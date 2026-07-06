Шаг к надежному будущему: тепловую инфраструктуру Владивостока модернизируют

За последние пять лет в краевой столице отремонтировали 155 километров сетей. Фото: Ярослав ЮРИН. Перейти в Фотобанк КП

В столице Приморья завершилась важная для жителей модернизация коммунальных сетей – на Партизанском проспекте, у дома №49, АО «ВПЭС» поставило точку в масштабном проекте по обновлению изношенной тепловой магистрали. Это не просто очередной ремонт, а существенный вклад в энергетическую устойчивость целого микрорайона.

Подрядная организация выполнила работы по замене теплосетей и благоустройству прилегающей территории с опережением графика. Специалисты не просто ликвидировали «слабое звено» городской инфраструктуры, минимизировав протечки, а комплексно модернизировали участок тепловой сети, сделав ставку на долговечность и эффективность. В итоге удалось заменить 440 метров устаревших теплотрасс на современные аналоги, построить четыре новые тепловые камеры и реконструировать одну действующую – это позволит лучше контролировать и распределять тепловую нагрузку. Особое внимание уделили защите нового трубопровода: качественная гидроизоляция призвана уберечь металл от коррозии и заметно продлить срок службы коммуникаций.

Ремонтируемый участок на Партизанском проспекте и прилегающую территорию благоустроили. Фото: vlc.ru.

Не менее значимым стал и блок благоустройства: рабочие восстановили 425 квадратных метров дорожного полотна, привели в порядок прилегающую территорию.

Особого внимания заслуживает темп реализации проекта: подрядчик сумел завершить все работы на месяц раньше срока. Такая оперативность – крайне ценный пример слаженной работы в сфере городского хозяйства. Смысл проведенной модернизации – не в единичном улучшении, а в системном укреплении теплоснабжающей инфраструктуры. Обновленные сети призваны свести к минимуму риск коммунальных аварий в осенне-зимний период. Теперь жители микрорайона могут рассчитывать на стабильную подачу тепла даже в самые холодные месяцы.

Динамика преобразований в теплосетевом хозяйстве Владивостока впечатляет. Как неоднократно писала «КП», за последние пять лет в городе отремонтировано 155 километров сетей, а число аварийных отключений сократилось на 40%. Это наглядное свидетельство того, что системный подход к обновлению инфраструктуры приносит ощутимые результаты. И работа не останавливается, по сообщению пресс-службы мэрии, в текущем сезоне модернизация продолжится на ряде ключевых улиц: Горной, Светланской, Давыдова, Вилкова, Народном проспекте, Пушкинской и 40 лет ВЛКСМ.

Как подчеркнул вице мэр Роман Чернявский, главная цель – максимально быстро и качественно заменить изношенные сети.

«Подрядчиков проверяем еженедельно. Пока нареканий нет, все идут в графике и трудятся, несмотря на дождь», – отметил замглавы Владивостока.

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