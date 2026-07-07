35-й выпуск в лицее стал рекордным по количеству стобалльников ЕГЭ. Фото: Администрация Владивостока.

Прошедший Единый государственный экзамен обернулся настоящим триумфом для лицея «Технический», выпускники которого продемонстрировали поистине выдающиеся результаты. 35-й выпуск вошел в историю ЕГЭ Владивостока и края также благодаря Артему Шунтову, чье достижение - 400 баллов. Подробнее – в материале ««Комсомольская правда»- Владивосток».

В школе только мальчики. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».

Вы вряд ли встречали массированную рекламу муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей «Технический»» г. Владивостока. Тем не менее желающих попасть в стены учебного заведения с избытком. Конкурс на поступление сравним с уровнем престижных вузов. Что делает «Технический» особенным? Об этом и не только наш разговор с директором лицея Татьяной Киселевой.

Директор лицея «Технический» Татьяна Киселева 40 лет в педагогике. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».

- Татьяна Алексеевна, сейчас по итогам ЕГЭ говорят о феномене вашего лицея. Что же сделано для того, чтобы заслужить такую лестную оценку?

«Начнем с того, что уникальными себя не чувствуем, а необычность заключается в том, что мы - единственная школа во Владивостоке и Приморье, в которой обучаются исключительно мальчики с седьмого по одиннадцатый класс. Только в нашей школе дети сдают вступительные испытания. При этом проблем с набором не было, даже когда вся страна почувствовала эхо демографической ямы 90-ых».

- Более того, многие родители жалуются, что их ребенок не смог поступить в ваш лицей, хотя мечтал, готовился.

«В седьмом классе конкурс четыре-пять человек на место есть всегда. Но я бы не сказала, что отбор особо жесткий. Это обычная программа шестого класса по математике и по русскому языку. Если ребенок успешен в школе, у него хорошие прочные знания, шанс поступить в лицей очень высок. Ребята могут пройти у нас подготовительные курсы. Есть право поступить в восьмой класс и так далее. В этом году к нам пришел мальчик в одиннадцатый класс. Можем и такие исключения сделать при наличии оснований.

Конечно, конкурс есть конкурс, всегда кто-то будет обижен. Мы стараемся быть понятыми. Предлагаем родителям и детям, которые не прошли по конкурсу, ознакомиться с работами, проанализировать допущенные ошибки. Это наша давняя традиция».

Каждый урок в лицее – это маленькая история, погружающая в предмет. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».

- Лицей славится своими традициями. Какие самые интересные?

«Безусловно, мы празднуем 1 сентября, День учителя. Святая дата - 19 октября, это посвящение в лицеисты. В эти дни широкий творческий простор у нашего замечательного преподавателя музыки Ольги Золотовской. С ее приходом мы все – учащиеся и учителя запели. Готовим прекрасные концерты, ставим музыкальные сказки. В этом году блеснули на городском конкурсе «Живи, театр, восьмое чудо света». Стали лауреатами I степени в номинации «Музыкальный театр». Несколько лет назад победили в конкурсе «Битва хоров». Можно много говорить о наших традиционных спортивных мероприятиях. Мы любим играть в баскетбол, участвуем в соревнованиях «Мама, папа, я - спортивная семья»».

Лицеисты – еще и прекрасные артисты, умеющие побеждать в театральных конкурсах. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».

- Накануне встречи изучила отзывы о лицее. Родители едины во мнение: преподавание на очень высоком уровне. Каждый урок как целая история, предмет исследуется по кусочкам и досконально. Расскажите о ваших учителях.

«Речь не о чудесах методик преподавания в лицее. Скорее, о некоторых позициях, которые утрачивают обычные школы. Чему рады ученики? Порядку, вниманию, они рады, что их замечают. Нашему педагогическому коллективу, на мой взгляд, присуща особенность радоваться успехам детей. Когда мы получаем результаты ОГЭ и ЕГЭ, это просто день ликования. Мы переписываемся, созваниваемся, поздравляем учителей, родителей и, конечно, самих выпускников».

- И не потому, что вы поднимаетесь в рейтинге?

«Нет, чисто по-человечески. Дети долго и упорно трудились, у каждого есть своя мечта: поступить в определенный вуз или на определенную специальность. И мы радуемся, что они достигают целей. Надо бы нам ввести новую традицию. Например, объявление результатов ЕГЭ сделать Днем ликования. А что касается успехов на уровне города, края? У нас нет системы официального рейтингования как, например, в Москве. Однако уже много лет подряд агентство RAEX проводит исследование конкурентоспособности выпускников общеобразовательных школ. Мы давно присутствуем в рейтинге по нескольким номинациями на очень хороших позициях. Так, в прошлом году в топ-300 лучших школ Дальнего Востока заняли 29 место (по своему профилю)».

В копилке лицея есть победа в конкурсе «Битва хоров». Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».

- В последнее время лицей хорошо звучит по итогам конкурсов профессионального мастерства.

«Да, мы уверены, что надо держать нос по ветру (при этих словах Татьяна Алексеевна улыбается – от Авт.). Недавно прекрасно заявили о себе во всероссийском конкурсе «Успешная школа». В номинации «Инновации в образовании» вошли в топ-20. Мы рассказали, как современная школа готова жить в условиях искусственного интеллекта. Важный момент: над любым конкурсам мы работаем всем коллективом, подключаются родители, дети. Радует, что ученики вносят свои предложения, дельные замечания. Когда готовились к нынешнему «Учителю года», вполне индивидуальному состязанию, наши идеи для презентации талантливо реализовывал ученик 11 класса Витя Павлов. К слову, он набрал 100 баллов по физике и 99 по математике.

Впервые в истории лицея почетное звание «Заслуженный мастер спорта» присвоено Данилу Макогонову, выпускнику 2019 года. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».

- Ощущение, что у вас в коллективе нет текучки кадров.

«Не хочу развеять ваши мифы, но кадровая проблема есть во всех школах Владивостока, равно как и по всей стране. Но у нас этот вопрос решается, администрация города прикладывает усилия. В последние годы в нашем лицее заметно «омолодился» педагогический состав. По программе «Молодой специалист» пришел прекрасный учитель информатики, замечательный педагог по английскому. К нам возвращаются из декретного отпуска две сотрудницы, преподавательницы русского языка и истории. Хочется, чтобы прозвучали имена учителя русского языка и литературы Анжелы Пикулы, учителя математики Юрия Ярмак, учителя английского Анастасии Вильмс. Это педагоги, которые работают не на показатели, а вкладывают душу и дарят частичку своего сердца ученикам.Заслуженный учитель Российской Федерации Людмила Гонтарь, скажем так, один из самых результативных педагогов, среди ее выпускников всегда есть стобалльники. Людмила Ивановна председатель краевой предметной комиссии по физике. Каждый год ездит в Москву на учебу. В этом году работала в паре, как учитель-наставник, с Екатериной Чеденковой. Это была совместная программа по подготовке детей к ЕГЭ. Хочу очень добрые слова сказать в адрес еще одного Заслуженного учителя, математика от бога Людмилы Шпилевой. Людмила Александровна говорит: «Я не готовлю детей к ЕГЭ, я учу их математике». Она человек, который виртуозно владеет интернет-ресурсами, прекрасно сочетает их с традиционными формами обучения. Все хотят у нее учиться».

Артем Шунтов, который первый в истории Приморья набрал 400 баллов на главном госэкзамене, со своей семьей. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».

- Многие родители лицеистов говорят, что учится тяжело, но интересно, и труды детей окупаются прекрасными результатами на экзаменах. Почему же учеба дается непросто?

«Потому что у некоторых детей нет системных знаний, не сформированы обще учебные навыки. Попросту подростки не приучены учиться. Наши педагоги всегда дают новичкам время на адаптацию. Это в прежней школе они были лучшие, а сейчас попали в среду равных».

- Вопрос, который вы слышали многажды. Но все же, отсутствие девочек – это плюс или минус?

«Безусловно, плюс. Наши ученики чувствуют себя спокойнее, расслабленнее, если так можно выразиться. У них надобности тратить время, силы на конкурентные соревнования за внимание девочек. Если кто-то допустил ошибку, это не превращается в проблему. Беззлобно посмеялись друг над другом и пошли заниматься важными вещами. То есть все чувствуют себя комфортно. Мы не выхватываем мальчишек из привычного социума и не изолируем от общения с противоположным полом. Ребята приходят на первую половину дня заниматься серьезным делом. Ударно поработали, пожалуйста, возвращайтесь в обычную среду. Учащиеся понимают: чтобы быть успешными, надо быть современными. Современные мужчины - это хорошо организованные люди, которые ставят перед собой амбициозные задачи и цели. И чем выше цель, тем интереснее ее добиваться».

Ярослав Осипов занял 1 место на недавних Всероссийских соревнованиях по тхэквондо «Кубок Приморья». Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».

- Какие-то вы идеальные получаетесь. Неправдоподобно выходит. Может, у вас мальчишки на переменах бегают по коридору, хулиганят?

«Отрицая одно, надо предлагать другое. В лицее во главе угла дисциплина, но мы прекрасно понимаем, что муштра лишь во вред. У нас в коридорах установлены три турника. Ребята идут мимо – подтянулись, поупражнялись, размялись Идею с турниками я подглядела, когда была в командировке в лицее в Дубне. У нас есть аэрохоккей, настольный теннис. Выпустили пар, зарядились энергией – пошли учиться дальше. Идею подсмотрела у коллег, когда была в командировке в Дубне. Что самое главное? Лицей - это не только про хорошие оценки, высокие рейтинги, завидные перспективы. Прежде всего, это про яркую интересную школьную жизнь, о которой будешь вспоминать с теплом и любовью».

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