных не было, ведь ограничения ввели ради выставки «Автосалон-2026». Здесь были представлены как самые современные железные кони, напичканные электроникой, так и их скромные в техническом плане, но такие душевные предшественники. Взрослые и дети с удовольствием фотографировались на фоне редких машин.

Часть Светланской стала полностью пешеходной. Фото: Ирина ФАСОВА.

Горожане с нетерпением ждали вечерней концертной программы. Свои поздравления Владивостоку приготовили группа «Марлины», а также популярные исполнители Женя Любич и NЮ (Юрий Николаенко).

В 22 часа Владивосток готовится увидеть красочный салют.

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