Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество
Эксклюзив kp.rukp.ru
4 июля 2026 9:29

«Подумаешь – ливень, нас бы и град не остановил»: как отметили день города во Владивостоке под дождемфото

Во Владивостоке не взирая на дождь массово отмечают 166-й День города
Ирина ФАСОВА
Никакой дождь не помешает владивостокцам радоваться празднику.

Никакой дождь не помешает владивостокцам радоваться празднику.

Фото: Администрация Владивостока.

Приморская погода чуть было не испортила ход праздничных мероприятий, запланированных под открытым небом на центральной площади Владивостока. С самого раннего утра зарядил дождь, периодически переходящий в ливень. Но никакие капризы природы не помешали владивостокцам достойно отметить День города. Пусть даже праздничные наряды горожанам пришлось сменить на дождевики и военные плащ-накидки. Подробнее – в материале ««Комсомольская правда» - Владивосток».

Старт празднику дал традиционный Кубок Владивостока по баскетболу 3×3.

Старт празднику дал традиционный Кубок Владивостока по баскетболу 3×3.

Фото: Администрация Владивостока.

СПОРТ И ГРЕБЕШОК СИЛЬНЕЕ НЕПОГОДЫ

Единственное, что пришлось отменить из-за дождя, массовую зарядку на свежем воздухе. Практически все остальные запланированные праздничные мероприятия шли по графику.

Владивостокцы и гости города и не думали прятаться от дождя. Осадки летом – дело привычное, а День города – раз в году.

«Униформой» на День города стали дождевики.

«Униформой» на День города стали дождевики.

Фото: Ирина ФАСОВА.

«Подумаешь – дождь, нас бы и град не остановил. Мы знали прогноз погоды заранее, но все равно приехали во Владивосток из Находки», - с улыбкой рассказала мама с двумя маленькими сыновьями.

Городской праздник - хороший повод для поиска кадров в перспективные структуры.

Городской праздник - хороший повод для поиска кадров в перспективные структуры.

Фото: Ирина ФАСОВА.

Старт празднику дал традиционный Кубок Владивостока по баскетболу 3×3. На протяжении всего дня, пусть и в дождь, за награды боролись 16 команд. Турнир собрал сильнейшие команды города и не менее стойких зрителей. Болельщики не покидали спортплощадку, даже изрядно промокнув. Зонты спасали не всегда, но главное – поддержать своих.

Жительницам Владивостока и плащ-накидка к лицу.

Жительницам Владивостока и плащ-накидка к лицу.

Фото: Ирина ФАСОВА.

Самое большое скопление людей наблюдалось на локациях, диаметрально противоположных по своей сути. Внушительная очередь собралась на площадке, где угощали блюдами приморской кухни. Аромат плова с гребешком, мидией, креветками, кальмаром разносился по площади. Можно и помокнуть под дождем в ожидании деликатеса. Кстати, в очереди скучать не приходилось. Можно было послушать секреты приготовления блюд с морепродуктами от известных шеф-поваров, которыми они щедро делились по громкоговорителю.

В ожидании рывка в турнире ГТО.

В ожидании рывка в турнире ГТО.

Фото: Ирина ФАСОВА.

Ничуть не меньше людей можно было наблюдать в шатре, где сгруппировались приверженцы спорта. Здесь проходил турнир ГТО. Команды спортивных школ, семьи, участники специальной военной операции проверяли себя на скорость, силу и выносливость. Участники турнира прыгали в длину, поднимали гантели, качали на время пресс.

На празднике горожане учились азам управления дронами.

На празднике горожане учились азам управления дронами.

Фото: Ирина ФАСОВА.

ПОДСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ И ГРОМАДНЫЕ ШАШКИ

Немало болельщиков оказалось у самых «ленивых» спортсменов. Владивостокцам предлагали сыграть в подстольный футбол. Это когда два противника сидят друг против друга и гоняют мяч под столом с прозрачной крышкой. Примечательно, что мальчишки умудрялись играть в такой футбол, одновременно уплетая бутерброды.

"Давненько я не играл в шашки".

"Давненько я не играл в шашки".

Фото: Ирина ФАСОВА.

Невдалеке развернулась медитативная битва умов. Горожане вдумчиво резались в громадные напольные шашки.

Турнир ГТО стал одним из самых ярких моментов праздника.

Турнир ГТО стал одним из самых ярких моментов праздника.

Фото: Ирина ФАСОВА.

Не смотря на непогоду, без сбоев шла дневная программа «Владивосток - мы вместе». С 12 часов и до самого вечера работали тематические площадки «Городской мастеровой», «Герои среди нас», «Город как роман».

На тематической площадке медики учили горожан даже принимать роды.

На тематической площадке медики учили горожан даже принимать роды.

Фото: Ирина ФАСОВА.

На сцене выступали творческие коллективы. Кстати, жизнерадостные владивостокцы танцевали перед сценой еще за долго до начала концерта, просто под музыку из громкоговорителей.

Погладить служебную собаку, состоящую в штате полиции, особая радость.

Погладить служебную собаку, состоящую в штате полиции, особая радость.

Фото: Ирина ФАСОВА.

«С ДНЕМ ГОРОДА, РЕБЯТА!»

По традиции в День города чествовали самых ярких его жителей. Тех, кто своим ежедневным трудом подтверждает высокий статус Владивостока.

Глава Владивостока Константин Шестаков вручил награды горожанам за их героический труд.

Глава Владивостока Константин Шестаков вручил награды горожанам за их героический труд.

Фото: Администрация Владивостока.

«Владивосток по праву носит звание Города трудовой доблести. Я знаю точно, он его достоин. Мы показали, что всегда стоим горой за нашу страну. Как и во время Великой Отечественной войны, так и сейчас при проведении специальной военной операции наши ребята ведут себя по-геройски. Каждый день трудовые подвиги совершают те, кто служат в МЧС, полиции, здравоохранении. В этот праздничный день их имена должны звучать на весь город. Дорогие друзья! Я хотел бы, чтобы сейчас на эту сцену прошли те, кто достоин самых высоких наград и самых теплых слов благодарности за свой труд. Главное достижение Владивостока – его люди. С днем города, ребята», - приветствовал со сцены земляков глава Владивостока Константин Шестаков.

Представители различных профессий получили заслуженные награды - памятный знак «Владивосток – город воинской славы».

Представители различных профессий получили заслуженные награды - памятный знак «Владивосток – город воинской славы».

Фото: Администрация Владивостока.

20 представителей различных профессий получили заслуженные награды - памятный знак «Владивосток – город воинской славы». Так был отмечен их вклад в развитие города и активная гражданская позиция. В числе награжденных участник СВО, военнослужащий 55 дивизии морской пехоты Роман Берендеев, врач-травматолог-ортопед Владивостокской клинической больницы № 2 Никита Верещак, замначальника отдела уголовного розыска УМВД РФ города Владивостока Евгений Николайчук, оперуполномоченный уголовного розыска УМВД РФ г. Владивостока Инна Репина.

На главной улице Владивостока развернулся «Автосалон-2026».

На главной улице Владивостока развернулся «Автосалон-2026».

Фото: Администрация Владивостока.

СВЕТЛАНСКАЯ ЧАСТИЧНО СТАЛА ПЕШЕХОДНОЙ

Как и в прошлом году, часть главной улицы Владивосток от центральной площади до ГУМа перекрыли. Проезд преграждал автобус, поставленный поперек Светланской. Недовольных не было, ведь ограничения ввели ради выставки «Автосалон-2026». Здесь были представлены как самые современные железные кони, напичканные электроникой, так и их скромные в техническом плане, но такие душевные предшественники. Взрослые и дети с удовольствием фотографировались на фоне редких машин.

Часть Светланской стала полностью пешеходной.

Часть Светланской стала полностью пешеходной.

Фото: Ирина ФАСОВА.

Горожане с нетерпением ждали вечерней концертной программы. Свои поздравления Владивостоку приготовили группа «Марлины», а также популярные исполнители Женя Любич и NЮ (Юрий Николаенко).

В 22 часа Владивосток готовится увидеть красочный салют.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.