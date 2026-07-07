На Дне молодежи владивостокцы чаще всего пользовались поисковиками, соцсетями и онлайн-картами в сети Билайн

Фото: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом»

Праздник прошел 27 июня на Центральной площади и собрал горожан разных возрастов. Наиболее активными участниками оказались владивостокцы в возрасте от 35 до 45 лет (33%), а также от 45 до 55 лет (26%). Молодежная аудитория составила четверть гостей фестиваля, на котором можно было послушать выступления певицы Mary Gu, комика Варвары Щербаковой, принять участие в квизах, мастер-классах, арт-маркете и спортивных активностях. Мужчин оказалось больше, чем женщин: 55% против 45%.

Во время праздника жители Приморья активно пользовались мобильными приложениями. Чаще всего это были поисковые системы, соцсети и мессенджеры, онлайн-карты, маркетплейсы и банковские приложения.

- За счет непрерывного развития наша сеть во Владивостоке уверенно справляется с повседневными нагрузками. Вместе с тем, во время крупных мероприятий нагрузка значительно возрастает – гости делятся эмоциями с близкими, общаются в мессенджерах, строят маршруты между площадками и публикуют фотографии. Для того, чтобы эти возможности были доступны как можно большему количеству клиентов Билайна, наша команда заранее усилила сеть на Центральной площади, обеспечив для гостей праздника оптимальную емкость и широкое покрытие, - комментирует директор Приморского филиала Билайна Андрей Сергиенко.

Реклама. ПАО «ВымпелКом». ИНН 7713076301. erid: 2W5zFJdU8Nm