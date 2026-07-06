Состязания состоялись на центральной площади города. Фото: Николай ИВАНОВ.

День рождения Владивостока в этом году запомнился не только городскими гуляниями, но и ярким спортивным событием – на центральной площади состоялся международный матч по боксу «Дружба Народов» (19+). Праздник получился по-настоящему двусторонним: бок о бок с приморскими спортсменами на ринг вышли гости из Китая, а трибуны наполнились энергией болельщиков, не испугавшихся ни прохлады, ни мороси.

Рука дружбы

Особый смысл турниру придало участие делегации спортсменов из провинции Хэйлунцзян: они специально приехали, чтобы разделить с владивостокцами радость главного городского праздника и помериться силами в рамках турнира дружбы. В состязаниях сошлись по семь бойцов из Приморского края и провинции Хэйлунцзян (КНР) – мужчины старше 19 лет, для которых бокс – не просто спорт, а способ заявить о себе и протянуть руку дружбы через границу.

Китайская сборная специально приехала на празднование 166-летия Владивостока. Фото: Николай ИВАНОВ.

На открытии собрались первые лица региона: губернатор Приморья Олег Кожемяко, председатель Законодательного Собрания Антон Волошко и глава Владивостока Константин Шестаков. Их присутствие подчеркнуло значимость события не только для спортивного сообщества, но и для международного сотрудничества.

Поддержать спортсменов собрались первые лица города и края. Фото: Николай ИВАНОВ.

Теплые слова в адрес участников прозвучали от министра спорта Приморья Дмитрия Графа. Он пожелал бойцам достойных соперников и ярких побед, подчеркнув, что эта встреча – символ дружбы и развития международных спортивных связей между Россией и Китаем.

«У каждого спортсмена есть уникальная возможность показать свой талант, мастерство, физическую подготовку и, конечно же, установить для себя новые спортивные результаты», – отметил глава спортивного ведомства Приморья.

Выдающиеся результаты

Гости турнира увидели семь зрелищных боев, каждый, как отдельная история борьбы и воли к победе. Итог встречи оказался достойным и сбалансированным: приморские спортсмены одержали пять побед, один поединок остался за представителем КНР, а еще одна схватка завершилась вничью – судьи единогласно признали, что соперники были равны и набрали одинаковое количество баллов.

За командную победу сборную Приморья наградили кубком. В завершении турнира губернатор Олег Кожемяко подчеркнул, что соревнования с Китайской Народной Республикой планируется организовывать и в будущем.

В своей речи глава региона напомнил, что сотрудничество в спортивной сфере началось с юношеских игр «Дети Приморья» (12+) и «Дети Азии» (12+), а теперь эстафету подхватили взрослые спортсмены.

«Ребята подтянули свое мастерство, посмотрели, как выглядят их соперники из соседней страны. Спорт объединяет нас, он не имеет границ. Спорт – это всегда дружба», – поздравил участников Олег Кожемяко.

Губернатор Приморья озвучил спортивные планы. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края.

Несмотря на не самую приветливую погоду, поддержать приморских боксеров пришли несколько сотен болельщиков. Особенно трогательно выглядели юные воспитанники спортшкол – они искренне переживали за каждого бойца, впитывая атмосферу большого спорта. Именно такие турниры помогают прививать молодежи любовь к боксу и показывать, что спорт – это не только сила и техника, но и характер, дисциплина, уважение к сопернику.

Спорт в массы

Для Приморского края бокс – один из ключевых видов спорта, объединяющий сильных и смелых людей. Сегодня этим видом единоборств занимаются более пяти тысяч приморцев в свыше чем 30 населенных пунктах края. Для тех, кто хочет присоединиться к этому спортивному братству, информация о секциях доступна на сайте краевой федерации бокса.

Организаторами турнира выступили министерство физической культуры и спорта Приморского края и общественная организация «Федерация бокса Приморского края». Их усилия – часть большой государственной работы: физкультурно массовые и спортивные мероприятия – важнейшее направление программы «Спорт России». Ее цель – увеличить долю граждан, регулярно занимающихся спортом, и к 2030 году вовлечь в систематические занятия 70% населения страны. Турнир во Владивостоке стал не просто спортивным состязанием, а настоящим праздником единства, где язык бокса оказался понятным и близким и русским, и китайским спортсменам.

Российские спортсмены продемонстрировали свою мощь. Фото: Николай ИВАНОВ.

Отметим, в Приморье уделяется особое внимание развитию спорта и привлечению к здоровму образу жизни населениия. В крае продолжается строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, где каждый желающий может заниаться бесплатно. Проводится модернизация спортивных объектов и увеличивается число бесплатных секций и кружков для детей.

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