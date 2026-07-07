«Плед в море», «сигнальная ракета» - и ни одного подтверждения: тайна исчезновения вертолета «Робинсон» в Приморье становится все запутанней

В зону поисков пропавшего вертолета выдвинулись кинологи краевого МЧС. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».

Бесследное исчезновение вертолета «Робинсон», который еще 21 июня вылетел из поселка Терней в село Единка Тернейского района, до сих пор вызывает больше вопросов, чем ответов. За штурвалом судна находилась опытная женщина-пилот авиакомпании «Гранат», в роли пилота-наблюдателя - сотрудник авиалесоохраны. Вертолету предстояло совершить плановый облет территории на предмет обнаружения пожаров. Но в установленное время экипаж на связь не вышел, аварийный радио маячок не сработал. Подробнее – в материале ««Комсомольская правда» - Владивосток».

Александр Златкин и Радик Федотов рассказали, как проходит спасательная операция в Тернейском районе. Фото: Ирина ФАСОВА.

ЧТО ПРЕДПРИНИМАЮТ ПРЯМО СЕЙЧАС

С каждым днем ЧП обрастает все большим количеством слухов и домыслов. Кто-то вроде видел след от сигнальной ракеты в предполагаемом месте крушения вертолета. Кто-то разглядел на поверхности моря плед, якобы тоже с «Робинсона». О том, как идут поиски пропавших людей и насколько слухи соответствуют действительности, рассказали министр по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края Александр Златкин и заместитель начальника по летной службе КГБУ «Приморская авиабаза» Радик Федотов.

«Остались небольшие локации, которые нами пока не отработаны. На них возлагаем большие надежды. Считаем, что там высока вероятность найти пропавшее воздушное судно», - рассказал Александр Златкин.

7 июля в район поисков отправился МИ-8 авиаотряда МЧС с пятью кинологами и служебными собаками на борту. Как только позволит погода, десант высадится и начнет прочесывать каждый метр территории. Одновременно из села Рудная Пристань в Терней выдвинулась группа спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда. Это два КамАЗа, десять человек, в распоряжении которых есть лодки и квадроциклы.

Продолжаются наземные поиски, в которых принимают участие спасатели краевой поисково-спасательной службы, а также десантники и парашютисты КГБУ «Приморская авиабаза».

Пропавший экипаж «Робинсона» ищут профессиональные спасатели. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».

ЧТО МОГЛО СТАТЬ ПРИЧИНОЙ КРУШЕНИЯ

Эксперты рассматривают разные сценарии ЧП. Вертолет попал в густую облачность, и пилот потерял ориентацию. Воздушное судно могло уйти как в сторону леса на запад, так и на восток к морю.

«Мы обследуем все водоемы. Море отрабатываем с воздуха. Если крушение произошло над водой, это худший вариант. На расстоянии 15 – 20-ти метров от берега идет глубина в 10 метров, а дальше по нисходящей еще глубже. Через такую толщу воды не продавится никакой радиосигнал, даже если радиомаяки работают», - объяснил Златкин.

ЧТО МЕШАЕТ ПОИСКОВОЙ ОПЕРАЦИИ

На данный момент самая большая проблема – непогода. Постоянно идет дождь, что осложняет работу и авиации, и пеших групп. Еще один важный фактор - характер местности. Это сопки, в том числе, скалистые, распадки, непроходимые лесные массивы.

«В некоторых направлениях идти практически невозможно. Глубокое заблуждение думать, что у нас весь лес вырублен. Очень много абсолютно диких участков. Папоротник выше человеческого роста», - описал особенности природных условий министр ГОЧС.

В густых лесах воздушное судно найти сложно, если у него не работают технические средства обнаружения. «Робинсон» – маленький вертолет, при падении его наглухо могло скрыть в таежных зарослях.

«Скорость хода у спасателей низкая. Дорогу приходится пробивать бензопилами. Люди работают сутками в мокрой экипировке. Это очень тяжело. Самое главное, что осложняет нашу работу, это отсутствие какой-либо определенности, ориентиров, указывающих на предполагаемое место крушения вертолета. Показания очевидцев носят неконкретный характер», - подчеркнул Александр Златкин.

НАДЕЖДУ ВОЗЛАГАЮТ НА РЫБАКОВ И ОХОТНИКОВ

За ходом поисков пристально следят сотни неравнодушных приморцев. Они готовы сами отправиться в тайгу.

«Мы с пониманием относимся к чувствам родственников и всех, кто переживает за ситуацию. Что касается привлечения волонтеров. Еще раз акцентирую внимание, территория поиска - это не какой-то лесок, куда можно отправится в кедах, пройтись, поаукать, как обычно ищут заплутавших грибников. Здесь силами квалифицированных поисковиков идет серьезная. Если родственники пропавших могут привлечь частные поисковые компаний, это не запрещается. Самое главное, чтобы потом государственным службам не пришлось искать добровольцев», - подчеркнул серьезность ситуации Александр Златкин.

Радик Федотов рассказал о тесной связи, налаженной с охотниками и рыбаками.

«Больше, конечно, мы сейчас надеемся на рыбаков, которые хорошо знают водоемы. Любая информация, поступившая от них, принимается к учету немедленно. Мы своими силами обследуем побережье. В каждой группе имеется квадрокоптер, большинство из них с тепловизорами», - проинформировал Федотов.

Приморские спасатели оттачивали навыки десантирования на учениях. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».

КАК ДОЛГО БУДЕТ ИДТИ СПАСАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Как заверил Александр Златкин, поиски будут проводить до момента нахождения места ЧП. Однако интенсивность мероприятий не может быть высокой бесконечно.

«Государственные поисково-спасательные силы отвечают за территорию всего Приморья, они задействованы во множестве экстренных и превентивных мероприятий. Мы надеемся на то, что где-то нам повезет. Верим, что сыграет свою роль совокупность факторов - это и показания свидетелей, и предположения специалистов о том, как мог повести себя в критической ситуации опытный пилот. Надежда найти людей живыми есть», - считает Александр Златкин.

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