«Главное достижение – доверие жителей»: Константин Шестаков подвел итоги пяти лет на посту мэра Владивостока

Каким Владивосток должен стать к 2030 году, Константин Шестаков рассказал в открытой студии радио «Комсомольская правда». Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

4 июля на центральной площади прошли главные мероприятия в честь Дня рождения Владивостока. Праздник стал частью большого городского уик-энда, который собрал на одной площадке тысячи жителей и стал отражением перемен в городе. В этом году глава Владивостока Константин Шестаков отмечает собственную пятилетнюю веху на посту мэра. Об итогах своей работы за пять лет и о том, каким Владивосток должен стать к 2030 году, он рассказал в открытой студии радио «Комсомольская правда», работавшей в рамках празднования Дня города в формате прямой трансляции с центральной площади Владивостока.

Главным итогом пятилетней работы мэр называет изменение подхода к управлению городом. Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Отмечаем вместе

Несмотря на пасмурную погоду, на праздник пришло большое число горожан. Для них на центральной площади работали самые разные площадки – спортивные, культурные, автомобильные, гастрономические.

«Мы постарались охватить многие направления жизни города. Например, прошло награждение в рамках проекта «Герои среди нас» – участников СВО, сотрудников скорой помощи, реанимации, пожарных. Мы бы хотели, чтобы это стало доброй традицией», – рассказал глава Владивостока Константин Шестаков.

Проект, по его словам, получил широкий отклик у жителей и стал одной из новых городских инициатив, объединяющих людей через уважение к профессиональному и гражданскому подвигу.

Идет работа над проектами, которые жители смогут оценить уже в ближайшее время. Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Пять лет на посту мэра

В этом году Константин Шестаков отмечает пятилетие на посту главы Владивостока. За это время, говорит он, город прошел через множество системных изменений, которые формируют долгосрочный результат.

«Жизнь города Владивостока циклична, и значимых вех каждый год довольно много, но были и очень непростые мероприятия. Например, модернизация системы теплоснабжения. Так как предыдущие несколько десятилетий этому внимание не уделялось, нужно было с удвоенной силой включиться в процесс: разработать проектную документацию, найти значительные средства финансирования», – поделился глава администрации.

Итогом пятилетней работы он называет не отдельные объекты, а изменение подхода к управлению городом. По его словам, сегодня речь идет о «системной, вдумчивой работе, рассчитанной на годы вперед». Отдельно он отмечает взаимодействие с правительством Приморского края – совместная работа, по его словам, позволила выстроить более четкую и согласованную систему развития города.

За последние годы, подчеркивает глава города, заметно изменилось и участие самих владивостокцев в развитии городской среды. Через программы благоустройства и ТОСы жители все активнее участвуют в выборе будущего своих районов. Результаты этой работы уже видны в конкретных территориях.

«У меня есть любимые пространства. Например, пляж на Татарке. Перед тем, как эта площадка начала улучшаться, оттуда на субботнике вынесли пакеты мусора, а теперь это современная интересная локация, на которую люди приезжают с удовольствием. То же самое касается озера на Сафонова – туда раньше приезжали мыть автомобили, а сейчас там катаются на велосипедах, ловят рыбу», – отметил мэр.

Открытая студия радио «Комсомольская правда» была одной из популярных локаций в День города. Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Город дорог

Транспорт и дорожная инфраструктура во Владивостоке остаются одной из самых чувствительных тем – и одновременно одной из самых масштабных зон преобразований. Речь идет не только о строительстве новых дорог, но и о попытке выстроить более предсказуемую и дисциплинированную городскую среду.

Одним из заметных элементов этой работы становится борьба с хаотичной парковкой. В городе все чаще применяются простые, но эффективные решения, ограничивающие возможность оставлять автомобили в неположенных местах.

«Единственный способ лишить возможности хаотично парковаться – это технические элементы: столбики, ограничители, камни», – отмечает Константин Шестаков.

Параллельно продолжается масштабное обновление дорожной инфраструктуры. Уже ведутся работы на Нефтеветке и Первой Флотской, а в ближайшее время стартует демонтаж Рудневского моста, на месте которого появится новая транспортная развязка. Продолжается благоустройство улицы Дальней и проезда в район Китай-города.

Отдельное направление – общественный транспорт. В этом году город планирует приобрести 40 новых автобусов. Один такой автобус стоит около 15 миллионов рублей.

Общественный транспорт должен стать быстрее и комфортнее, в перспективе должно появиться легкое метро. И параллельно должна усиливаться дисциплина на дорогах – в том числе через комплексы фото- и видеофиксации», – говорит мэр.

Владивосток будущего

Каким станет Владивосток через несколько лет, сегодня определяет мастер-план развития города. Это своего рода дорожная карта будущего, в которую вошли десятки проектов – от благоустройства общественных пространств до развития транспорта и инженерной инфраструктуры. По словам Константина Шестакова, главное, что все эти изменения рождаются из запросов самих жителей.

В числе стратегических задач он называет развитие современной транспортной системы и создание новых общественных пространств.

«Есть магистральные проекты, которые нужно реализовывать в городе. Например, городская электричка или легкое метро – этот проект однозначно должен случиться. Также в каждом районе города есть площадка, которую хотелось бы превратить в парк. Например, наши сопки», – рассказал мэр.

Продолжается и работа над проектами, которые жители смогут оценить уже в ближайшее время. Так, вскоре откроется новый благоустроенный участок набережной Спортивной гавани, который станет продолжением единого прогулочного маршрута вдоль моря.

«Закаты Амурского залива в этом месте будут просто фантастическими», – уверен Константин Шестаков.

Наряду с развитием набережных и общественных пространств у моря формируется и более широкий образ будущего города. В завершении интервью глава города рассказал, каким видит Владивосток через 10 лет:

«Международный логистический центр, центр мировой торговли, мировой науки и молодежная столица. Год за годом молодежь нашей страны выбирает Владивосток как место своей учебы: из шести тысяч ребят, поступивших в Дальневосточный федеральный университет, четыре тысячи восемьсот – не из Приморского края. Наша задача – влюбить их во Владивосток и показать, что реализовывать свои мечты в науке, культуре, предпринимательстве и спорте можно именно здесь».

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