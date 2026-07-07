Дорога к комфорту: как в Приморье улучшают транспортную доступность по нацпроекту

В этом году в крае уже привели в порядок 30 участков дорог общей протяженностью 160 километров. Фото: Ярослав ЮРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Уссурийском городском округе кипит работа – между селами Утесное и Красный Яр идет масштабный ремонт автомобильной дороги. Для местных жителей эта трасса очень важна, по ней ежедневно ездят школьные автобусы, курсирует транспорт между населенными пунктами, обеспечивается подъезд к важнейшим социальным объектам. И теперь эта дорога не просто обновляется – она становится надежнее, безопаснее и удобнее для всех, кто по ней ездит.

Модернизация проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Этот проект призван сделать повседневную реальность комфортнее и современнее.

Часть дороги заасфальтируют, другой отрезок будет грунтовым. Фото: Фаина БАНЖАЕВА.

По данным краевого минтранса, на сегодняшний день готовность объекта достигла 50%. Всего обновлению подлежит почти восемь километров трассы: 3,5 километра получат асфальтобетонное покрытие, остальные участки – гравийное.

На участке с нулевого по второй километр подрядчик «ВСК 1» уже выполнил замену слабых грунтов и обустроил новое основание дороги. Сейчас специалисты готовятся к укладке асфальта на мосту и подходах к нему в районе села Утесное. Уже к концу недели планируется уложить первые 500 метров покрытия – это станет важным этапом в преображении трассы.

Параллельно на участке с третьего по девятый километр продолжается устройство дорожного основания. Более двух третей запланированного объема скального грунта уже отсыпано, формируется выравнивающий слой. Асфальт появится и на отрезке с седьмого по девятый километр – он проходит через село Красный Яр.

Важно, что ремонт – это не просто замена покрытия, а комплексное укрепление дороги. Благодаря замене слабых грунтов, дополнительной отсыпки и расширению проезжей части трасса станет выше, прочнее и устойчивее. Это особенно ценно в условиях приморского климата: обновленная дорога будет лучше справляться с осадками, обеспечивая стабильное и безопасное движение в любое время года.

Местный житель, внимательно следивший за ходом работ, поделился своими наблюдениями после осмотра участка. Он проехал всю ремонтируемую трассу и отметил, что пока не выявил существенных замечаний.

«На встрече задал подрядчику интересующие вопросы, в частности о фракции асфальтобетона. Сказали, что уже на неделе планируется этот момент закрыть», – поделился Леонид Власов.

Во время осмотра трассы замечаний пока нет. Фото: Фаина БАНЖАЕВА.

Масштаб преобразований в регионе впечатляет. Только в этом году в Приморском крае в порядок приведут свыше 30 участков дорог общей протяженностью 160 километров. Часть ремонтных работ – логическое продолжение масштабной реконструкции предыдущих лет. Так, в 2026 году продолжается обновление ключевых туристических и логистических трасс, включая направления Осиновка – Рудная Пристань, Михайловка – Турий Рог, Раздольное – Хасан. Регион ежегодно выделяет значительные средства на модернизацию своих главных транспортных артерий, понимая, насколько важна качественная дорожная сеть для экономики и повседневной жизни людей.

Стоит напомнить и о результатах прошлого года: в 2025 м в Приморье удалось обновить более 250 километров краевых и муниципальных дорог, при этом 233 километра из них отремонтировали именно благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

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